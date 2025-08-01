З Днем подруги 1 серпня 2025 — щирі привітання та класні листівки

День подруги 2025 — красиві привітання та листівки для коліжанки
Сьогодні, 1 серпня, Україна разом із усім світом відзначає світле свято, яке нагадує нам про близьких людей, які поруч у дні радощів та смутку, — День подруги. Хоч дата не є офіційною, але вона ще один чудовий привід подякувати та поділитися теплими словами.
Новини.LIVE ділиться добіркою щирих, яскравих та веселих привітань у прозі, віршах і листівках до Дня подруги. Не забудьте привітати зі святом свою коліжанку.
Привітання з Днем подруги у віршах українською мовою
З Днем подруги щиро вітаю,
Щастя й радості, звісно, бажаю.
Бажаю достатку і море любові,
Щоб всього у тебе було доволі.
Здоров'я і сили щоб не полишали,
Щоб квіти оселю твою прикрашали,
Щоб в небі безхмарному сяяло сонце
І щиро всміхалось тобі у віконце.
***
Бажаю стрибати від щастя,
Від мрій злітати до зірок,
Від чародійки долі мати
Завжди удачливий квиток,
Утілювати мрії швидко,
Та досягати всіх висот,
Бути успішною в роботі,
Щоб зайвих не було турбот,
Іще краси тобі бажаю,
Здоров'я, квітів, доброти,
Кохана подружка, вітаю,
Будь завжди найгарніша ти!
***
Обіймаю міцно-міцно,
Наливаю в келих щастя...
Будь красива і кохана,
Про що мрієш — хай все вдасться.
Я з Днем подруги вітаю,
Подруго моя чудова,
Келих високо здіймаю,
Щоби ти була здорова!
День подруги 2025 — красиві та щирі привітання у прозі
Люба, з Днем подруги тебе! Нехай кожен день приносить тобі спокій, радість і теплі обійми. Бажаю міцного здоров'я, щасливих моментів і гармонії в душі. Обіймаю щиро та з любов'ю!
***
Моя найрідніша подруго! Дякую за твоє світло, підтримку і доброту. Нехай усе добре, що ти даруєш світу, повертається до тебе у трикратному розмірі. Зі святом тебе, моя хороша!
***
Дорога моя подруго, прийми щирі вітання! Дякую тобі за щирість, за наші розмови до ранку, за щасливі спогади та міцне плече. Залишайся завжди такою ж справжньою, доброю і близькою.
***
З Днем подруги, красуне! Нехай у твоєму житті буде більше чудес, ніж у казках, більше радості, ніж у піснях, і більше щастя, ніж ти могла собі уявити. Люблю тебе, моя рідна!
***
Моє сонечко, з Днем подруги тебе! Бажаю тобі світитися від радості, купатися у любові й горіти пристрастю до улюбленої справи. Нехай доля дивує приємностями, а всі бажання стають реальністю.
Привітання з Днем подруги у яскравих листівках
Відеопривітання з Днем подруги 2025 року
Також пропонуємо вам ознайомитися з календарем свят на серпень 2025 року, який допоможе не пропустити головні державні, професійні та міжнародні дати.
Читайте Новини.LIVE!