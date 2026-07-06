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Головна Свята Фаза Місяця сьогодні, 6 липня 2026: яким знакам Зодіаку пощастить

Фаза Місяця сьогодні, 6 липня 2026: яким знакам Зодіаку пощастить

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 06:39
Фаза Місяця сьогодні, 6 липня 2026: яким знакам Зодіаку день принесе удачу
Фази Місяця, дівчина зі щоденником. Колаж: Новини.LIVE

На нас очікує справді цікавий та непередбачуваний день. Адже у понеділок, 6 липня, Місяць двічі змінить свою енергетику. День розпочнеться у Рибах, а вже ближче до вечора впливатиме на наш настрій та дії Овен. Є знаки Зодіаку, яким особливо щаститиме у цю дату.

Новини.LIVE ділиться порадами липневого місячного календаря, який підкаже яких помилок варто уникати та як не проґавити свій шанс на успіх.

Як фаза Місяця вплине на понеділок, 6 липня

Сьогодні триває спадний Місяць. Освітленість місячного диска становить близько 64%. До 16:06 Місяць перебуває у знаку Риб, після чого переходить в Овен. Саме ця зміна зробить день дуже контрастним: спокійний ранок поступиться місцем активному вечору.

Перша половина дня сприятиме творчості, переговорам, завершенню старих справ і відпочинку від метушні. Вечір може багатьом подарувати саме той поштовх, якого бракувало.

Які справи сьогодні будуть найвдалішими

За місячним календарем, ранок 6 липня буде сприятливим для:

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  • завершення незакінчених справ;
  • фінансового планування;
  • навчання;
  • переговорів.

Після обіду вдалими будуть співбесіди, презентації, оформлення документів і покупки, які давно планувалися. Також це гарний час для фізичної активності та коротких поїздок.

Чого варто уникати сьогодні, 6 липня

Не приймайте важливих рішень під впливом емоцій, особливо після переходу Місяця в Овна. Поспіх може призвести до прикрих помилок. Також небажано втягуватися в конфлікти, доводити свою правоту за будь-яку ціну або витрачати великі суми на імпульсивні покупки.

Яким знакам Зодіаку пощастить найбільше

Найбільше удача усміхнеться Овнам, адже після 16:06 Місяць увійде саме в їхній знак. З'явиться шанс успішно розв'язати питання, яке довго не зрушувало з місця.

Риби отримають сильний початок дня. Інтуїція допоможе уникнути помилок і помітити вигідну можливість раніше за інших. Для Левів день стане вдалим у професійній сфері. А Стрільці можуть розраховувати на приємні новини, успішні знайомства.

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знаки Зодіаку місячний календар фаза Місяця астрологічні поради
Ілона Мазур - Редактор
Автор:
Ілона Мазур
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