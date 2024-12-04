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День ракетных войск и артиллерии Украины — душевные поздравления

4 декабря 2024 06:06
Светлана Конюшенко - Редактор
С Днем ракетных войск и артиллерии 2024 — открытки и поздравления своими словами
Украинский военный с позывным "Херсон". Фото: 148 отдельная артиллерийская бригада/Facebook
Светлана Конюшенко - Редактор

Сегодня, 4 декабря, в Украине официально защитники и защитницы, которых называют богами войны, отмечают свой профессиональный праздник — День ракетных войск и артиллерии. Украинские воины заслуживают искренней благодарности и теплых поздравлений, особенно в этот день.

Новини.LIVE подготовил душевную и искреннюю подборку поздравлений в прозе и открытках. Обязательно поддержите сегодня военных донатом и теплыми словами.

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День ракетных войск и артиллерии Украины 4 декабря — поздравление в прозе

Поздравляю с Днем ракетных войск и артиллерии! Пусть каждый ваш выстрел будет точным. Желаю вам крепкого здоровья, поддержки верных побратимов, жизненного оптимизма и ясных горизонтов на вашем пути.

***

Ракетные войска и артиллерия — это настоящий щит нашей страны. Благодаря вашему профессионализму, мужеству и преданности Украина живет и становится сильнее. Поздравляем военнослужащих, ветеранов и их семьи с этим праздничным днем! Слава героям и слава Украине!

***

Искренние поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии! Пусть твой профессионализм и самоотверженность и дальше укрепляют обороноспособность Украины. Желаю крепкого здоровья, стойкости и веры.

***

Поздравляем с профессиональным праздником! Желаем всегда оставаться сильными и несокрушимыми, добиваться побед в любых обстоятельствах, а также сохранить в своем сердце надежду и любовь.

***

Пусть ваша боевая самоотверженность и бдительность и дальше способствуют укреплению оборонного могущества нашей страны. С Днем ракетных войск и артиллерии Украины!

***

С Днем ракетных войск и артиллерии Украины! Благодарим за службу и преданность стране. Вы наша сила и надежда, те, кто защищает Украину с высоким профессионализмом и храбростью.

Поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии Украины в красивых открытках

Поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии Украины в красивых открытках
Открытка для украинских военных. Фото: Сanva/Новини.LIVE
День ракетных войск и артиллерии Украины — душевные поздравления
Открытка для украинских военных. Фото: Сanva/Новини.LIVE
С Днем ракетных войск и артиллерии 2024 года.
Открытка для украинских военных. Фото: Сanva/Новини.LIVE
Поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии Украины
Открытка для украинских военных. Фото: Сanva/Новини.LIVE
Открытки с Днем ракетных войск и артиллерии Украины
Открытка для украинских военных. Фото: Сanva/Новини.LIVE
День ракетных войск и артиллерии Украины 4 декабря
Открытка для украинских военных. Фото: Сanva/Новини.LIVE

Также предлагаем ознакомиться с календарем государственных, международных и профессиональных праздников в декабре 2024 года.

поздравления открытки военные праздник артиллерия 4 декабря

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