Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Фаза Луны сегодня, 24 июня 2026: какие дела принесут успех

Фаза Луны сегодня, 24 июня 2026: какие дела принесут успех

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 06:52
Какая фаза Луны сегодня, 24 июня 2026: что принесет удачу и каких ошибок избегать
Девушка с Луной, фазы Луны. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 24 июня, Луна продолжает набирать силу перед полнолунием. Наше небесное светило находится в знаке Скорпиона. Поэтому энергия этого дня будет эмоционально насыщенной и несколько напряженной. Июньский лунный календарь дает важную подсказку: Луна будет способствовать решительным шагам, но не простит поспешности.

Новини.LIVE рассказывают, какие дела сегодня будут удачными и каких ошибок стоит избегать.

Как фаза Луны 24 июня повлияет на день

День начался с девятой лунной фазы, а уже в 13:11 по киевскому времени начнется 10-й лунный день, который подарит силы и мотивацию. Появится желание действовать и воплощать замыслы в жизнь.

Переход Луны в знак Скорпиона в 7:42 по киевскому времени усилит интуицию и поможет замечать детали, которые раньше оставались без внимания. В то же время люди могут быть более чувствительными к критике и острее реагировать на конфликтные ситуации.

Какие дела сегодня будут удачными

24 июня — благоприятный день для:

Читайте также:
  • планирования будущих проектов и дел;
  • пересмотра старых планов;
  • переговоров;
  • решения финансовых вопросов;
  • наведения порядка в личных делах;
  • избавления от вредных привычек.

Удачными могут быть крупные покупки, поиск новых источников дохода и обсуждение важных семейных решений. Лунный календарь также рекомендует уделить время саморазвитию и обучению.

Чего стоит избегать сегодня

Несмотря на сильную энергетику дня, не следует принимать решения под влиянием эмоций. Это главное предостережение этой даты. Чрезмерная категоричность, ревность, обиды и желание любой ценой доказать свою правоту могут испортить отношения с близкими и коллегами.

Также астрологи не советуют в этот день брать на себя слишком много обязанностей. Особенно если вы не уверены, что их удастся выполнить вовремя. Переутомление сегодня может дать о себе знать быстрее, чем обычно. Поэтому распределяйте свои ресурсы с умом.

Чего нельзя делать сегодня, 24 июня

Астрологи отмечают, что этот день потребует внутренней дисциплины и умения прислушиваться к собственной интуиции. 24 июня категорически нельзя:

  • начинать или вступать в ссоры;
  • выяснять отношения;
  • разглашать свои планы окружающим;
  • совершать импульсивные покупки;
  • торопиться с решениями.

Также вас могут заинтересовать статьи по астрологии

У кого из знаков Зодиака к концу июня начнется удачная полоса в жизни.

Кому лето 2026 года принесет настоящие приключения и яркие впечатления.

Каким знакам Зодиака будет везти с деньгами все лето.

Астрология лунный календарь фаза Луны
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации