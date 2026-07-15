День Володимира 2026: красиві листівки, побажання миру та щастя

Віряни у церкві в День святого Володимира. Колаж: Новини.LIVE

Ілона Мазур Редактор

Українці вшановують святого рівноапостольного князя Володимира Великого сьогодні, 15 липня. Традиційно у цю ж дату іменини відзначають усі Володимири. Це чудова нагода привітати людину, побажати їй добра та миру, подарувати усмішку.

Новини.LIVE ділиться найгарнішими привітаннями з Днем ангела Володимира у прозі, віршах та листівках.

Як красиво привітати з іменинами Володимира: вірші українською мовою

Прийміть від душі наші щирі вітання,

Хай збудуться всі Ваші плани й бажання!

Життя хай дарує чудові презенти,

Яскраві емоції, щастя моменти.

Щоб лихо до хати дорогу не знало,

А доля Вам радість завжди дарувала!

З Днем ангела, Володимире!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Вова, живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

І у житті не йдуть дощі

Хай здійсняться всі твої надії,

Збуваються нехай всі мрії!

***

Хай кожен Твій день

буде схожий на диво,

А доля хай буде

безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії

і задуми всі, І

все у житті буде на висоті!

Вітаю з іменинами!

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров'я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у вашу вдачу!

***

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Володимире,

Прийми привітання!

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

З іменинами, Володимире!

***

З іменинами вітаю!

Великих успіхів бажаю,

Життю по-справжньому радіти,

Кохати, мріяти, творити.

Хай будь-яка вдається справа,

Хай знайде Вас багатство й слава,

Бажаю безліч перемог.

Хай береже від бід Вас Бог!

З Днем ангела Володимира!

Привітання з Днем ангела Володимира 2026 у щирій прозі

З Днем ангела, Володимире! Від щирого серця бажаю тобі сили, наснаги та впевненості.

***

Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець щодня береже тебе від негараздів, дарує спокій та підтримує у важливі моменти.

***

Щиро бажаю тобі міцного здоров'я, щирих усмішок, душевної гармонії та мирного неба. З Днем ангела!

***

Вовчику, щиро вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю ніколи не втрачати віри у себе, сміливо рухатися вперед. Нехай небесний покровитель оберігає тебе у кожній миті життя.

***

Володимире, бажаю тобі впевнено крокувати до своїх цілей. Нехай ангел-охоронець невтомно оберігає тебе і твою родину на життєвому шляху. З Днем ангела!

***

З Днем ангела, Володимире! Нехай любов і щастя завжди живуть у твоєму серці. Бажаю незламної сили, життєвої мудрості, внутрішнього спокою та Божого благословення.

***

Вітаю з іменинами, Володимире! Нехай твоє ім'я, яке символізує силу й благородство, надихає на добрі справи. Бажаю щасливої долі, вірних друзів і щирого кохання.

Листівки з Днем ангела Володимира 15 липня 2026

Заголовок

Заголовок

Заголовок

Раніше ми розповідали, коли відзначаємо велике свято День святого пророка Іллі у 2026 році.

Також ділимося церковним календарем свят на липень 2026, щоб ви не пропустили головні релігійні дати місяця.