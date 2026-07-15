День Української Державності 2026: щирі патріотичні привітання та листівки

Святкування Дня Української Державності. Колаж: Новини.LIVE

Ілона Мазур Редактор

Молоде, але надзвичайно важливе свято — День Української Державності — ми відзначатимемо вже вп'яте 15 липня. Ця дата нагадує, що наша історія налічує тисячоліття й продовжує творитися щодня. Сьогодні варто привітати близьких, друзів та знайомих.

Новини.LIVE ділиться красивими патріотичними привітаннями у віршах, прозі та листівках.

День Української Державності: суть свята та символіка

День Української Державності — молоде свято, яке було запроваджено 24 серпня 2021 року указом президента України Володимира Зеленського. Щорічно його відзначають 15 липня. Ця дата обрана не випадково: вона збігається з Днем Хрещення Київської Русі-України та Днем пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого.

Головна ідея свята — нагадати українцям і всьому світові, що історія української держави налічує понад тисячу років. Воно підкреслює історичну тяглість України від часів Київської Русі до сучасної незалежної держави. Особливого значення День Української Державності набув в умовах повномасштабної війни. Він є нагадуванням про право українського народу на власну державу, мову, культуру та незалежне майбутнє.

День Української Державності має й власну офіційну символіку. Її створила українська агенція комунікацій Provid. Основний знак складається з чотирьох тризубів, які символізують боротьбу, незалежність, історичну спадщину та українську ідентичність.

Символіка Дня Української Державності. Фото: Provid

Красиві привітання з Днем Української Державності 2026

З Днем Української Державності, друже,

Нехай майорить гордо прапор над нами.

І нехай країни серця небайдужі,

Єднають теплими та щирими словами.

Бажаю жити в країні вільній,

Де хочеться дихати на повні груди

Бажаю стати Україні сильною,

Де будуть жити усміхнені люди!

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Вітаю з Днем Української Державності! Нехай у кожній оселі панують мир, добробут і злагода. Бажаю віри в майбутнє, сили духу та якнайшвидшої Перемоги для України.

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Листівки з Днем Української Державності 2026. Колаж: Новини.LIVE

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Щиро вітаю з Днем Української Державності! Нехай наша країна впевнено розвивається, міцніє та процвітає, а кожен українець живе у вільній, незалежній і щасливій державі.

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Вітаю, Україно!

Вставай! Борися до кінця!

За мирне й чисте небо,

Та вільне краще майбуття!

Не забуваймо тих Героїв,

Котрі пішли у небеса,

Тих, що рятують Україну,

ціною власного життя!

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У День Української Державності згадаймо глибоке історичне коріння нашої країни. Україна вистояла крізь століття й обов'язково вистоїть сьогодні. Вірмо в нашу державу, підтримуймо одне одного й пам'ятаймо: все буде Україна!

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Листівки з Днем Української Державності 2026. Колаж: Новини.LIVE

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Люблю свою країну,

Люблю її за те,

Що в мене вона єдина,

що зветься Україна,

що батько — князь Великий,

про неї говорив,

ще сотні-тисяч років,

Її благословив!

З Днем Української Державності!

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У цей святковий день висловлюємо щиру вдячність усім, хто захищав і продовжує захищати незалежність України. Світла пам'ять полеглим Героям, а нашим захисникам і захисницям — сили, витримки та Божої опіки. З Днем Української Державності!

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Листівки з Днем Української Державності 2026. Колаж: Новини.LIVE

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Зі святом Державності вітаю,

Бажаю щастя я без краю!

Щоб Україна тільки процвітала

Та тільки кращою ставала!

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Сьогодні в Неньки України свято,

Бо другий День Державності настав.

Бажаю, щоб вона завжди була багата

Мільйонами корисних добрих справ.

Раніше ми розповідали про День вшанування пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого, яке також припадає на 15 липня.

Також ділимося красивими привітаннями з Днем ангела Володимира.