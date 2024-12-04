З Днем ракетних військ і артилерії 2024 — листівки та привітання своїми словами

Український військовий з позивним "Херсон". Фото: 148-ма окрема артилерійська бригада/Facebook

Сьогодні, 4 грудня, в Україні офіційно захисники та захисниці, яких називають богами війни, відзначають своє професійне свято — День ракетних військ та артилерії. Українські воїни заслуговують на щиру подяку та теплі привітання, особливо цього дня.

Новини.LIVE підготував душевну та щиру підбірку привітань у прозі та листівках. Обов'язково підтримайте сьогодні військових донатом та теплими словами.

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День ракетних військ та артилерії України 4 грудня — привітання у прозі

Вітаю з Днем ракетних військ і артилерії! Нехай кожен ваш постріл буде влучним. Бажаю вам міцного здоров'я, підтримки вірних побратимів, життєвого оптимізму та ясних горизонтів на вашому шляху.

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Ракетні війська та артилерія — це справжній щит нашої країни. Завдяки вашому професіоналізму, мужності та відданості Україна живе та стає сильнішою. Вітаємо військовослужбовців, ветеранів і їхні родини з цим визначним днем! Слава героям і слава Україні!

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Щирі вітання з Днем ракетних військ і артилерії! Нехай твій професіоналізм і самовідданість і надалі зміцнюють обороноздатність України. Бажаю міцного здоров'я, стійкості та віри.

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Вітаємо з професійним святом! Бажаємо завжди залишатися сильними та незламними, досягати перемог у будь-яких обставинах, а також зберегти у своєму серці надію та любов.

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Нехай ваш бойовий вишкіл, самовідданість і пильність і надалі сприяють зміцненню оборонної могутності нашої країни. З Днем ракетних військ та артилерії України!

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З Днем ракетних військ і артилерії України! Щиро дякуємо за службу та відданість країні. Ви — наша сила і надія, ті, хто боронить Україну з високим професіоналізмом і хоробрістю.

Привітання з Днем ракетних військ та артилерії України у красивих листівках

Листівка для українських військових. Фото: Сanva/Новини.LIVE

Листівка для українських військових. Фото: Сanva/Новини.LIVE

Листівка для українських військових. Фото: Сanva/Новини.LIVE

Листівка для українських військових. Фото: Сanva/Новини.LIVE

Листівка для українських військових. Фото: Сanva/Новини.LIVE

Листівка для українських військових. Фото: Сanva/Новини.LIVE

Також пропонуємо ознайомитися з календарем державних, міжнародних та професійних свят на грудень 2024 року.