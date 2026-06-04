Місячний календар на червень 2026: сприятливі та несприятливі дні місяця

Календар на червень 2026, дівчина з Місяцем у руках. Колаж: Новини.LIVE

Перший місяць літа — час для нових звершень, внутрішнього перезавантаження і, звичайно, відпочинку. Як прогнозують астрологи, червень пройде під впливом яскравих астрологічних подій і подарує чимало сприятливих днів. Перша половина місяця підійде для завершення старих справ, а друга буде ідеальною для романтики, спілкування та нових звершень.

Новини.LIVE ділиться місячним календарем справ на червень 2026 року, щоб ви не упустили дні успіху, удачі та прибутків.

Фази Місяця та астрологічні події у червні 2026: коли повня та молодик

Місяць, що спадає — з 1 по 14 червня;

— з 1 по 14 червня; Молодик у Близнюках — 15 червня о 05:54 за Києвом;

— 15 червня о 05:54 за Києвом; Місяць, що зростає — з 16 по 29 червня;

— з 16 по 29 червня; Полунична Повня у знаку Козерога — 30 червня о 02:56 за Києвом;

— 30 червня о 02:56 за Києвом; Літнє сонцестояння (найдовший день року) — 21 червня о 05:22 за київським часом;

— 21 червня о 05:22 за київським часом; Меркурій у Близнюках — з 6 по 22 червня;

— з 6 по 22 червня; Меркурій у Раку — з 22 червня по 30 серпня;

— з 22 червня по 30 серпня; Марс у Леві — з 7 червня по 28 липня;

— з 7 червня по 28 липня; Венера в Тельці — з 29 червня по 26 липня;

— з 29 червня по 26 липня; Сонце у Близнюках — з 15 червня по 16 липня;

— з 15 червня по 16 липня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Які дні сприятливі для нових справ і починань у червні 2026

У червні найсприятливішими днями будуть: 2, 5, 6, 13, 21, 25 число. Ці дати сприяють рішучим крокам, укладанню угод, старту нових проєктів, діловим переговорам і подорожам. Також цей період вважається сприятливим для творчої діяльності, турботи про здоров'я, саморозвитку та реалізації довгострокових планів.

Які дні несприятливі у червні 2026

Обережність варто проявити: 4, 8, 15, 18, 20, 24, 27, 30 червня. У ці дні може відчуватися нестача сил, підвищена емоційність і складнощі з концентрацією. Через це не рекомендується розпочинати важливі справи, приймати доленосні рішення чи брати на себе додаткові зобов'язання. Краще присвятити цей час завершенню поточних завдань, відпочинку та відновленню внутрішнього ресурсу.

Сприятливі дні у червні 2026 за різними сферами

Будь-які нові починання: 2, 5, 6, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29.

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Робота: 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;

Справи пов'язані з фінансами та грошима: 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29.

Покупки: 2, 3, 4, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Побачення, романтичні вчинки, зізнання у коханні: 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Похід до лікаря: 2, 3, 4, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 29.

Відпустка, поїздки, відпочинок: 1, 2, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29.

Раніше ми писали, як кожному знаку Зодіаку досягти успіху в червні 2026 року.

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