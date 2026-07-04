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Головна Свята День поліції України 2026: найкращі привітання та листівки

День поліції України 2026: найкращі привітання та листівки

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 05:04
З Днем Національної поліції України 2026: красиві привітання та листівки
День Національної поліції України. Колаж: Новини.LIVE

В Україні традиційно 4 липня відзначають День Національної поліції. У цю дату вшановують людей, які присвятили своє життя захисту правопорядку, безпеки громадян і боротьбі зі злочинністю. Сьогодні, коли країна продовжує жити в умовах війни, їхня служба стала ще відповідальнішою та небезпечнішою. Цього дня варто висловити щиру вдячність поліцейським.

Новини.LIVE ділиться красивими привітаннями у прозі, віршах та листівках.

День Національної поліції України 2026: красиві привітання у прозі

Вітаю з Днем Національної поліції України! Бажаю впевненості у кожному рішенні, професійних успіхів та підтримки колег.

***

Нехай кожен день приносить нові перемоги та добрі новини. З Днем Національної поліції України!

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З професійним святом! Дякуємо за вашу мужність, відповідальність і щоденну відданість справі. Нехай найбільшою нагородою стане мирна й щаслива Україна.

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Щиро вітаю зі святом! Нехай служба буде безпечною, робота приносить заслужену повагу, а кожен день дарує приводи пишатися своїм покликанням.

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З Днем Національної поліції! Бажаю щастя, добробуту та мирного неба над головою.

***

Вітаю з професійним святом! Дякую за щоденну працю, сміливість і готовність захищати людей.

Привітання з Днем поліції України у віршах українською мовою

На варті спокою країни
Ви службу несете щодня.
Нехай для вас і для родини
Буде щасливим майбуття.
Хай поважають вашу справу,
Хай буде світлою мета.
За честь, за правду, за державу —
Подяка щира і проста.

***

За честь, відвагу і закон,
За кожен день на варті миру —
Прийміть подяку і уклін,
За службу вірну Україні.

***

З Днем поліції вітаєм,
Сили, мужності бажаєм.
Щоб удача поруч йшла,
А тривога обійшла.
Хай здоров’я не підводить,
Щастя в дім щодня заходить.
Миру, витримки, добра —
І підтримки від людей сповна.

***

Хай буде мирним кожен ранок,
А вечір — теплим і ясним.
Нехай несе робоча зміна
Лише порядок, спокій, дім.
Здоров’я, сили і наснаги,
Надійних друзів і тепла.
За вашу службу і відвагу —
Подяка щира і хвала.

День Національної поліції України 2026: красиві листівки

День Національної поліції України 2026: красиві листівки
Листівки з Днем поліції України 2026. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Днем поліції України у листівках 2026
Листівки з Днем поліції України 2026. Фото: Новини.LIVE
День Національної поліції України 2026: красиві листівки
Листівки з Днем поліції України 2026. Фото: Новини.LIVE

Також ділимося календарем свят на липень 2026 року, який підкаже, які державні, професійні та міжнародні свята зустрінемо у другий місяць літа.

День Національної поліції України привітання зі святом листівки до свята
Ілона Мазур - Редактор
Автор:
Ілона Мазур
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