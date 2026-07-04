С Днем Национальной полиции Украины 2026: красивые поздравления и открытки

День полиции Украины 2026: лучшие поздравления и открытки
В Украине традиционно 4 июля отмечают День Национальной полиции. В этот день чествуют людей, посвятивших свою жизнь защите правопорядка, безопасности граждан и борьбе с преступностью. Сегодня, когда страна продолжает жить в условиях войны, их служба стала еще более ответственной и опасной. В этот день стоит выразить искреннюю благодарность полицейским.
Новини.LIVE делится красивыми поздравлениями в прозе, стихах и открытках.
День Национальной полиции Украины 2026: красивые поздравления в прозе
Поздравляю с Днем Национальной полиции Украины! Желаю уверенности в каждом решении, профессиональных успехов и поддержки коллег.
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Пусть каждый день приносит новые победы и хорошие новости. С Днем Национальной полиции Украины!
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С профессиональным праздником! Спасибо за ваше мужество, ответственность и ежедневную преданность делу. Пусть самой большой наградой станет мирная и счастливая Украина.
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Искренне поздравляю с праздником! Пусть служба проходит безопасно, работа приносит заслуженное уважение, а каждый день дарит поводы гордиться своим призванием.
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С Днем Национальной полиции! Желаю счастья, благополучия и мирного неба над головой.
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Поздравляю с профессиональным праздником! Спасибо за ежедневный труд, смелость и готовность защищать людей.
Поздравления с Днем полиции Украины в стихах на украинском языке
На варті спокою країни
Ви службу несете щодня.
Нехай для вас і для родини
Буде щасливим майбуття.
Хай поважають вашу справу,
Хай буде світлою мета.
За честь, за правду, за державу —
Подяка щира і проста.
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За честь, відвагу і закон,
За кожен день на варті миру —
Прийміть подяку і уклін,
За службу вірну Україні.
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З Днем поліції вітаєм,
Сили, мужності бажаєм.
Щоб удача поруч йшла,
А тривога обійшла.
Хай здоров’я не підводить,
Щастя в дім щодня заходить.
Миру, витримки, добра —
І підтримки від людей сповна.
***
Хай буде мирним кожен ранок,
А вечір — теплим і ясним.
Нехай несе робоча зміна
Лише порядок, спокій, дім.
Здоров’я, сили і наснаги,
Надійних друзів і тепла.
За вашу службу і відвагу —
Подяка щира і хвала.
День Национальной полиции Украины 2026: красивые открытки
Также делимся календарем праздников на июль 2026 года, который подскажет, какие государственные, профессиональные и международные праздники нас ждут во второй месяц лета.