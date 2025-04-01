Гороскоп по картам Таро на 1 апреля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Человек, который гадает на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 1 апреля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 1 апреля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Умеренность"

Сегодня берегите баланс во всем, а эта карта Таро советует быть осторожными со словами и поступками. В этот день лучше быть терпеливыми, не принимать импульсивных решений и не менять что-то слишком резко. Возможно вам придется пересмотреть некоторые свои привычки, чтобы улучшить здоровье.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Паж Мечей"

Сегодня кто-то из окружения может вас осуждать, а тарологическая карта советует не принимать поспешных решений. В этот день вам стоит больше слушать, чем говорить, и не становиться участниками открытых конфликтов.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Пятерка Мечей"

Сегодня трудный день с разочарованиями и столкновениями с нечестными людьми. Тарологическая карта предупреждает о зависти и интригах в этот день, когда вам придется защищать собственную точку зрения.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Десятка Денариев"

Сегодня успешный день, ведь эта карта Таро говорит о благополучии, стабильности и достатке. Это хороший день для решения вопросов с деньгами, подписания сделок и семейных мероприятий.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Шестерка Мечей"

Сегодня вам придется столкнуться с переменами, которые могут вызвать определенные сомнения и неуверенность. Карта Таро намекает на новый этап в жизни, когда придется принять важное решение.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Луна"

Сегодня вы можете почувствовать тревоги внутри себя и неопределенность, ведь эта тарологическая карта говорит о сомнениях и иллюзиях. Возможно вам захочется уединиться.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Паж Денариев"

В этот день вам нужно будет сосредоточиться на материальных вопросах, ведь карта Таро обещает важные решения, связанные с работой, деньгами или учебой. Вы будете настроены на практическую сторону своей жизни, но учитывайте свои эмоции, чтобы не потерять баланс.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Сегодня — ваш день, а тарологическая карта указывает на неожиданные и судьбоносные изменения. Вы получите шанс изменить свою жизнь, но это зависит только от вашего решения.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Десятка Мечей"

Будьте осторожны, ведь сегодня вы можете натолкнуться на тяжелые испытания. Эта карта Таро символизирует окончание сложного периода, но вам придется столкнуться с предательством, горькой правдой или разочарованием.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Башня"

Этот день может стать переломным, ведь эта карта Таро обещает неожиданные перемены, которые могут быть болезненными. Возможно вам придется столкнуться с разрушением отношений или планов, но все лучшее только впереди.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Звезда"

Этот день будет для вас светлым, ведь тарологическая карта символизирует выход из темного периода, новые возможности и восстановление сил. Не теряйте веру в будущее.

Знак Зодиака Водолей Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Отшельник"

Сегодня придется заняться самоанализом, ведь карта Таро призывает к уединению и поиску ответов внутри себя. В этот день вам лучше не спешить и не поддаваться внутреннему давлению.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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