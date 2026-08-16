З Горіховим Спасом 16 серпня 2026: красиві привітання у листівках, прозі й віршах

Віряни в Україні відзначають Горіховий Спас. Фото: zhmerynka.city

Останній Третій або Горіховий Спас за новим церковним календарем українці відзначатимуть 16 серпня. Християнська назва свята — День пам'яті Нерукотворного Образа Спасителя. За традицією, у цю дату українці відвідують храми, освячують святкові кошики й вітають один одного, бажаючи миру, добра та душевної гармонії.

Новини.LIVE ділиться красивою добіркою привітань у прозі, віршах та листівках до великого свята. Не забудьте привітати родичів, близьких, друзів та знайомих з Горіховим Спасом!

Теплі привітання з Горіховим Спасом у прозі та своїми словами

Вітаю з Горіховим Спасом! Нехай у вашій оселі завжди панують любов, взаєморозуміння та родинне тепло.

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Бажаю міцного здоров'я, добробуту й щастя, яке залишатиметься поруч за будь-яких обставин. З Горіховим Спасом

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Щиро вітаю з Горіховим Спасом! Нехай це світле свято принесе у ваше життя душевний спокій, достаток і гармонію.

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З Горіховим Спасом! Бажаю сили й витримки, щоб упевнено долати всі життєві випробування та не втрачати віри у краще. Нехай Господь оберігає вас і ваших близьких, а серце завжди зігрівають надія та любов.

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Вітаю зі світлим святом Горіхового Спаса! Нехай Господь береже нашу землю, дарує їй мир і перемогу.

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Вітаю з великим святом — Третім Спасом! Бажаю вам не втрачати надії, знаходити сили рухатися вперед і щодня бачити хоча б маленький промінь світла навіть у непрості часи.

З Горіховим Спасом 16 серпня 2026 — красиві привітання у віршах українською мовою

Зі Спасом Горіховим вітаю від серця,

миру бажаю й добра,

Хай буде радісно, Світла і Сонця,

Хай нам забудеться слово "війна".

***

З Горіховим Спасом вітаю!

Міцного здоров'я бажаю!

Хлібний Спас добро несе —

Нехай збудеться усе!

Зі святом, будьте здорові!

***

Хочу вас зі Спасом Горіховим привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!

***

З Горіховим Спасом вітаю!

Здоров'я й достатку бажаю!

Врожаю нашому краю!

Краси всім куточкам — полю та гаю!

***

Нехай цей Горіховий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

Зі Спасом Горіховим я вас вітаю!

Любові достатку в домі бажаю!

Бажаю, щоб сонце завжди вам світило

І щоб вам щастя на сто років вистачило!

***

Абсолютного щастя бажаю для вас

У цей священний день – Горіховий Спас!

Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім,

Хай радість і щастя заходить в ваш дім.

Нехай дороги всі тільки навпростець ведуть,

А друзі й кохані нізащо не зрадять!

***

Третій Спас скоріше зустрічай,

Горіхами смачними друзів пригощай.

І щедрість твоя до тебе ж повернеться,

А злість і горе тебе не торкнеться.

***

З Горіховим Спасом привітати вас хочу,

Хай сонця промінчик в оселю ввійде!

Хай родять горіхи кожного літа,

А лихо й біда вашу хату мине.

Яскраві листівки з Горіховим Спасом 16 серпня 2026

Листівки з Горіховим Спасом 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Горіховим Спасом 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Горіховим Спасом 2026. Колаж: Новини.LIVE

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