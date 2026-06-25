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Главная Праздники Фаза Луны 25 июня 2026: что нужно успеть сделать до захода солнца

Фаза Луны 25 июня 2026: что нужно успеть сделать до захода солнца

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 05:04
Какая фаза Луны сегодня, 25 июня 2026: что принесет удачу, а чего нужно избегать
Полнолуние, красивая девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Луна стремительно приближается к полнолунию, а ее энергия уже ощутимо влияет на эмоции и решения. 25 июня проходит под влиянием Скорпиона, который обостряет интуицию и подталкивает к действиям. Лунный календарь дает важную подсказку: в этот день стоит не только мечтать, но и работать в полную силу.

Новини.LIVE рассказывают, что принесет удачу в этот день и каких ошибок лучше избегать.

Как фаза Луны 25 июня повлияет на день

Первая половина дня пройдет под влиянием 10-й лунной фазы, а уже в 14:24 по киевскому времени начнется 11-й лунный день, который считается одним из самых мощных. Он подходит для активных действий и завершения важных дел.

Луна в Скорпионе придает решительности, помогает увидеть скрытые возможности. Есть шанс почувствовать прилив вдохновения и найти неожиданное решение сложной ситуации. Но этот знак также усиливает эмоциональность. Конфликты могут вспыхивать быстрее, чем обычно.

Какие дела сегодня будут удачными

Астрологи говорят, что этот день благоприятен для:

Читайте также:
  • переговоров;
  • работы над долгосрочными делами;
  • финансового планирования;
  • покупок;
  • обучения.

Также стоит уделить внимание наведению порядка дома, в документах и даже в мыслях. Хорошо идут дела, требующие концентрации, выдержки и внимательного отношения к деталям.

Три вещи, которые стоит сделать 25 июня до захода солнца

Астрологи рекомендуют в этот день:

  1. Подвести итоги последних недель.
  2. Провести время в тишине, без телефона, прислушиваясь к собственным мыслям и ощущениям.
  3. Избавиться от вещей или дел, которые больше не приносят пользы.

Чего стоит избегать сегодня

Не следует принимать поспешные решения под влиянием обид или раздражения. День может подталкивать к резким высказываниям, но они способны надолго испортить отношения.

Чего нельзя делать 25 июня

25 июня нельзя:

  • вступать в конфликты;
  • выяснять отношения;
  • делиться личными планами;
  • давать пустые обещания.

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Астрология лунный календарь фаза Луны
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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