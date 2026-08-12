С Днем молодежи 12 августа 2026: лучшие открытки, проза и стихи

Девушки в вышиванках на празднике. Фото: "Вечірній Київ"

День молодежи — прекрасная возможность поддержать тех, кто мечтает, рискует, ищет себя и строит будущее Украины. 12 августа стоит сказать молодым людям теплые слова, пожелать им мира, смелости и исполнения самых заветных мечтаний.

Новини.LIVE подготовил красивые поздравления с Днем молодежи 2026 года в прозе, стихах и ярких открытках.

Поздравления с Днем молодежи 2026 в стихах на украинском языке

Хай в душі цвіте весна,

Та небо буде ясним,

І щоб життя твоє було,

Щасливим та прекрасним,

А в серці твоїм хай завжди,

Горить вогонь кохання,

І хай у цей святковий день,

Здійсняться всі бажання!

З Днем молоді!

***

Вас в День молоді вітаю,

Побажаю драйву,

Буде місце хай в житті

Радості та сяйву.

Скільки б років вам не було,

Хай палає вогник,

Молодість — це стан душі,

Рятівний ваш човник.

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Усіх, хто душею молодий, вітаю зі святом,

А таких в Україні — не перерахувати!

Усі, кому до тридцяти, сьогодні святкуйте,

Гуляйте, веселіться, грошей не шкодуйте.

І кому під п'ятдесят, теж не відставайте,

Друга молодість цвіте — її користайте.

Бажаю сьогодні всім гарно святкувати,

За майбутнє України келихи підняти!

***

У день молодих і вельми енергійних

Бажаю я щиро, не іронічно:

Якщо здоров'я — то міцного вічно,

Якщо можливостей — то безмежних,

Якщо успіхів — у роботі й особистих,

Якщо ідей — то лише тільки пристойних,

Якщо порад — то тільки доречних,

Якщо компаній — то добрих і чесних.

***

Хай доля іскриться, цвіте і не в'яне,

Хай рветься в політ, мов крило журавля,

До нових вершин, до мрії, до щастя,

Хай душу наповнять нові відчуття!

З Днем молоді!

***

Дружби міцної,

Хоча й не простої.

Для серця кохання,

Палкого зізнання.

В день молоді щиро,

Тебе привітаю.

Бути до ста літ,

В душі юним бажаю.

Красивые и креативные поздравления с Днем молодежи в прозе

С Днем молодежи! Пусть юность всегда ассоциируется со смелостью, силой и желанием менять мир к лучшему. Желаю не терять веру в себя и в будущее, а впереди пусть ждут мир, свобода и счастливая жизнь.

***

С Днем молодежи! Желаю больше поводов смеяться от души, ловить яркие мгновения и не терять жажду нового.

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Поздравляю с Днем молодежи! Вы — энергия, характер и будущее Украины. Пусть никакие испытания не отнимут у вас желания мечтать, развиваться и уверенно двигаться вперед.

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С Днем молодежи! Желаю даже в непростые моменты находить силы строить планы, открывать новые возможности и не откладывать свои мечты на потом.

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Искренне поздравляю с Днем молодежи! Пусть желания сбываются, хороших новостей становится все больше, а каждый новый день дарит хотя бы один повод для улыбки.

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