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Главная Праздники День подруги 2025 — красивые поздравления и открытки для подружки

День подруги 2025 — красивые поздравления и открытки для подружки

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 05:42
С Днем подруги 1 августа 2025 — искренние поздравления и классные открытки
Счастливые лучшие подруги на отдыхе. Фото: freepik.com

Сегодня, 1 августа, Украина вместе со всем миром отмечает светлый праздник, напоминающий нам о близких людях, которые рядом в дни радости и печали, — День подруги. Хотя дата не является официальной, но она еще один прекрасный повод поблагодарить и поделиться теплыми словами.

Новини.LIVE делится подборкой искренних, ярких и веселых поздравлений в прозе, стихах и открытках ко Дню подруги. Не забудьте поздравить с праздником свою лучшую подружку.

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Поздравления с Днем подруги в стихах на украинском языке

З Днем подруги щиро вітаю,
Щастя й радості, звісно, бажаю.
Бажаю достатку і море любові,
Щоб всього у тебе було доволі.
Здоров'я і сили щоб не полишали,
Щоб квіти оселю твою прикрашали,
Щоб в небі безхмарному сяяло сонце
І щиро всміхалось тобі у віконце.

***

Бажаю стрибати від щастя,
Від мрій злітати до зірок,
Від чародійки долі мати
Завжди удачливий квиток,
Утілювати мрії швидко,
Та досягати всіх висот,
Бути успішною в роботі,
Щоб зайвих не було турбот,
Іще краси тобі бажаю,
Здоров'я, квітів, доброти,
Кохана подружка, вітаю,
Будь завжди найгарніша ти!

***

Обіймаю міцно-міцно,
Наливаю в келих щастя...
Будь красива і кохана,
Про що мрієш — хай все вдасться.
Я з Днем подруги вітаю,
Подруго моя чудова,
Келих високо здіймаю,
Щоби ти була здорова!

День подруги 2025 — красивые и искренние поздравления в прозе

Дорогая, с Днем подруги тебя! Пусть каждый день приносит тебе спокойствие, радость и теплые объятия. Желаю крепкого здоровья, счастливых моментов и гармонии в душе. Обнимаю искренне и с любовью!

***

Моя самая родная подруга! Спасибо за твой свет, поддержку и доброту. Пусть все хорошее, что ты даришь миру, возвращается к тебе в трехкратном размере. С праздником тебя, моя хорошая!

***

Дорогая моя подруга, прими искренние поздравления! Спасибо тебе за искренность, за наши разговоры до утра, за счастливые воспоминания и крепкое плечо. Оставайся всегда такой же настоящей, доброй и близкой.

***

С Днем подруги, красавица! Пусть в твоей жизни будет больше чудес, чем в сказках, больше радости, чем в песнях, и больше счастья, чем ты могла себе представить. Люблю тебя, моя родная!

***

Мое солнышко, с Днем подруги тебя! Желаю тебе светиться от радости, купаться в любви и гореть страстью к любимому делу. Пусть судьба удивляет приятностями, а все желания становятся реальностью.

Поздравления с Днем подруги в ярких открытках

День подруги 2025 — красиві привітання
Поздравление с Днем подруги 2025. Коллаж: Новини.LIVE
День подруги 2025 — красиві листівки
Поздравление с Днем подруги 2025. Коллаж: Новини.LIVE
Привітання з Днем подруги у яскравих листівках
Поздравление с Днем подруги 2025. Коллаж: Новини.LIVE
Привітання з Днем подруги 2025
Поздравление с Днем подруги 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем подруги 2025 года

 

 

Также предлагаем вам ознакомиться с календарем праздников на август 2025 года, который поможет не пропустить главные государственные, профессиональные и международные даты.

поздравления открытки пожелания 1 августа подруги праздник
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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