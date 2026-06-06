З Днем журналіста 2026: оригінальні привітання у листівках, прозі та віршах

Журналістка з мікрофоном стоїть навпроти камери. Фото: istockphoto.com

Журналісти в Україні сьогодні — це ті, хто щодня працює на інформаційному фронті, документує історію, викриває брехню та допомагає українцям бути у курсі всіх важливих подій. Поки одні готують репортажі з передової, інші розповідають світу про життя в умовах війни та на окупованих територіях, беруть важливі інтерв'ю, працюють у студіях чи створюють корисний контент для сайтів і соцмереж. Саме цим відданим своїй справі людям присвячене професійне свято — День журналіста України, яке ми відзначаємо у цю суботу, 6 червня.

Новини.LIVE підготував креативні та красиві привітання з Днем журналіста 2026 у прозі, віршах та листівках.

День журналіста 6 червня 2026: привітання у віршах українською мовою

Ваша зброя — слово,

Штик у вас — перо,

Їх використовуйте

Людям на добро!

Зі святом журналісти!

***

Ми вас зі святом від душі вітаємо,

У нелегкій роботі успіхів бажаємо.

І щастя, хоча спокій лише сниться,

І лише радісних новин — у День журналіста!

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***

Висвітлює життя завжди доречно,

За мить відображає часу плин,

І навіть там, де бути небезпечно,

Йому не обійтися без новин.

Сьогодні Україна відзначає

День журналіста. Тож бажаєм вам

Хай сонце ясно світить й не згасає,

Наче маяк далеким кораблям.

***

Добра шановні Вам, наснаги,

Любові, щедрості, тепла.

На перехрестях всіх — відваги,

Щоб доля матір'ю була.

Бо ваше слово світ будує,

На добрі справи підійма,

Загати розбрату руйнує,

Негідників пером дойма.

Суспільні болі й серця рани —

Проходять, звісно, все крізь Вас.

Не рядові Ви — капітани

Космічних і життєвих трас.

Подяка Вам, четверта владо,

За Ваші помисли й діла,

Вітаю Вас сьогодні радо,

З повагою кажу: "Хвала!".

***

Нових вам злетів! В добрий час!

Хай супроводжують удачі,

Натхнення й сонячність надій

У повсякденності гарячій,

В стрімкій буденності подій.

Всепереможної вам віри!

Довіри й правди — на роки!

І хай таланить вам без міри.

З днем журналіста!

***

Ви, як завжди в курсі подій,

І новини — не новини для вас,

Аналіз ситуацій, тінь гламуру,

І президент — і в профіль, і в анфас!

Бажаємо свободи слова,

Польоту думок, натхнення джек-пот,

І вітаємо вас з днем журналіста,

Міцного здоров'я та творчих пригод!

Привітання з Днем журналіста 2026 у прозі

Вітаю з Днем журналіста України! Бажаю невичерпного натхнення, цікавих тем і професійних перемог.

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Щиро вітаю справжню акулу пера! Нехай енергії вистачає на всі поїздки, інтерв'ю, репортажі та нові проєкти.

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Щиро вітаю з професійним святом! Завдяки вашій праці ми щодня дізнаємося про найважливіші події в Україні та світі. Дякую за відповідальність, наполегливість і бажання доносити людям правду.

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У День журналіста бажаю гострого слова, вдалих репортажів, яскравих матеріалів і сміливості у висвітленні важливих тем. Зі святом!

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З професійним святом! У непрості часи робота журналіста має особливу цінність. Бажаю витримки, міцних нервів, внутрішньої сили та незламної віри у свою справу.

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Вітаю з Днем журналіста! Нехай у вашому житті буде більше цікавих сюжетів, яскравих подій і приводів для добрих новин. Бажаю натхнення, творчих успіхів і мирного неба над головою.

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З Днем журналіста! Бажаю миру, свободи слова, натхнення та впевненості у власних силах.

День журналіста 2026: привітання у яскравих листівках

Листівки з Днем журналіста 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем журналіста 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем журналіста 2026. Колаж: Новини.LIVE

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