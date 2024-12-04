З Днем ракетних військ і артилерії 2024 — листівки та привітання своїми словами

День ракетних військ та артилерії України — душевні привітання
Сьогодні, 4 грудня, в Україні офіційно захисники та захисниці, яких називають богами війни, відзначають своє професійне свято — День ракетних військ та артилерії. Українські воїни заслуговують на щиру подяку та теплі привітання, особливо цього дня.
Новини.LIVE підготував душевну та щиру підбірку привітань у прозі та листівках. Обов'язково підтримайте сьогодні військових донатом та теплими словами.
День ракетних військ та артилерії України 4 грудня — привітання у прозі
Вітаю з Днем ракетних військ і артилерії! Нехай кожен ваш постріл буде влучним. Бажаю вам міцного здоров'я, підтримки вірних побратимів, життєвого оптимізму та ясних горизонтів на вашому шляху.
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Ракетні війська та артилерія — це справжній щит нашої країни. Завдяки вашому професіоналізму, мужності та відданості Україна живе та стає сильнішою. Вітаємо військовослужбовців, ветеранів і їхні родини з цим визначним днем! Слава героям і слава Україні!
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Щирі вітання з Днем ракетних військ і артилерії! Нехай твій професіоналізм і самовідданість і надалі зміцнюють обороноздатність України. Бажаю міцного здоров'я, стійкості та віри.
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Вітаємо з професійним святом! Бажаємо завжди залишатися сильними та незламними, досягати перемог у будь-яких обставинах, а також зберегти у своєму серці надію та любов.
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Нехай ваш бойовий вишкіл, самовідданість і пильність і надалі сприяють зміцненню оборонної могутності нашої країни. З Днем ракетних військ та артилерії України!
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З Днем ракетних військ і артилерії України! Щиро дякуємо за службу та відданість країні. Ви — наша сила і надія, ті, хто боронить Україну з високим професіоналізмом і хоробрістю.
Привітання з Днем ракетних військ та артилерії України у красивих листівках
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