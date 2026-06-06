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Головна Свята День журналіста 2026: як креативно привітати з професійним святом

День журналіста 2026: як креативно привітати з професійним святом

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 05:04
З Днем журналіста 2026: оригінальні привітання у листівках, прозі та віршах
Журналістка з мікрофоном стоїть навпроти камери. Фото: istockphoto.com

Журналісти в Україні сьогодні — це ті, хто щодня працює на інформаційному фронті, документує історію, викриває брехню та допомагає українцям бути у курсі всіх важливих подій. Поки одні готують репортажі з передової, інші розповідають світу про життя в умовах війни та на окупованих територіях, беруть важливі інтерв'ю, працюють у студіях чи створюють корисний контент для сайтів і соцмереж. Саме цим відданим своїй справі людям присвячене професійне свято — День журналіста України, яке ми відзначаємо у цю суботу, 6 червня.

Новини.LIVE підготував креативні та красиві привітання з Днем журналіста 2026 у прозі, віршах та листівках.

День журналіста 6 червня 2026: привітання у віршах українською мовою 

Ваша зброя — слово,
Штик у вас — перо,
Їх використовуйте
Людям на добро!
Зі святом журналісти!

***

Ми вас зі святом від душі вітаємо,
У нелегкій роботі успіхів бажаємо.
І щастя, хоча спокій лише сниться,
І лише радісних новин — у День журналіста!

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***

Висвітлює життя завжди доречно, 
За мить відображає часу плин, 
І навіть там, де бути небезпечно, 
Йому не обійтися без новин. 
Сьогодні Україна відзначає 
День журналіста. Тож бажаєм вам 
Хай сонце ясно світить й не згасає, 
Наче маяк далеким кораблям.

***

Добра шановні Вам, наснаги, 
Любові, щедрості, тепла. 
На перехрестях всіх — відваги, 
Щоб доля матір'ю була. 
Бо ваше слово світ будує, 
На добрі справи підійма, 
Загати розбрату руйнує, 
Негідників пером дойма. 
Суспільні болі й серця рани — 
Проходять, звісно, все крізь Вас. 
Не рядові Ви — капітани 
Космічних і життєвих трас. 
Подяка Вам, четверта владо, 
За Ваші помисли й діла, 
Вітаю Вас сьогодні радо, 
З повагою кажу: "Хвала!".

*** 

Нових вам злетів! В добрий час!
Хай супроводжують удачі,
Натхнення й сонячність надій
У повсякденності гарячій,
В стрімкій буденності подій.
Всепереможної вам віри!
Довіри й правди — на роки!
І хай таланить вам без міри.
З днем журналіста!

***

Ви, як завжди в курсі подій,
І новини — не новини для вас,
Аналіз ситуацій, тінь гламуру,
І президент — і в профіль, і в анфас!
Бажаємо свободи слова,
Польоту думок, натхнення джек-пот,
І вітаємо вас з днем журналіста,
Міцного здоров'я та творчих пригод!

Привітання з Днем журналіста 2026 у прозі

Вітаю з Днем журналіста України! Бажаю невичерпного натхнення, цікавих тем і професійних перемог. 

***

Щиро вітаю справжню акулу пера! Нехай енергії вистачає на всі поїздки, інтерв'ю, репортажі та нові проєкти. 

***

Щиро вітаю з професійним святом! Завдяки вашій праці ми щодня дізнаємося про найважливіші події в Україні та світі. Дякую за відповідальність, наполегливість і бажання доносити людям правду.

***

У День журналіста бажаю гострого слова, вдалих репортажів, яскравих матеріалів і сміливості у висвітленні важливих тем. Зі святом!

***

З професійним святом! У непрості часи робота журналіста має особливу цінність. Бажаю витримки, міцних нервів, внутрішньої сили та незламної віри у свою справу.

***

Вітаю з Днем журналіста! Нехай у вашому житті буде більше цікавих сюжетів, яскравих подій і приводів для добрих новин. Бажаю натхнення, творчих успіхів і мирного неба над головою.

***

З Днем журналіста! Бажаю миру, свободи слова, натхнення та впевненості у власних силах.

День журналіста 2026: привітання у яскравих листівках

День журналіста 2026: привітання у яскравих листівках
Листівки з Днем журналіста 2026. Колаж: Новини.LIVE
Привітання з Днем журналіста 2026
Листівки з Днем журналіста 2026. Колаж: Новини.LIVE
День журналіста 6 червня 2026: привітання
Листівки з Днем журналіста 2026. Колаж: Новини.LIVE

Також Новини.LIVE публікував календар свят та вихідних на червень 2026 року. Скористайтеся, щоб не пропустили важливі події першого місяця літа.

День журналіста привітання зі святом листівки до свята
Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
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