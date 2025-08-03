День Воздушных Сил ВСУ 2025 — красивые поздравления в прозе и открытках

Военный держит флаг Украины. Фото: Воздушные силы ВСУ

Ежегодно в первое воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают военные Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. В 2025 году праздник приходится на 3 августа. В этот день принято поздравлять защитников, которые служат в авиации, зенитно-ракетных войсках, радиотехнических войсках, специальных войсках, а также частях материально-технического и медицинского обеспечения. Не стоит забывать и об учебных заведениях.

Новини.LIVE подготовил подборку красивых поздравлений в прозе и открытках для защитников неба.

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День Воздушных Сил ВСУ— история праздника

Впервые праздник посвященный Военно-воздушным силам основал президент Леонид Кучма в 1997 году. Праздник отмечали 2 июля.

В 2004 году в ходе объединения Войск противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил были образованы современные Воздушные силы Украины. Через несколько лет президент Виктор Ющенко издал новый указ от 27 июня 2007 года, в соответствии с которым, военнослужащие Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отмечают свой профессиональный праздник ежегодно в первое воскресенье августа.

Отмечается, что такое решение принято с учетом "значения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в обеспечении обороноспособности государства".

Указ Президента Украины. Кадр с president.gov.ua

С Днем Воздушных Сил ВСУ 2025 — искренняя проза

Искренне поздравляем всех, кто стоит на страже украинского неба! Вы — сила, мощь и гордость Украины. Пусть вас всегда сопровождают надежные побратимы, уверенность в завтрашнем дне и вера в победу. Силы, здоровья и вдохновения вам, соколы!

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Ваше присутствие в небе — наша безопасность на земле. Вы круглосуточно оберегаете покой страны, и мы искренне благодарны вам за это. Желаем стремительного карьерного роста, крепкого здоровья и уверенности в каждом решении. С Днем Воздушных Сил Украины!

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В этот особый день благодарим каждого военнослужащего Воздушных Сил. Пусть ваше небо будет мирным, полеты — точными и безопасными, а техника — надежной. Желаем семейного тепла, поддержки близких и новых свершений!

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С праздником вас, герои воздушного фронта! Пусть небо над вами будет ясным, решения — точными, а каждая миссия завершается успехом. Сил, счастья и благополучия!

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Спасибо за то, что оберегаешь нашу Украину и на земле, и в воздушном пространстве! Желаю мирного неба над головой, непоколебимого здоровья и преодоления всех воздушных препятствий! С Днем Воздушных Сил ВСУ!

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В День Воздушных Сил ВСУ желаем вам безопасного неба, безупречной техники и ежедневного ощущения поддержки народа. Вы — элита украинского войска, и мы вам бесконечно благодарны.

Открытки с Днем Воздушных Сил ВСУ 3 августа 2025 года

Открытки с Днем Воздушных Сил ВСУ 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем Воздушных Сил ВСУ 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем Воздушных Сил ВСУ 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем Воздушных Сил ВСУ 2025. Коллаж: Новини.LIVE

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