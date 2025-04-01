Гороскоп за картами Таро на 1 квітня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Людина, яка ворожить на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 1 квітня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 1 квітня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Помірність"

Сьогодні бережіть баланс у всьому, а ця карта Таро радить бути обережними зі словами і вчинками. Цього дня краще бути терплячими, не приймати імпульсивних рішень і не змінювати щось надто різко. Можливо вам доведеться передивитися деякі свої звички, щоб покращити здоров’я.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Паж Мечів"

Сьогодні хтось з оточення може вас засуджувати, а тарологічна карта радить не приймати поспішних рішень. Цього дня вам варто більше слухати, ніж говорити, і не ставати учасниками відкритих конфліктів.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "П’ятірка Мечів"

Сьогодні важкий день з розчаруваннями і зіткненнями з нечесними людьми. Тарологічна карта попереджає про заздрість та інтриги цього дня, коли вам доведеться захищати власну точку зору.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Десятка Денарієв"

Сьогодні успішний день, адже ця карта Таро говорить про благополуччя, стабільність і достаток. Це гарний день для вирішення питань з грошима, підписання угод і сімейних заходів.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Шістка Мечів"

Сьогодні вам доведеться зіштовхнутися зі змінами, які можуть викликати певні сумніви і невпевненість. Карта Таро натякає на новий етап у житті, коли доведеться прийняти важливе рішення.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Місяць"

Сьогодні ви можете відчути тривоги всередині себе і невизначеність, адже ця тарологічна карта говорить про сумніви та ілюзії. Можливо вам захочеться усамітнитися.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Паж Денарієв"

Цього дня вам потрібно буде зосередитися на матеріальних питаннях, адже карта Таро обіцяє важливі рішення, пов’язані з роботою, грошима або навчанням. Ви будете налаштовані на практичний бік свого життя, але враховуйте свої емоції, щоб не втратити баланс.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Сьогодні — ваш день, а тарологічна карта вказує на неочікувані та доленосні щміни. Ви отримаєте шанс змінити своє життя, але це залежить лише від вашого рішення.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Десятка Мечів"

Будьте обережні, адже сьогодні ви можете натрапити на важкі випробування. Ця карта Таро символізує закінчення складного періоду, але вам доведеться зіштовхнутися зі зрадою, гіркою правдою або розчаруванням.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Вежа"

Цей день може стати переломним, адже ця карта Таро обіцяє неочікуваня зміни, які можуть бути болючими. Можливо вам доведеться зіштовхнутися з руйнуванням стосунків або планів, але все найкраще лише попереду.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Зірка"

Цей день буде для вас світлим, адже тарологічна карта символізує вихід з темного періоду, нові можливості та відновлення сил. Не втрачайте віру в майбутнє.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Відлюдник"

Сьогодні доведеться зайнятися самоаналізом, адже карта Таро закликає до усамітнення і пошуку відповідей всередині себе. Цього дня вам краще не поспішати і не піддаватися внутрішньому тиску.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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