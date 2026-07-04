С Днем Национальной полиции Украины 2026: красивые поздравления и открытки

День Национальной полиции Украины. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине традиционно 4 июля отмечают День Национальной полиции. В этот день чествуют людей, посвятивших свою жизнь защите правопорядка, безопасности граждан и борьбе с преступностью. Сегодня, когда страна продолжает жить в условиях войны, их служба стала еще более ответственной и опасной. В этот день стоит выразить искреннюю благодарность полицейским.

Новини.LIVE делится красивыми поздравлениями в прозе, стихах и открытках.

День Национальной полиции Украины 2026: красивые поздравления в прозе

Поздравляю с Днем Национальной полиции Украины! Желаю уверенности в каждом решении, профессиональных успехов и поддержки коллег.

***

Пусть каждый день приносит новые победы и хорошие новости. С Днем Национальной полиции Украины!

Читайте также:

***

С профессиональным праздником! Спасибо за ваше мужество, ответственность и ежедневную преданность делу. Пусть самой большой наградой станет мирная и счастливая Украина.

***

Искренне поздравляю с праздником! Пусть служба проходит безопасно, работа приносит заслуженное уважение, а каждый день дарит поводы гордиться своим призванием.

***

С Днем Национальной полиции! Желаю счастья, благополучия и мирного неба над головой.

***

Поздравляю с профессиональным праздником! Спасибо за ежедневный труд, смелость и готовность защищать людей.

Поздравления с Днем полиции Украины в стихах на украинском языке

На варті спокою країни

Ви службу несете щодня.

Нехай для вас і для родини

Буде щасливим майбуття.

Хай поважають вашу справу,

Хай буде світлою мета.

За честь, за правду, за державу —

Подяка щира і проста.

***

За честь, відвагу і закон,

За кожен день на варті миру —

Прийміть подяку і уклін,

За службу вірну Україні.

***

З Днем поліції вітаєм,

Сили, мужності бажаєм.

Щоб удача поруч йшла,

А тривога обійшла.

Хай здоров’я не підводить,

Щастя в дім щодня заходить.

Миру, витримки, добра —

І підтримки від людей сповна.

***

Хай буде мирним кожен ранок,

А вечір — теплим і ясним.

Нехай несе робоча зміна

Лише порядок, спокій, дім.

Здоров’я, сили і наснаги,

Надійних друзів і тепла.

За вашу службу і відвагу —

Подяка щира і хвала.

День Национальной полиции Украины 2026: красивые открытки

Открытки ко Дню полиции Украины 2026. Фото: Новини.LIVE

Открытки ко Дню полиции Украины 2026. Фото: Новини.LIVE

Открытки ко Дню полиции Украины 2026. Фото: Новини.LIVE

Также делимся календарем праздников на июль 2026 года, который подскажет, какие государственные, профессиональные и международные праздники нас ждут во второй месяц лета.