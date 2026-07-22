Календар свят на серпень 2026: що і коли будемо святкувати, скільки вихідних

Святкування Дня Незалежності в Україні. Колаж: Новини.LIVE

Серпень в Україні — найважливіший період року. Адже ми зустрічаємо одну з головних дат, яка нагадує нам, що ми є вільним народом та сильною нацією — День Незалежності. Цей місяць також має й інші важливі дати, зокрема День молоді, День прапора та День авіації.

Новини.LIVE ділиться повним календарем свят, пам'ятних дат та вихідних на серпень 2026 року.

Коли вихідні та робочі дні у серпні 2026

Україна продовжує виборювати мир, триває воєнний стан. Тож, "святкових" вихідних не буде. Відповідно до ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", додаткові вихідні дні скасовано. Це стосується державних установ та підприємств. Водночас приватні компанії мають право самостійно вирішувати, чи надавати своїм працівникам більше відпочинку через великі державні свята.

У серпні буде 31 день:

робочі — 21;

вихідні (субота та неділя) — 10.

Вихідними в останній літній місяць стануть такі дати:

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1 та 2 серпня;

8 та 9 серпня;

15 та 16 серпня;

22 та 23 серпня;

29 та 30 серпня.

Жінка робить записи у щоденник. Фото: istockphoto.com

Головні дати серпня 2026 в Україні

Цього місяця українці зустрічатимуть ряд важливих подій:

2 серпня — День Повітряних Сил Збройних Сил України;

— День Повітряних Сил Збройних Сил України; 8 серпня — День військ зв'язку Збройних сил України;

— День військ зв'язку Збройних сил України; 12 серпня — Міжнародний день молоді та День молоді України;

— Міжнародний день молоді та День молоді України; 23 серпня — День державного прапора України;

— День державного прапора України; 24 серпня — День Незалежності України;

— День Незалежності України; 29 серпня — День пам'яті захисників України та День авіації України.

Календар свят на серпень 2026

Ознайомтеся з повним списком державних, професійних і міжнародних свят на серпень 2026 року:

1 серпня — День подруги, День інкасатора, Всесвітній день боротьби з раком легенів, Міжнародний день блюзової музики;

— День подруги, День інкасатора, Всесвітній день боротьби з раком легенів, Міжнародний день блюзової музики; 2 серпня — День Повітряних Сил Збройних Сил України , День пам'яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь, День народження поштової скриньки, День сестер;

— , День пам'яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь, День народження поштової скриньки, День сестер; 3 серпня — Всесвітній день кавуна;

— Всесвітній день кавуна; 4 серпня — День спелеолога, День народження шампанського;

— День спелеолога, День народження шампанського; 5 серпня — Всесвітній день устриць, Міжнародний день світлофора;

— Всесвітній день устриць, Міжнародний день світлофора; 6 серпня — День міста Коломия , Міжнародний день "Лікарі світу за мир";

— , Міжнародний день "Лікарі світу за мир"; 7 серпня — Міжнародний день пива;

— Міжнародний день пива; 8 серпня — День військ зв'язку Збройних сил України ; День альпініста; Міжнародний день офтальмології; Всесвітній день кішок;

— ; День альпініста; Міжнародний день офтальмології; Всесвітній день кішок; 9 серпня — День будівельника, Всесвітній день книголюбів, День працівників ветеринарної медицини;

— День будівельника, Всесвітній день книголюбів, День працівників ветеринарної медицини; 10 серпня — Міжнародний день влогінга;

— Міжнародний день влогінга; 12 серпня — Міжнародний день молоді та День молоді України , Всесвітній день каліграфії;

— , Всесвітній день каліграфії; 13 серпня — Всесвітній день шульги;

— Всесвітній день шульги; 15 серпня — День міста Тернопіль , День археолога, Всесвітній день медоносних бджіл, Всесвітній день безпритульних тварин;

— , День археолога, Всесвітній день медоносних бджіл, Всесвітній день безпритульних тварин; 16 серпня — Всесвітній день повітряного змія;

— Всесвітній день повітряного змія; 17 серпня — Міжнародний день чорного кота;

— Міжнародний день чорного кота; 18 серпня — Всесвітній день дослідження раку молочної залози, Міжнародний день Піно Нуар;

— Всесвітній день дослідження раку молочної залози, Міжнародний день Піно Нуар; 19 серпня — День пасічника України , Всесвітній день фотографії, Всесвітній день гуманітарної допомоги;

— , Всесвітній день фотографії, Всесвітній день гуманітарної допомоги; 20 серпня — Міжнародний день медичного транспорту, Всесвітній день ліні;

— Міжнародний день медичного транспорту, Всесвітній день ліні; 21 серпня — Міжнародний день пам'яті жертв тероризму;

— Міжнародний день пам'яті жертв тероризму; 22 серпня — Всесвітній день фольклору, Всесвітній день рослинного молока;

— Всесвітній день фольклору, Всесвітній день рослинного молока; 23 серпня — День державного прапора України , Європейський день жертв сталінізму і нацизму; Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі та її ліквідації;

— , Європейський день жертв сталінізму і нацизму; Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі та її ліквідації; 24 серпня — День Незалежності України ;

— ; 26 серпня — Міжнародний день актора, Міжнародний день собак;

— Міжнародний день актора, Міжнародний день собак; 27 серпня — День сала;

— День сала; 28 серпня — День пам'яті Івана Франка , Всесвітній день нарциса;

— , Всесвітній день нарциса; 29 серпня — День пам'яті захисників України , День далекобійника;

— , День далекобійника; 30 серпня — День авіації України ; Міжнародний день каберне, Міжнародний день жертв насильницьких зникнень;

— ; Міжнародний день каберне, Міжнародний день жертв насильницьких зникнень; 31 серпня — День народження місто Рівне, День шахтаря.