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Головна Свята День Повітряних Сил ЗСУ 2025 — як привітати захисників неба

День Повітряних Сил ЗСУ 2025 — як привітати захисників неба

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 04:02
День Повітряних Сил ЗСУ 2025 — красиві привітання у прозі та листівках
Військовий тримає прапор України. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Щороку у першу неділю серпня своє професійне свято відзначають військові Повітряних Сил Збройних Сил України. У 2025 році свято припадає на 3 серпня. цього дня заведено вітати захисників, які служать в авіації, зенітно-ракетних військах, радіотехнічних військах, спеціальних військах, а також частинах матеріально-технічного і медичного забезпечення. Не варто забувати й про навчальні заклади.

Новини.LIVE підготував добірку красивих привітань у прозі та листівках для захисників неба. 

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День Повітряних Сил ЗСУ — історія свята

Вперше свято присвячене Військово-повітряним силам заснував президент Леонід Кучма у 1997 році. Свято відзначали 2 липня.

У 2004 році в ході об'єднання Військ протиповітряної оборони та Військово-повітряних сил були утворені сучасні Повітряні сили України. Через кілька років президент Віктор Ющенко видав новий указ від 27 червня  2007 року, відповідно до якого, військовослужбовці Повітряних Сил Збройних Сил України відзначають своє професійне свято щорічно в першу неділю серпня.

Зазначається, що таке рішення прийнято з урахуванням "значення Повітряних Сил Збройних Сил України у забезпеченні обороноздатності держави".

 

День Повітряних Сил ЗСУ — історія свята
Указу Президента України. Кадр з president.gov.ua

З Днем Повітряних Сил ЗСУ 2025 — щира проза

Щиро вітаємо всіх, хто стоїть на варті українського неба! Ви — сила, міць і гордість України. Нехай вас завжди супроводжують надійні побратими, впевненість у завтрашньому дні та віра в перемогу. Сили, здоров'я і натхнення вам, соколи!

***

Ваша присутність у небі — наша безпека на землі. Ви цілодобово оберігаєте спокій країни, і ми щиро вдячні вам за це. Бажаємо стрімкого кар’єрного зростання, міцного здоров'я і впевненості у кожному рішенні. З Днем Повітряних Сил України! 

***

У цей особливий день дякуємо кожному військовослужбовцю Повітряних Сил. Хай ваше небо буде мирним, польоти — точними й безпечними, а техніка — надійною. Бажаємо родинного тепла, підтримки близьких і нових звершень!

***

Зі святом вас, герої повітряного фронту! Нехай небо над вами буде ясним, рішення — влучними, а кожна місія завершується успіхом. Сили, щастя і добробуту!

***

Дякую за те, що оберігаєш нашу Україну і на землі, і в повітряному просторі! Бажаю мирного неба над головою, непохитного здоров'я та подолання всіх повітряних перешкод! З Днем Повітряних Сил ЗСУ!

***

У День Повітряних Сил ЗСУ бажаємо вам безпечного неба, бездоганної техніки та щоденного відчуття підтримки народу. Ви — еліта українського війська, і ми вам безмежно вдячні. 

Листівки з Днем Повітряних Сил ЗСУ 3 серпня 2025

Листівки з Днем Повітряних Сил ЗСУ 3 серпня 2025
Листівки з Днем Повітряних Сил ЗСУ 2025. Колаж: Новини.LIVE
З Днем Повітряних Сил ЗСУ 2025 — листівки
Листівки з Днем Повітряних Сил ЗСУ 2025. Колаж: Новини.LIVE
З Днем Повітряних Сил ЗСУ 2025 — красиві листівки
Листівки з Днем Повітряних Сил ЗСУ 2025. Колаж: Новини.LIVE
День Повітряних Сил ЗСУ 2025 — як привітати захисників неба
Листівки з Днем Повітряних Сил ЗСУ 2025. Колаж: Новини.LIVE

Також пропонуємо вам ознайомитися з календарем свят на серпень 2025 року, який допоможе не пропустити головні державні, професійні та міжнародні дати.

привітання листівки День Повітряних сил побажання 3 серпня свято
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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