Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Горіховий Спас 2026: яскраві листівки та теплі побажання до свята

Горіховий Спас 2026: яскраві листівки та теплі побажання до свята

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 05:04
З Горіховим Спасом 16 серпня 2026: красиві привітання у листівках, прозі й віршах
Віряни в Україні відзначають Горіховий Спас. Фото: zhmerynka.city

Останній Третій або Горіховий Спас за новим церковним календарем українці відзначатимуть 16 серпня. Християнська назва свята — День пам'яті Нерукотворного Образа Спасителя. За традицією, у цю дату українці відвідують храми, освячують святкові кошики й вітають один одного, бажаючи миру, добра та душевної гармонії. 

Новини.LIVE ділиться красивою добіркою привітань у прозі, віршах та листівках до великого свята. Не забудьте привітати родичів, близьких, друзів та знайомих з Горіховим Спасом!

Теплі привітання з Горіховим Спасом у прозі та своїми словами

Вітаю з Горіховим Спасом! Нехай у вашій оселі завжди панують любов, взаєморозуміння та родинне тепло. 

***

Бажаю міцного здоров'я, добробуту й щастя, яке залишатиметься поруч за будь-яких обставин. З Горіховим Спасом

Читайте також:

***

Щиро вітаю з Горіховим Спасом! Нехай це світле свято принесе у ваше життя душевний спокій, достаток і гармонію.

***

З Горіховим Спасом! Бажаю сили й витримки, щоб упевнено долати всі життєві випробування та не втрачати віри у краще. Нехай Господь оберігає вас і ваших близьких, а серце завжди зігрівають надія та любов.

***

Вітаю зі світлим святом Горіхового Спаса! Нехай Господь береже нашу землю, дарує їй мир і перемогу. 

***

Вітаю з великим святом — Третім Спасом! Бажаю вам не втрачати надії, знаходити сили рухатися вперед і щодня бачити хоча б маленький промінь світла навіть у непрості часи.

З Горіховим Спасом 16 серпня 2026 — красиві привітання у віршах українською мовою

Зі Спасом Горіховим вітаю від серця,
миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, Світла і Сонця,
Хай нам забудеться слово "війна".

***

З Горіховим Спасом вітаю!
Міцного здоров'я бажаю!
Хлібний Спас добро несе —
Нехай збудеться усе!
Зі святом, будьте здорові!

***

Хочу вас зі Спасом Горіховим привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!

***

З Горіховим Спасом вітаю!
Здоров'я й достатку бажаю!
Врожаю нашому краю!
Краси всім куточкам — полю та гаю!

***

Нехай цей Горіховий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!

***

Зі Спасом Горіховим я вас вітаю!
Любові достатку в домі бажаю!
Бажаю, щоб сонце завжди вам світило
І щоб вам щастя на сто років вистачило!

***

Абсолютного щастя бажаю для вас
У цей священний день – Горіховий Спас!
Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім,
Хай радість і щастя заходить в ваш дім.
Нехай дороги всі тільки навпростець ведуть,
А друзі й кохані нізащо не зрадять!

***

Третій Спас скоріше зустрічай,
Горіхами смачними друзів пригощай.
І щедрість твоя до тебе ж повернеться,
А злість і горе тебе не торкнеться.

***

З Горіховим Спасом привітати вас хочу,
Хай сонця промінчик в оселю ввійде!
Хай родять горіхи кожного літа,
А лихо й біда вашу хату мине.

Яскраві листівки з Горіховим Спасом 16 серпня 2026

Яскраві листівки з Горіховим Спасом 16 серпня 2025
Листівки з Горіховим Спасом 2026. Колаж: Новини.LIVE
З Горіховим Спасом 16 серпня 2026 — красиві привітання
Листівки з Горіховим Спасом 2026. Колаж: Новини.LIVE
Теплі привітання з Горіховим Спасом у листівках
Листівки з Горіховим Спасом 2026. Колаж: Новини.LIVE

Також пропонуємо скористатися церковним календарем свят на серпень 2026 року, який підкаже, коли та які релігійні події зустрінемо в останній місяць літа.

Горіховий Спас привітання зі святом листівки до свята
Ілона Мазур - Редактор
Автор:
Ілона Мазур

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації