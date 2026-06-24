Яка фаза Місяця сьогодні, 24 червня 2026: що принесе удачу та яких помилок уникати

Дівчина з Місяцем, фази Місяця. Колаж: Новини.LIVE

Місяць сьогодні, 24 червня, продовжує набирати силу перед повнею. Наше небесне світило опинилося у знаку Скорпіона. Тож, енергія цього дня буде емоційно насиченою і дещо напруженою. Червневий місячний календар дарує важливу підказку: Місяць сприятиме рішучим крокам, але не пробачить поспіху.

Новини.LIVE розповідає, які справи сьогодні будуть вдалими та яких помилок варто уникати.

Як фаза Місяця 24 червня вплине на день

День розпочався з дев'ятої місячної фази, а вже о 13:11 за Києвом розпочнеться 10 місячний день, що подарує сили та мотивацію. З'явиться бажання діяти та втілювати задуми в життя.

Перехід Місяця у Скорпіона о 7:42 за Києвом посилить інтуїцію та допоможе помічати деталі, які раніше залишалися поза увагою. Водночас люди можуть бути більш чутливими до критики та гостріше реагувати на конфліктні ситуації.

Які справи сьогодні будуть вдалими

24 червня сприятливий день для:

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планування майбутніх проєктів та справ;

перегляду старих планів;

переговорів;

розв'язання фінансових питань;

наведення порядку в особистих справах;

позбавлення від шкідливих звичок.

Вдалими можуть бути великі покупки, пошук нових джерел доходу та обговорення важливих сімейних рішень. Місячний календар також рекомендує приділити час саморозвитку та навчанню.

Що варто уникати сьогодні

Попри сильну енергетику дня, не слід приймати рішення під впливом емоцій. Це головна застрога цієї дати. Надмірна категоричність, ревнощі, образи та бажання будь-що довести свою правоту можуть зіпсувати стосунки з близькими та колегами.

Також астрологи не радять цього дня брати на себе надто багато обов'язків. Особливо якщо ви не впевнені, що їх вдасться виконати вчасно. Перевтома сьогодні може датися взнаки швидше, ніж зазвичай. Тож, розподіляйте свої ресурси мудро.

Що не можна робити сьогодні, 24 червня

Астрологи зазначають, що цей день вимагатиме внутрішньої дисципліни та вміння слухати власну інтуїцію. 24 червня категорично не можна:

починати або вступати у сварки;

з'ясовувати стосунки;

розголошувати свої плани людям;

робити імпульсивні покупки;

спішити з рішеннями.

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