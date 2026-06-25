Яка фаза Місяця сьогодні, 25 червня 2026: що принесе удачу, а чого слід уникати

Повний Місяць, красива дівчина. Колаж: Новини.LIVE

Місяць стрімко наближається до повні, а його енергія вже відчутно впливає на емоції та рішення. 25 червня проходить під впливом Скорпіона, який загострює інтуїцію та підштовхує до дій. Місячний календар дарує важливу підказку: цього дня варто не лише мріяти, а й працювати на повну силу.

Новини.LIVE розповідає, що принесе удачу цього дня та яких помилок краще уникати.

Як фаза Місяця 25 червня вплине на день

Перша половина дня пройде під впливом 10-ї місячної фази, а вже о 14:24 за Києвом розпочнеться 11 місячний день, який вважається одним із найпотужніших. Він підходить для активних дій та завершення важливих справ.

Місяць у Скорпіоні додає рішучості, допомагає побачити приховані можливості. Є шанс відчути приплив натхнення та знайти несподіване рішення складної ситуації. Але цей знак й посилює емоційність. Конфлікти можуть спалахувати швидше, ніж зазвичай.

Які справи сьогодні будуть вдалими

Астрологи кажуть, цей день сприятливий для:

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переговорів;

роботи над довгостроковими справами;

фінансового планування.

покупок;

навчання.

Також варто приділити увагу наведенню порядку вдома, у документах і навіть у думках. Добре проходять справи, що потребують концентрації, витримки та уважного ставлення до деталей.

Три речі, які варто зробити 25 червня до заходу сонця

Астрологи рекомендують цього дня:

Підбити підсумки останніх тижнів. Провести час у тиші, без телефону, прислухаючись до власних думок та відчуттів. Позбутися речей або справ, які більше не приносять користі.

Що варто уникати сьогодні

Не слід приймати поспішні рішення під впливом образ чи роздратування. День може підштовхувати до різких висловлювань, але вони здатні надовго зіпсувати стосунки.

Що не можна робити 25 червня

25 червня не можна:

вступати у конфлікти;

з'ясовувати стосунки;

ділитися особистими планами;

давати пусті обіцянки.

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