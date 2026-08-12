З Днем молоді 12 серпня 2026: найкращі листівки, проза та вірші

Дівчата у вишиванках на свято. Фото: "Вечірній Київ"

День молоді — чудова нагода підтримати тих, хто мріє, ризикує, шукає себе та будує майбутнє України. 12 серпня варто сказати молодим людям теплі слова, побажати миру, сміливості, і здійснення найзаповітніших мрій.

Новини.LIVE підготував красиві привітання з Днем молоді 2026 у прозі, віршах та яскравих листівках.

Привітання з Днем молоді 2026 у віршах українською мовою

Хай в душі цвіте весна,

Та небо буде ясним,

І щоб життя твоє було,

Щасливим та прекрасним,

А в серці твоїм хай завжди,

Горить вогонь кохання,

І хай у цей святковий день,

Здійсняться всі бажання!

З Днем молоді!

***

Вас в День молоді вітаю,

Побажаю драйву,

Буде місце хай в житті

Радості та сяйву.

Скільки б років вам не було,

Хай палає вогник,

Молодість — це стан душі,

Рятівний ваш човник.

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***

Усіх, хто душею молодий, вітаю зі святом,

А таких в Україні — не перерахувати!

Усі, кому до тридцяти, сьогодні святкуйте,

Гуляйте, веселіться, грошей не шкодуйте.

І кому під п'ятдесят, теж не відставайте,

Друга молодість цвіте — її користайте.

Бажаю сьогодні всім гарно святкувати,

За майбутнє України келихи підняти!

***

У день молодих і вельми енергійних

Бажаю я щиро, не іронічно:

Якщо здоров'я — то міцного вічно,

Якщо можливостей — то безмежних,

Якщо успіхів — у роботі й особистих,

Якщо ідей — то лише тільки пристойних,

Якщо порад — то тільки доречних,

Якщо компаній — то добрих і чесних.

***

Хай доля іскриться, цвіте і не в'яне,

Хай рветься в політ, мов крило журавля,

До нових вершин, до мрії, до щастя,

Хай душу наповнять нові відчуття!

З Днем молоді!

***

Дружби міцної,

Хоча й не простої.

Для серця кохання,

Палкого зізнання.

В день молоді щиро,

Тебе привітаю.

Бути до ста літ,

В душі юним бажаю.

Красиві та креативні привітання з Днем молоді у прозі

З Днем молоді! Нехай юність завжди асоціюється зі сміливістю, силою та бажанням змінювати світ на краще. Бажаю не втрачати віри у себе та майбутнє, а попереду нехай чекають мир, свобода і щасливе життя.

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З Днем молоді! Бажаю більше приводів сміятися від душі, ловити яскраві миті та не втрачати жаги до нового.

***

Вітаю з Днем молоді! Ви — енергія, характер і майбутнє України. Нехай жодні випробування не забирають бажання мріяти, розвиватися та впевнено рухатися вперед.

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З Днем молоді! Бажаю навіть у непрості моменти знаходити сили будувати плани, відкривати нові можливості та не відкладати свої мрії на потім.

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Щиро вітаю з Днем молоді! Нехай бажання здійснюються, хороших новин стає дедалі більше, а кожен новий день дарує хоча б одну причину для усмішки.

Листівки з Днем молоді 12 серпня 2026

Листівки з Днем молоді 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем молоді 2026. Колаж: Новини.LIVE

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