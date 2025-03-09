День рождения Тараса Шевченко 9 марта 2025 — биография, интересные факты из жизни поэта

День рождения Тараса Шевченко — биография и интересные факты
Сегодня, 9 марта, мы празднуем день рождения известного украинского поэта и прозаика Тараса Шевченко. Мы рассказываем, что известно о жизни величайшего поэта всех времен и какие интересные факты связаны с этим человеком.
Новини.LIVE рассказывает об этом подробно.
Биография Тараса Григорьевича Шевченко
Тарас Шевченко родился 9 марта 1814 года в Черкасской области в семье крепостных, где было много детей. Все детство он провел в родном селе Кирилловка, где вступил на службу к местному дьяку и учился грамоте. Работал он сначала поварчуком, а затем казачком.
Однажды помещик, к которому забрали в прислугу юного Тараса, заметил его увлечение живописью, поэтому отправил его на обучение. В 1831 году помещик переехал в Санкт-Петербург, где Тарас Шевченко познакомился с художниками, которые устроили благотворительный аукцион и выкупили из крепостничества парня. На тот момент ему было 24 года.
В 1838-1843 годах Тарас Шевченко учился в академии художеств в Петербурге, а в 1844 году после окончания учебы вернулся в Украину, где начал работать в комиссии по вопросам рассмотрения старых актов. В 1846 году он вступил в Кирилло-Мефодиевское братство.
За стихи сборника "3 лета" Тараса Шевченко арестовали и отправили в ссылку служить солдатом. После освобождения ему запретили въезд в Украину, и только в 1859 году он вернулся на Родину, где его снова арестовали. 10 марта 1861 года поэта не стало в Петербурге.
Интересные факты из жизни Тараса Шевченко
Вот несколько малоизвестных фактов из жизни выдающегося украинского поэта:
- Произведения переведены более, чем на 100 языков мира
- Имел рост всего 164 сантиметра
- Был успешным и состоятельным портретистом
- Был в Украине 15 лет
- Любил пить кофе по-венски, но любимым напитком был чай, куда он часто добавлял ром
- Любил борщ с сухими карасями, свежей капустой и приправами
Напомним, мы писали о том, какие стихи Тараса Шевченко воспеваются в современной музыке.
Ранее мы рассказывали о том, как искусственный интеллект видит произведения украинского поэта Тараса Шевченко.
Также мы сообщали о том, что искусственный интеллект смог оживить произведения украинского поэта Тараса Шевченко.
Читайте Новини.LIVE!