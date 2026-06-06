З Днем журналіста 2026: оригінальні привітання у листівках, прозі та віршах

День журналіста 2026: як креативно привітати з професійним святом
Журналісти в Україні сьогодні — це ті, хто щодня працює на інформаційному фронті, документує історію, викриває брехню та допомагає українцям бути у курсі всіх важливих подій. Поки одні готують репортажі з передової, інші розповідають світу про життя в умовах війни та на окупованих територіях, беруть важливі інтерв'ю, працюють у студіях чи створюють корисний контент для сайтів і соцмереж. Саме цим відданим своїй справі людям присвячене професійне свято — День журналіста України, яке ми відзначаємо у цю суботу, 6 червня.
Новини.LIVE підготував креативні та красиві привітання з Днем журналіста 2026 у прозі, віршах та листівках.
День журналіста 6 червня 2026: привітання у віршах українською мовою
Ваша зброя — слово,
Штик у вас — перо,
Їх використовуйте
Людям на добро!
Зі святом журналісти!
***
Ми вас зі святом від душі вітаємо,
У нелегкій роботі успіхів бажаємо.
І щастя, хоча спокій лише сниться,
І лише радісних новин — у День журналіста!
***
Висвітлює життя завжди доречно,
За мить відображає часу плин,
І навіть там, де бути небезпечно,
Йому не обійтися без новин.
Сьогодні Україна відзначає
День журналіста. Тож бажаєм вам
Хай сонце ясно світить й не згасає,
Наче маяк далеким кораблям.
***
Добра шановні Вам, наснаги,
Любові, щедрості, тепла.
На перехрестях всіх — відваги,
Щоб доля матір'ю була.
Бо ваше слово світ будує,
На добрі справи підійма,
Загати розбрату руйнує,
Негідників пером дойма.
Суспільні болі й серця рани —
Проходять, звісно, все крізь Вас.
Не рядові Ви — капітани
Космічних і життєвих трас.
Подяка Вам, четверта владо,
За Ваші помисли й діла,
Вітаю Вас сьогодні радо,
З повагою кажу: "Хвала!".
***
Нових вам злетів! В добрий час!
Хай супроводжують удачі,
Натхнення й сонячність надій
У повсякденності гарячій,
В стрімкій буденності подій.
Всепереможної вам віри!
Довіри й правди — на роки!
І хай таланить вам без міри.
З днем журналіста!
***
Ви, як завжди в курсі подій,
І новини — не новини для вас,
Аналіз ситуацій, тінь гламуру,
І президент — і в профіль, і в анфас!
Бажаємо свободи слова,
Польоту думок, натхнення джек-пот,
І вітаємо вас з днем журналіста,
Міцного здоров'я та творчих пригод!
Привітання з Днем журналіста 2026 у прозі
Вітаю з Днем журналіста України! Бажаю невичерпного натхнення, цікавих тем і професійних перемог.
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Щиро вітаю справжню акулу пера! Нехай енергії вистачає на всі поїздки, інтерв'ю, репортажі та нові проєкти.
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Щиро вітаю з професійним святом! Завдяки вашій праці ми щодня дізнаємося про найважливіші події в Україні та світі. Дякую за відповідальність, наполегливість і бажання доносити людям правду.
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У День журналіста бажаю гострого слова, вдалих репортажів, яскравих матеріалів і сміливості у висвітленні важливих тем. Зі святом!
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З професійним святом! У непрості часи робота журналіста має особливу цінність. Бажаю витримки, міцних нервів, внутрішньої сили та незламної віри у свою справу.
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Вітаю з Днем журналіста! Нехай у вашому житті буде більше цікавих сюжетів, яскравих подій і приводів для добрих новин. Бажаю натхнення, творчих успіхів і мирного неба над головою.
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З Днем журналіста! Бажаю миру, свободи слова, натхнення та впевненості у власних силах.
День журналіста 2026: привітання у яскравих листівках
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