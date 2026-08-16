С Ореховым Спасом 16 августа 2026: красивые поздравления в открытках, прозе и стихах

Ореховый Спас 2026: яркие открытки и теплые поздравления
Последний Третий, или Ореховый Спас, по новому церковному календарю украинцы будут отмечать 16 августа. Христианское название праздника — День памяти Нерукотворного Образа Спасителя. По традиции в этот день украинцы посещают храмы, освящают праздничные корзины и поздравляют друг друга, желая мира, добра и душевной гармонии.
Новини.LIVE делится красивой подборкой поздравлений в прозе, стихах и открытках к этому великому празднику. Не забудьте поздравить родственников, близких, друзей и знакомых с Ореховым Спасом!
Теплые поздравления с Ореховым Спасом в прозе и своими словами
Поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть в вашем доме всегда царят любовь, взаимопонимание и семейное тепло.
***
Желаю крепкого здоровья, благополучия и счастья, которое будет с вами при любых обстоятельствах. С Ореховым Спасом
***
Искренне поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть этот светлый праздник принесет в вашу жизнь душевный покой, достаток и гармонию.
***
С Ореховым Спасом! Желаю силы и выдержки, чтобы уверенно преодолевать все жизненные испытания и не терять веры в лучшее. Пусть Господь хранит вас и ваших близких, а сердце всегда согревают надежда и любовь.
***
Поздравляю со светлым праздником Орехового Спаса! Пусть Господь хранит нашу землю, дарует ей мир и победу.
***
Поздравляю с великим праздником — Третьим Спасом! Желаю вам не терять надежды, находить силы двигаться вперёд и каждый день видеть хотя бы маленький луч света даже в непростые времена.
С Ореховым Спасом 16 августа 2026 года — красивые поздравления в стихах на украинском языке
Зі Спасом Горіховим вітаю від серця,
миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, Світла і Сонця,
Хай нам забудеться слово "війна".
***
З Горіховим Спасом вітаю!
Міцного здоров'я бажаю!
Хлібний Спас добро несе —
Нехай збудеться усе!
Зі святом, будьте здорові!
***
Хочу вас зі Спасом Горіховим привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!
***
З Горіховим Спасом вітаю!
Здоров'я й достатку бажаю!
Врожаю нашому краю!
Краси всім куточкам — полю та гаю!
***
Нехай цей Горіховий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
***
Зі Спасом Горіховим я вас вітаю!
Любові достатку в домі бажаю!
Бажаю, щоб сонце завжди вам світило
І щоб вам щастя на сто років вистачило!
***
Абсолютного щастя бажаю для вас
У цей священний день – Горіховий Спас!
Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім,
Хай радість і щастя заходить в ваш дім.
Нехай дороги всі тільки навпростець ведуть,
А друзі й кохані нізащо не зрадять!
***
Третій Спас скоріше зустрічай,
Горіхами смачними друзів пригощай.
І щедрість твоя до тебе ж повернеться,
А злість і горе тебе не торкнеться.
***
З Горіховим Спасом привітати вас хочу,
Хай сонця промінчик в оселю ввійде!
Хай родять горіхи кожного літа,
А лихо й біда вашу хату мине.
Яркие открытки с Ореховым Спасом 16 августа 2026
Также предлагаем воспользоваться церковным календарем праздников на август 2026 года, который подскажет, когда и какие религиозные события нас ждут в последний месяц лета.