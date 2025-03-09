День народження Тараса Шевченка 9 березня 2025 — біографія, цікаві факти з життя поета

Портрет українського поета Тараса Шевченка. Фото ілюстративне: Pinterest

Сьогодні, 9 березня, ми святкуємо день народження відомого українського поета і прозаїка Тараса Шевченка. Ми розповідаємо, що відомо про життя найвидатнішого поета всіх часів і які цікаві факти пов'язані з цією людиною.

Новини.LIVE розповідає про це детально.

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Біографія Тараса Григоровича Шевченка

Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року на Черкащині в родині кріпаків, де було багато дітей. Все дитинство він провів у рідному селі Кирилівка, де вступив на службу до місцевого дяка і навчався грамоти. Працював він спочатку кухарчуком, а потім козачком.

Одного разу поміщик, до якого забрали в прислугу юного Тараса, помітив його захоплення живописом, тому відправив його на навчання. У 1831 році поміщик переїхав до Санкт-Петербурга, де Тарас Шевченко познайомився з художниками, які влаштували благодійний аукціон і викупили з кріпацтва хлопця. На той момент йому було 24 роки.

Поет Тарас Шевченко в молодому віці. Фото: Pinterest

У 1838-1843 роках Тарас Шевченко навчався в академії мистецтв у Петербурзі, а в 1844 році після закінчення навчання повернувся до України, де почав працювати в комісії з питань розгляду старих актів. У 1846 році він вступив до Кирило-Мефодіївського братства.

За вірші збірки "3 літа" Тараса Шевченка заарештували та відправили на заслання служити солдатом. Після звільнення йому заборонили в’їзд до України, і лише в 1859 році він повернувся на Батьківщину, де його знову заарештували. 10 березня 1861 року поета не стало в Петербурзі.

Зображення поета Тараса Шевченка. Фото ілюстративне: Pinterest

Цікаві факти з життя Тараса Шевченка

Ось кілька маловідомих фактів з життя видатного українського поета:

Твори перекладені більше ніж на 100 мов світу

Мав зріст лише 164 сантиметри

Був успішним і заможним портретистом

Був в Україні 15 років

Любив пити каву по-віденськи, але улюбленим напоєм був чай, куди він часто додавав ром

Любив борщ із сухими карасями, свіжою капустою і приправами

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