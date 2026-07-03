День Володимира 2026: чому є дві дати святкування та яка правильна

Віряни у церкві на День Володимира. Колаж: Новини.LIVE

Ілона Мазур Редактор

Перед святкуванням Дня Володимира у багатьох українців виникає плутанина: коли вітати іменинників — 15 липня чи 28 липня. Усе пов'язано зі зміною церковного календаря.

Новини.LIVE розповідає, коли ж насправді відзначають День Володимира у 2026 році та які традиції пов'язані з цим великим святом.

Коли День Володимира у 2026 році

Поява двох дат пов'язана з календарною реформою. Ще у 2023 році Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква перейшли на новоюліанський календар. Після календарної реформи усі нерухомі свята відзначаються на 13 днів раніше. Тож, у 2026 році День пам'яті святого Володимира офіційно відзначаємо 15 липня.

За старим, юліанським календарем, якого й надалі дотримується частина православних громад, свято святкують 28 липня.

Чому святого Володимира називають рівноапостольним

Володимир був сином князя Святослава та онуком княгині Ольги, яка першою серед правителів Русі прийняла християнську віру. Сам Володимир прийшов до єдиного Бога у зрілі роки. І це змінило не лише його життя, а й подальший шлях усієї держави. Князь прийняв святе хрещення перед шлюбом із візантійською царівною Анною. Існує переказ, що незадовго до цього він утратив зір, а після Таїнства чудесним чином прозрів, отримавши не лише фізичне, а й духовне зцілення.

У 988 році князь Володимир охрестив киян у водах Дніпра, започаткувавши нову епоху в історії Київської Русі. Саме за поширення християнства Церква прославила його як рівноапостольного — тобто того, хто своїми діяннями став рівним апостолам у справі утвердження віри.

Які традиції Дня святого Володимира

День пам'яті князя Володимира для вірян — час молитви. Українці відвідують богослужіння, моляться біля ікони святого. Також заведено вітати всіх чоловіків на ім'я Володимир з Днем ангела, бажаючи їм міцного здоров'я та щасливої долі.

Чому День Володимира має особливе значення для України

Святий князь Володимир Великий увійшов в історію як правитель, який здійснив один із найважливіших кроків у розвитку Київської Русі — запровадив християнство як державну релігію. За часів його правління по всій державі почали будувати християнські храми, відкривати школи, розвивати освіту, писемність і культуру.

Сьогодні День святого Володимира нагадує про коріння української державності. 15 липня в Україні також відзначають День Хрещення Київської Русі-України та День Української Державності. Таке поєднання свят підкреслює нерозривний зв'язок між історією української держави, її культурою та християнською традицією.

А щоб ви не пропустили важливі релігійні свята у липні 2026, Новини.LIVE ділиться з вами детальним православним календарем.