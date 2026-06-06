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Главная Праздники День журналиста 2026: как креативно поздравить с праздником

День журналиста 2026: как креативно поздравить с праздником

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 05:04
С Днем журналиста 2026: оригинальные поздравления в открытках, прозе и стихах
Журналистка с микрофоном стоит напротив камеры. Фото: istockphoto.com

Журналисты в Украине сегодня — это те, кто ежедневно работает на информационном фронте, документирует историю, разоблачает ложь и помогает украинцам быть в курсе всех важных событий. Пока одни готовят репортажи с передовой, другие рассказывают миру о жизни в условиях войны и на оккупированных территориях, берут важные интервью, работают в студиях или создают полезный контент для сайтов и соцсетей. Именно этим преданным своему делу людям посвящен профессиональный праздник — День журналиста Украины, который мы отмечаем в эту субботу, 6 июня.

Новини.LIVE подготовил креативные и красивые поздравления с Днем журналиста 2026 в прозе, стихах и открытках.

День журналиста 6 июня 2026: поздравления в стихах на украинском языке

Ваша зброя — слово,
Штик у вас — перо,
Їх використовуйте
Людям на добро!
Зі святом журналісти!

***

Ми вас зі святом від душі вітаємо,
У нелегкій роботі успіхів бажаємо.
І щастя, хоча спокій лише сниться,
І лише радісних новин — у День журналіста!

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***

Висвітлює життя завжди доречно, 
За мить відображає часу плин, 
І навіть там, де бути небезпечно, 
Йому не обійтися без новин. 
Сьогодні Україна відзначає 
День журналіста. Тож бажаєм вам 
Хай сонце ясно світить й не згасає, 
Наче маяк далеким кораблям.

***

Добра шановні Вам, наснаги, 
Любові, щедрості, тепла. 
На перехрестях всіх — відваги, 
Щоб доля матір'ю була. 
Бо ваше слово світ будує, 
На добрі справи підійма, 
Загати розбрату руйнує, 
Негідників пером дойма. 
Суспільні болі й серця рани — 
Проходять, звісно, все крізь Вас. 
Не рядові Ви — капітани 
Космічних і життєвих трас. 
Подяка Вам, четверта владо, 
За Ваші помисли й діла, 
Вітаю Вас сьогодні радо, 
З повагою кажу: "Хвала!".

*** 

Нових вам злетів! В добрий час!
Хай супроводжують удачі,
Натхнення й сонячність надій
У повсякденності гарячій,
В стрімкій буденності подій.
Всепереможної вам віри!
Довіри й правди — на роки!
І хай таланить вам без міри.
З днем журналіста!

***

Ви, як завжди в курсі подій,
І новини — не новини для вас,
Аналіз ситуацій, тінь гламуру,
І президент — і в профіль, і в анфас!
Бажаємо свободи слова,
Польоту думок, натхнення джек-пот,
І вітаємо вас з днем журналіста,
Міцного здоров'я та творчих пригод!

Поздравления с Днем журналиста 2026 в прозе

Поздравляю с Днем журналиста Украины! Желаю неисчерпаемого вдохновения, интересных тем и профессиональных побед.

***

Искренне поздравляю настоящую акулу пера! Пусть энергии хватает на все поездки, интервью, репортажи и новые проекты.

***

Искренне поздравляю с профессиональным праздником! Благодаря вашему труду мы ежедневно узнаем о важнейших событиях в Украине и мире. Спасибо за ответственность, настойчивость и желание доносить людям правду.

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В День журналиста желаю острого слова, удачных репортажей, ярких материалов и смелости в освещении важных тем. С праздником!

***

С профессиональным праздником! В непростые времена работа журналиста имеет особую ценность. Желаю выдержки, крепких нервов, внутренней силы и несокрушимой веры в свое дело.

***

Поздравляю с Днем журналиста! Пусть в вашей жизни будет больше интересных сюжетов, ярких событий и поводов для добрых новостей. Желаю вдохновения, творческих успехов и мирного неба над головой.

***

С Днем журналиста! Желаю мира, свободы слова, вдохновения и уверенности в собственных силах.

День журналиста 2026: поздравления в ярких открытках

День журналіста 2026: привітання у яскравих листівках
Открытки с Днем журналиста 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Привітання з Днем журналіста 2026
Открытки с Днем журналиста 2026. Коллаж: Новини.LIVE
День журналіста 6 червня 2026: привітання
Открытки с Днем журналиста 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Также Новини.LIVE публиковал календарь праздников и выходных на июнь 2026 года. Воспользуйтесь, чтобы не пропустили важные события первого месяца лета.

День журналиста поздравления с праздником открытки к празднику
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
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