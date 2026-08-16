С Ореховым Спасом 16 августа 2026: красивые поздравления в открытках, прозе и стихах

Верующие в Украине отмечают Ореховый Спас. Фото: zhmerynka.city

Последний Третий, или Ореховый Спас, по новому церковному календарю украинцы будут отмечать 16 августа. Христианское название праздника — День памяти Нерукотворного Образа Спасителя. По традиции в этот день украинцы посещают храмы, освящают праздничные корзины и поздравляют друг друга, желая мира, добра и душевной гармонии.

Новини.LIVE делится красивой подборкой поздравлений в прозе, стихах и открытках к этому великому празднику. Не забудьте поздравить родственников, близких, друзей и знакомых с Ореховым Спасом!

Теплые поздравления с Ореховым Спасом в прозе и своими словами

Поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть в вашем доме всегда царят любовь, взаимопонимание и семейное тепло.

***

Желаю крепкого здоровья, благополучия и счастья, которое будет с вами при любых обстоятельствах. С Ореховым Спасом

Читайте также:

***

Искренне поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть этот светлый праздник принесет в вашу жизнь душевный покой, достаток и гармонию.

***

С Ореховым Спасом! Желаю силы и выдержки, чтобы уверенно преодолевать все жизненные испытания и не терять веры в лучшее. Пусть Господь хранит вас и ваших близких, а сердце всегда согревают надежда и любовь.

***

Поздравляю со светлым праздником Орехового Спаса! Пусть Господь хранит нашу землю, дарует ей мир и победу.

***

Поздравляю с великим праздником — Третьим Спасом! Желаю вам не терять надежды, находить силы двигаться вперёд и каждый день видеть хотя бы маленький луч света даже в непростые времена.

С Ореховым Спасом 16 августа 2026 года — красивые поздравления в стихах на украинском языке

Зі Спасом Горіховим вітаю від серця,

миру бажаю й добра,

Хай буде радісно, Світла і Сонця,

Хай нам забудеться слово "війна".

***

З Горіховим Спасом вітаю!

Міцного здоров'я бажаю!

Хлібний Спас добро несе —

Нехай збудеться усе!

Зі святом, будьте здорові!

***

Хочу вас зі Спасом Горіховим привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!

***

З Горіховим Спасом вітаю!

Здоров'я й достатку бажаю!

Врожаю нашому краю!

Краси всім куточкам — полю та гаю!

***

Нехай цей Горіховий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

Зі Спасом Горіховим я вас вітаю!

Любові достатку в домі бажаю!

Бажаю, щоб сонце завжди вам світило

І щоб вам щастя на сто років вистачило!

***

Абсолютного щастя бажаю для вас

У цей священний день – Горіховий Спас!

Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім,

Хай радість і щастя заходить в ваш дім.

Нехай дороги всі тільки навпростець ведуть,

А друзі й кохані нізащо не зрадять!

***

Третій Спас скоріше зустрічай,

Горіхами смачними друзів пригощай.

І щедрість твоя до тебе ж повернеться,

А злість і горе тебе не торкнеться.

***

З Горіховим Спасом привітати вас хочу,

Хай сонця промінчик в оселю ввійде!

Хай родять горіхи кожного літа,

А лихо й біда вашу хату мине.

Яркие открытки с Ореховым Спасом 16 августа 2026

Открытки с Ореховым Спасом 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Ореховым Спасом 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Ореховым Спасом 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Также предлагаем воспользоваться церковным календарем праздников на август 2026 года, который подскажет, когда и какие религиозные события нас ждут в последний месяц лета.