З Днем Національної поліції України 2026: красиві привітання та листівки

День Національної поліції України. Колаж: Новини.LIVE

В Україні традиційно 4 липня відзначають День Національної поліції. У цю дату вшановують людей, які присвятили своє життя захисту правопорядку, безпеки громадян і боротьбі зі злочинністю. Сьогодні, коли країна продовжує жити в умовах війни, їхня служба стала ще відповідальнішою та небезпечнішою. Цього дня варто висловити щиру вдячність поліцейським.

Новини.LIVE ділиться красивими привітаннями у прозі, віршах та листівках.

День Національної поліції України 2026: красиві привітання у прозі

Вітаю з Днем Національної поліції України! Бажаю впевненості у кожному рішенні, професійних успіхів та підтримки колег.

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Нехай кожен день приносить нові перемоги та добрі новини. З Днем Національної поліції України!

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З професійним святом! Дякуємо за вашу мужність, відповідальність і щоденну відданість справі. Нехай найбільшою нагородою стане мирна й щаслива Україна.

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Щиро вітаю зі святом! Нехай служба буде безпечною, робота приносить заслужену повагу, а кожен день дарує приводи пишатися своїм покликанням.

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З Днем Національної поліції! Бажаю щастя, добробуту та мирного неба над головою.

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Вітаю з професійним святом! Дякую за щоденну працю, сміливість і готовність захищати людей.

Привітання з Днем поліції України у віршах українською мовою

На варті спокою країни

Ви службу несете щодня.

Нехай для вас і для родини

Буде щасливим майбуття.

Хай поважають вашу справу,

Хай буде світлою мета.

За честь, за правду, за державу —

Подяка щира і проста.

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За честь, відвагу і закон,

За кожен день на варті миру —

Прийміть подяку і уклін,

За службу вірну Україні.

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З Днем поліції вітаєм,

Сили, мужності бажаєм.

Щоб удача поруч йшла,

А тривога обійшла.

Хай здоров’я не підводить,

Щастя в дім щодня заходить.

Миру, витримки, добра —

І підтримки від людей сповна.

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Хай буде мирним кожен ранок,

А вечір — теплим і ясним.

Нехай несе робоча зміна

Лише порядок, спокій, дім.

Здоров’я, сили і наснаги,

Надійних друзів і тепла.

За вашу службу і відвагу —

Подяка щира і хвала.

День Національної поліції України 2026: красиві листівки

Листівки з Днем поліції України 2026. Фото: Новини.LIVE

Листівки з Днем поліції України 2026. Фото: Новини.LIVE

Листівки з Днем поліції України 2026. Фото: Новини.LIVE

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