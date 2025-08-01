С Днем подруги 1 августа 2025 — искренние поздравления и классные открытки

Счастливые лучшие подруги на отдыхе. Фото: freepik.com

Сегодня, 1 августа, Украина вместе со всем миром отмечает светлый праздник, напоминающий нам о близких людях, которые рядом в дни радости и печали, — День подруги. Хотя дата не является официальной, но она еще один прекрасный повод поблагодарить и поделиться теплыми словами.

Новини.LIVE делится подборкой искренних, ярких и веселых поздравлений в прозе, стихах и открытках ко Дню подруги. Не забудьте поздравить с праздником свою лучшую подружку.

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Поздравления с Днем подруги в стихах на украинском языке

З Днем подруги щиро вітаю,

Щастя й радості, звісно, бажаю.

Бажаю достатку і море любові,

Щоб всього у тебе було доволі.

Здоров'я і сили щоб не полишали,

Щоб квіти оселю твою прикрашали,

Щоб в небі безхмарному сяяло сонце

І щиро всміхалось тобі у віконце.

***

Бажаю стрибати від щастя,

Від мрій злітати до зірок,

Від чародійки долі мати

Завжди удачливий квиток,

Утілювати мрії швидко,

Та досягати всіх висот,

Бути успішною в роботі,

Щоб зайвих не було турбот,

Іще краси тобі бажаю,

Здоров'я, квітів, доброти,

Кохана подружка, вітаю,

Будь завжди найгарніша ти!

***

Обіймаю міцно-міцно,

Наливаю в келих щастя...

Будь красива і кохана,

Про що мрієш — хай все вдасться.

Я з Днем подруги вітаю,

Подруго моя чудова,

Келих високо здіймаю,

Щоби ти була здорова!

День подруги 2025 — красивые и искренние поздравления в прозе

Дорогая, с Днем подруги тебя! Пусть каждый день приносит тебе спокойствие, радость и теплые объятия. Желаю крепкого здоровья, счастливых моментов и гармонии в душе. Обнимаю искренне и с любовью!

***

Моя самая родная подруга! Спасибо за твой свет, поддержку и доброту. Пусть все хорошее, что ты даришь миру, возвращается к тебе в трехкратном размере. С праздником тебя, моя хорошая!

***

Дорогая моя подруга, прими искренние поздравления! Спасибо тебе за искренность, за наши разговоры до утра, за счастливые воспоминания и крепкое плечо. Оставайся всегда такой же настоящей, доброй и близкой.

***

С Днем подруги, красавица! Пусть в твоей жизни будет больше чудес, чем в сказках, больше радости, чем в песнях, и больше счастья, чем ты могла себе представить. Люблю тебя, моя родная!

***

Мое солнышко, с Днем подруги тебя! Желаю тебе светиться от радости, купаться в любви и гореть страстью к любимому делу. Пусть судьба удивляет приятностями, а все желания становятся реальностью.

Поздравления с Днем подруги в ярких открытках

Поздравление с Днем подруги 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Поздравление с Днем подруги 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Поздравление с Днем подруги 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Поздравление с Днем подруги 2025. Коллаж: Новини.LIVE

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