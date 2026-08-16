З Горіховим Спасом 16 серпня 2026: красиві привітання у листівках, прозі й віршах

Горіховий Спас 2026: яскраві листівки та теплі побажання до свята
Останній Третій або Горіховий Спас за новим церковним календарем українці відзначатимуть 16 серпня. Християнська назва свята — День пам'яті Нерукотворного Образа Спасителя. За традицією, у цю дату українці відвідують храми, освячують святкові кошики й вітають один одного, бажаючи миру, добра та душевної гармонії.
Новини.LIVE ділиться красивою добіркою привітань у прозі, віршах та листівках до великого свята. Не забудьте привітати родичів, близьких, друзів та знайомих з Горіховим Спасом!
Теплі привітання з Горіховим Спасом у прозі та своїми словами
Вітаю з Горіховим Спасом! Нехай у вашій оселі завжди панують любов, взаєморозуміння та родинне тепло.
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Бажаю міцного здоров'я, добробуту й щастя, яке залишатиметься поруч за будь-яких обставин. З Горіховим Спасом
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Щиро вітаю з Горіховим Спасом! Нехай це світле свято принесе у ваше життя душевний спокій, достаток і гармонію.
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З Горіховим Спасом! Бажаю сили й витримки, щоб упевнено долати всі життєві випробування та не втрачати віри у краще. Нехай Господь оберігає вас і ваших близьких, а серце завжди зігрівають надія та любов.
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Вітаю зі світлим святом Горіхового Спаса! Нехай Господь береже нашу землю, дарує їй мир і перемогу.
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Вітаю з великим святом — Третім Спасом! Бажаю вам не втрачати надії, знаходити сили рухатися вперед і щодня бачити хоча б маленький промінь світла навіть у непрості часи.
З Горіховим Спасом 16 серпня 2026 — красиві привітання у віршах українською мовою
Зі Спасом Горіховим вітаю від серця,
миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, Світла і Сонця,
Хай нам забудеться слово "війна".
***
З Горіховим Спасом вітаю!
Міцного здоров'я бажаю!
Хлібний Спас добро несе —
Нехай збудеться усе!
Зі святом, будьте здорові!
***
Хочу вас зі Спасом Горіховим привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!
***
З Горіховим Спасом вітаю!
Здоров'я й достатку бажаю!
Врожаю нашому краю!
Краси всім куточкам — полю та гаю!
***
Нехай цей Горіховий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
***
Зі Спасом Горіховим я вас вітаю!
Любові достатку в домі бажаю!
Бажаю, щоб сонце завжди вам світило
І щоб вам щастя на сто років вистачило!
***
Абсолютного щастя бажаю для вас
У цей священний день – Горіховий Спас!
Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім,
Хай радість і щастя заходить в ваш дім.
Нехай дороги всі тільки навпростець ведуть,
А друзі й кохані нізащо не зрадять!
***
Третій Спас скоріше зустрічай,
Горіхами смачними друзів пригощай.
І щедрість твоя до тебе ж повернеться,
А злість і горе тебе не торкнеться.
***
З Горіховим Спасом привітати вас хочу,
Хай сонця промінчик в оселю ввійде!
Хай родять горіхи кожного літа,
А лихо й біда вашу хату мине.
Яскраві листівки з Горіховим Спасом 16 серпня 2026
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