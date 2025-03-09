День рождения Тараса Шевченко 9 марта 2025 — биография, интересные факты из жизни поэта

Портрет украинского поэта Тараса Шевченко. Фото иллюстративное: Pinterest

Сегодня, 9 марта, мы празднуем день рождения известного украинского поэта и прозаика Тараса Шевченко. Мы рассказываем, что известно о жизни величайшего поэта всех времен и какие интересные факты связаны с этим человеком.

Новини.LIVE рассказывает об этом подробно.

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Биография Тараса Григорьевича Шевченко

Тарас Шевченко родился 9 марта 1814 года в Черкасской области в семье крепостных, где было много детей. Все детство он провел в родном селе Кирилловка, где вступил на службу к местному дьяку и учился грамоте. Работал он сначала поварчуком, а затем казачком.

Однажды помещик, к которому забрали в прислугу юного Тараса, заметил его увлечение живописью, поэтому отправил его на обучение. В 1831 году помещик переехал в Санкт-Петербург, где Тарас Шевченко познакомился с художниками, которые устроили благотворительный аукцион и выкупили из крепостничества парня. На тот момент ему было 24 года.

Поэт Тарас Шевченко в молодом возрасте. Фото: Pinterest

В 1838-1843 годах Тарас Шевченко учился в академии художеств в Петербурге, а в 1844 году после окончания учебы вернулся в Украину, где начал работать в комиссии по вопросам рассмотрения старых актов. В 1846 году он вступил в Кирилло-Мефодиевское братство.

За стихи сборника "3 лета" Тараса Шевченко арестовали и отправили в ссылку служить солдатом. После освобождения ему запретили въезд в Украину, и только в 1859 году он вернулся на Родину, где его снова арестовали. 10 марта 1861 года поэта не стало в Петербурге.

Изображение поэта Тараса Шевченко. Фото иллюстративное: Pinterest

Интересные факты из жизни Тараса Шевченко

Вот несколько малоизвестных фактов из жизни выдающегося украинского поэта:

Произведения переведены более, чем на 100 языков мира

Имел рост всего 164 сантиметра

Был успешным и состоятельным портретистом

Был в Украине 15 лет

Любил пить кофе по-венски, но любимым напитком был чай, куда он часто добавлял ром

Любил борщ с сухими карасями, свежей капустой и приправами

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