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Главная Праздники Когда в июне идти в отпуск и начинать дела: лунный календарь

Когда в июне идти в отпуск и начинать дела: лунный календарь

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 23:53
Лунный календарь на июнь 2026: благоприятные и неблагоприятные дни месяца
Календарь на июнь 2026, девушка с Луной в руках. Коллаж: Новини.LIVE

Первый месяц лета — время для новых свершений, внутренней перезагрузки и, конечно, отдыха. Как прогнозируют астрологи, июнь пройдет под влиянием ярких астрологических событий и подарит немало благоприятных дней. Первая половина месяца подойдет для завершения старых дел, а вторая будет идеальной для романтики, общения и новых свершений.

Новини.LIVE делится лунным календарем дел на июнь 2026 года, чтобы вы не упустили дни успеха, удачи и прибыли.

Фазы Луны и астрологические события в июне 2026: когда полнолуние и новолуние

  • Убывающая Луна — с 1 по 14 июня;
  • Новолуние в Близнецах — 15 июня в 05:54 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 16 по 29 июня;
  • Клубничное Полнолуние в знаке Козерога — 30 июня в 02:56 по Киеву;
  • Летнее солнцестояние (самый длинный день года) — 21 июня в 05:22 по киевскому времени;
  • Меркурий в Близнецах — с 6 по 22 июня;
  • Меркурий в Раке — с 22 июня по 30 августа;
  • Марс во Льве — с 7 июня по 28 июля;
  • Венера в Тельце — с 29 июня по 26 июля;
  • Солнце в Близнецах — с 15 июня по 16 июля;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

Какие дни благоприятны для новых дел и начинаний в июне 2026 года

В июне самыми благоприятными днями будут: 2, 5, 6, 13, 21, 25 число. Эти даты способствуют решительным шагам, заключению сделок, старту новых проектов, деловым переговорам и путешествиям. Также этот период считается благоприятным для творческой деятельности, заботы о здоровье, саморазвития и реализации долгосрочных планов.

Какие дни неблагоприятны в июне 2026 года

Осторожность стоит проявить: 4, 8, 15, 18, 20, 24, 27, 30 июня. В эти дни может ощущаться нехватка сил, повышенная эмоциональность и сложности с концентрацией. Из-за этого не рекомендуется начинать важные дела, принимать судьбоносные решения или брать на себя дополнительные обязательства. Лучше посвятить это время завершению текущих задач, отдыху и восстановлению внутреннего ресурса.

Благоприятные дни в июне 2026 по разным сферам

Любые новые начинания: 2, 5, 6, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29.

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Работа: 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;

Дела связанные с финансами и деньгами: 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29.

Покупки: 2, 3, 4, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Свидания, романтические поступки, признания в любви: 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Поход к врачу: 2, 3, 4, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 29.

Отпуск, поездки, отдых: 1, 2, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29.

Ранее мы писали, как каждому знаку Зодиака достичь успеха в июне 2026 года.

Также узнавайте, кто из знаков Зодиака будет иметь незабываемые приключения этим летом.

Астрология лунный календарь благоприятные даты
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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