С Днем журналиста 2026: оригинальные поздравления в открытках, прозе и стихах

Журналистка с микрофоном стоит напротив камеры. Фото: istockphoto.com

Журналисты в Украине сегодня — это те, кто ежедневно работает на информационном фронте, документирует историю, разоблачает ложь и помогает украинцам быть в курсе всех важных событий. Пока одни готовят репортажи с передовой, другие рассказывают миру о жизни в условиях войны и на оккупированных территориях, берут важные интервью, работают в студиях или создают полезный контент для сайтов и соцсетей. Именно этим преданным своему делу людям посвящен профессиональный праздник — День журналиста Украины, который мы отмечаем в эту субботу, 6 июня.

Новини.LIVE подготовил креативные и красивые поздравления с Днем журналиста 2026 в прозе, стихах и открытках.

День журналиста 6 июня 2026: поздравления в стихах на украинском языке

Ваша зброя — слово,

Штик у вас — перо,

Їх використовуйте

Людям на добро!

Зі святом журналісти!

***

Ми вас зі святом від душі вітаємо,

У нелегкій роботі успіхів бажаємо.

І щастя, хоча спокій лише сниться,

І лише радісних новин — у День журналіста!

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***

Висвітлює життя завжди доречно,

За мить відображає часу плин,

І навіть там, де бути небезпечно,

Йому не обійтися без новин.

Сьогодні Україна відзначає

День журналіста. Тож бажаєм вам

Хай сонце ясно світить й не згасає,

Наче маяк далеким кораблям.

***

Добра шановні Вам, наснаги,

Любові, щедрості, тепла.

На перехрестях всіх — відваги,

Щоб доля матір'ю була.

Бо ваше слово світ будує,

На добрі справи підійма,

Загати розбрату руйнує,

Негідників пером дойма.

Суспільні болі й серця рани —

Проходять, звісно, все крізь Вас.

Не рядові Ви — капітани

Космічних і життєвих трас.

Подяка Вам, четверта владо,

За Ваші помисли й діла,

Вітаю Вас сьогодні радо,

З повагою кажу: "Хвала!".

***

Нових вам злетів! В добрий час!

Хай супроводжують удачі,

Натхнення й сонячність надій

У повсякденності гарячій,

В стрімкій буденності подій.

Всепереможної вам віри!

Довіри й правди — на роки!

І хай таланить вам без міри.

З днем журналіста!

***

Ви, як завжди в курсі подій,

І новини — не новини для вас,

Аналіз ситуацій, тінь гламуру,

І президент — і в профіль, і в анфас!

Бажаємо свободи слова,

Польоту думок, натхнення джек-пот,

І вітаємо вас з днем журналіста,

Міцного здоров'я та творчих пригод!

Поздравления с Днем журналиста 2026 в прозе

Поздравляю с Днем журналиста Украины! Желаю неисчерпаемого вдохновения, интересных тем и профессиональных побед.

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Искренне поздравляю настоящую акулу пера! Пусть энергии хватает на все поездки, интервью, репортажи и новые проекты.

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Искренне поздравляю с профессиональным праздником! Благодаря вашему труду мы ежедневно узнаем о важнейших событиях в Украине и мире. Спасибо за ответственность, настойчивость и желание доносить людям правду.

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В День журналиста желаю острого слова, удачных репортажей, ярких материалов и смелости в освещении важных тем. С праздником!

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С профессиональным праздником! В непростые времена работа журналиста имеет особую ценность. Желаю выдержки, крепких нервов, внутренней силы и несокрушимой веры в свое дело.

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Поздравляю с Днем журналиста! Пусть в вашей жизни будет больше интересных сюжетов, ярких событий и поводов для добрых новостей. Желаю вдохновения, творческих успехов и мирного неба над головой.

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С Днем журналиста! Желаю мира, свободы слова, вдохновения и уверенности в собственных силах.

День журналиста 2026: поздравления в ярких открытках

Открытки с Днем журналиста 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем журналиста 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем журналиста 2026. Коллаж: Новини.LIVE

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