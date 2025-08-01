З Днем подруги 1 серпня 2025 — щирі привітання та класні листівки

Щасливі найкращі подруги на відпочинку. Фото: freepik.com

Сьогодні, 1 серпня, Україна разом із усім світом відзначає світле свято, яке нагадує нам про близьких людей, які поруч у дні радощів та смутку, — День подруги. Хоч дата не є офіційною, але вона ще один чудовий привід подякувати та поділитися теплими словами.

Новини.LIVE ділиться добіркою щирих, яскравих та веселих привітань у прозі, віршах і листівках до Дня подруги. Не забудьте привітати зі святом свою коліжанку.

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Привітання з Днем подруги у віршах українською мовою

З Днем подруги щиро вітаю,

Щастя й радості, звісно, бажаю.

Бажаю достатку і море любові,

Щоб всього у тебе було доволі.

Здоров'я і сили щоб не полишали,

Щоб квіти оселю твою прикрашали,

Щоб в небі безхмарному сяяло сонце

І щиро всміхалось тобі у віконце.

***

Бажаю стрибати від щастя,

Від мрій злітати до зірок,

Від чародійки долі мати

Завжди удачливий квиток,

Утілювати мрії швидко,

Та досягати всіх висот,

Бути успішною в роботі,

Щоб зайвих не було турбот,

Іще краси тобі бажаю,

Здоров'я, квітів, доброти,

Кохана подружка, вітаю,

Будь завжди найгарніша ти!

***

Обіймаю міцно-міцно,

Наливаю в келих щастя...

Будь красива і кохана,

Про що мрієш — хай все вдасться.

Я з Днем подруги вітаю,

Подруго моя чудова,

Келих високо здіймаю,

Щоби ти була здорова!

День подруги 2025 — красиві та щирі привітання у прозі

Люба, з Днем подруги тебе! Нехай кожен день приносить тобі спокій, радість і теплі обійми. Бажаю міцного здоров'я, щасливих моментів і гармонії в душі. Обіймаю щиро та з любов'ю!

***

Моя найрідніша подруго! Дякую за твоє світло, підтримку і доброту. Нехай усе добре, що ти даруєш світу, повертається до тебе у трикратному розмірі. Зі святом тебе, моя хороша!

***

Дорога моя подруго, прийми щирі вітання! Дякую тобі за щирість, за наші розмови до ранку, за щасливі спогади та міцне плече. Залишайся завжди такою ж справжньою, доброю і близькою.

***

З Днем подруги, красуне! Нехай у твоєму житті буде більше чудес, ніж у казках, більше радості, ніж у піснях, і більше щастя, ніж ти могла собі уявити. Люблю тебе, моя рідна!

***

Моє сонечко, з Днем подруги тебе! Бажаю тобі світитися від радості, купатися у любові й горіти пристрастю до улюбленої справи. Нехай доля дивує приємностями, а всі бажання стають реальністю.

Привітання з Днем подруги у яскравих листівках

Привітання з Днем подруги 2025. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з Днем подруги 2025. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з Днем подруги 2025. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з Днем подруги 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем подруги 2025 року

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