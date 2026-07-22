Календарь праздников на август 2026: что и когда будем отмечать, сколько выходных

Когда в августе 2026 будут праздники и выходные: календарь важных дат в Украине
Август в Украине — самый важный период года. Ведь мы отмечаем одну из главных дат, которая напоминает нам о том, что мы — свободный народ и сильная нация, — День Независимости. В этом месяце также отмечаются и другие важные даты, в частности День молодежи, День флага и День авиации.
Новини.LIVE делится полным календарем праздников, памятных дат и выходных на август 2026 года.
Когда выходные и рабочие дни в августе 2026 года
Украина продолжает бороться за мир, военное положение продолжается. Поэтому "праздничных" выходных не будет. В соответствии с Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" дополнительные выходные дни отменены. Это касается государственных учреждений и предприятий. В то же время частные компании имеют право самостоятельно решать, предоставлять ли своим работникам дополнительный отдых в связи с крупными государственными праздниками.
В августе будет 31 день:
- рабочие — 21;
- выходные (суббота и воскресенье) — 10.
Выходными в последний летний месяц станут следующие даты:
- 1 и 2 августа;
- 8 и 9 августа;
- 15 и 16 августа;
- 22 и 23 августа;
- 29 и 30 августа.
Главные даты августа 2026 года в Украине
В этом месяце украинцы будут отмечать ряд важных событий:
- 2 августа — День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;
- 8 августа — День войск связи Вооруженных сил Украины;
- 12 августа — Международный день молодежи и День молодежи Украины;
- 23 августа — День государственного флага Украины;
- 24 августа — День Независимости Украины;
- 29 августа — День памяти защитников Украины и День авиации Украины.
Календарь праздников на август 2026 года
Ознакомьтесь с полным списком государственных, профессиональных и международных праздников на август 2026 года:
- 1 августа — День подруги, День инкассатора, Всемирный день борьбы с раком лёгких, Международный день блюзовой музыки;
- 2 августа — День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, День памяти погибших воинов-десантников разных времён и поколений, День рождения почтового ящика, День сестер;
- 3 августа — Всемирный день арбуза;
- 4 августа — День спелеолога, День рождения шампанского;
- 5 августа — Всемирный день устриц, Международный день светофора;
- 6 августа — День города Коломыя, Международный день "Врачи мира за мир";
- 7 августа — Международный день пива;
- 8 августа — День войск связи Вооруженных сил Украины; День альпиниста; Международный день офтальмологии; Всемирный день кошек;
- 9 августа — День строителя, Всемирный день книголюбов, День работников ветеринарной медицины;
- 10 августа — Международный день влогинга;
- 12 августа — Международный день молодежи и День молодежи Украины, Всемирный день каллиграфии;
- 13 августа — Всемирный день левшей;
- 15 августа — День города Тернополь, День археолога, Всемирный день медоносных пчел, Всемирный день бездомных животных;
- 16 августа — Всемирный день воздушного змея;
- 17 августа — Международный день черной кошки;
- 18 августа — Всемирный день исследования рака молочной железы, Международный день Пино Нуар;
- 19 августа — День пчеловода Украины, Всемирный день фотографии, Всемирный день гуманитарной помощи;
- 20 августа — Международный день медицинского транспорта, Всемирный день лени;
- 21 августа — Международный день памяти жертв терроризма;
- 22 августа — Всемирный день фольклора, Всемирный день растительного молока;
- 23 августа — День государственного флага Украины, Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма; Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации;
- 24 августа — День независимости Украины;
- 26 августа — Международный день актера, Международный день собак;
- 27 августа — День сала;
- 28 августа — День памяти Ивана Франко, Всемирный день нарцисса;
- 29 августа — День памяти защитников Украины, День дальнобойщика;
- 30 августа — День авиации Украины; Международный день каберне, Международный день жертв насильственных исчезновений;
- 31 августа — День рождения города Ровно, День шахтера.
Также делимся православным церковным календарем праздников на август 2026 года. Он подскажет, когда мы встретим Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы, сколько продлится Успенский пост и когда будет Успение Пресвятой Богородицы.