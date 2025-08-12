З Днем молоді 2025 — найкращі листівки, вірші, проза та смс-привітання

День молоді 2025 — як весело та яскраво привітати зі святом
Сьогодні, 12 серпня, Україна разом із іншими європейськими країнами відзначає Міжнародний день молоді — свято, присвячене молодому поколінню, на якого покладаються великі надії та з яким пов'язане майбутнє нашої держави. У цю радісну дату варто привітати юних українців й побажати їм миру, сміливості та можливостей будувати велику й незалежну країну.
Новини.LIVE підготував креативні, веселі та яскраві привітання з Днем молоді у віршах, прозі та листівках.
День молоді 2025 — найкращі вірші до свята українською мовою
Вас в день молоді вітаю,
Побажаю драйву,
Буде місце хай в житті
Радості й сяйву.
Скільки б років вам не було,
Хай палає вогник,
Молодість — це стан душі,
Рятівний ваш човник.
***
З Днем молоді вітаю
Тебе сьогодні я з душею.
І щастя, радості бажаю
Твоїй натурі молодій.
***
Хай у душі цвіте весна,
Та небо буде ясним,
І щоб життя твоє було,
Щасливим та прекрасним,
А в серці твоїм хай завжди,
Горить вогонь кохання,
І хай у цей святковий день,
Здійсняться всі бажання!
З Днем молоді!
***
Усіх, хто душею молодий, вітаю зі святом,
А таких в Україні — не перерахувати!
Усі, кому до тридцяти, сьогодні святкуйте,
Гуляйте, веселіться, грошей не шкодуйте.
І кому під п'ятдесят, теж не відставайте,
Друга молодість цвіте — її користайте.
Бажаю сьогодні всім гарно святкувати,
За майбутнє України келихи підняти!
***
Хай доля удачу на крилах несе,
Хай радісним буде життя і щасливим,
Що ти побажаєш — здійсниться усе,
Хай шлях твій буде легким і красивим!
З Днем молоді!
***
У день молодих і вельми енергійних
Бажаю я щиро, не іронічно:
Якщо здоров'я — то міцного вічно,
Якщо можливостей — то безмежних,
Якщо успіхів — у роботі й особистих,
Якщо ідей — то лише тільки пристойних,
Якщо порад — то тільки доречних,
Якщо компаній — то добрих і чесних.
Щирі та креативні привітання з Днем молоді у прозі та смс
Зі святом молодості та сили духу! Сьогодні ми дякуємо кожному юнаку та дівчині, які працюють, навчаються, волонтерять, боронять країну та допомагають іншим. Ви — ті, хто не втрачає віри у майбутнє. Хай воно буде мирним, вільним і щасливим.
***
З Днем молоді, наша смілива і світла молодь! Ви — серце нації, її енергія та надія. Хай попри всі виклики ви збережете віру у краще, знайдете сили йти вперед і втілювати свої мрії. Бажаємо миру над головою, тепла у серці та світлих днів без тривог.
***
Вітаю з Днем молоді! Нехай навіть у складні часи у вас вистачає сил мріяти, планувати та будувати життя, про яке ви мрієте.
***
Щиро вітаю з Днем молоді! Нехай у житті збуваються найзаповітніші мрії, а кожен новий день приносить приємні сюрпризи та гарні новини. Хай труднощі обходять стороною, удача завжди тримає за руку, а усмішка не зникає з обличчя.
***
З Днем молоді! Хай цей день буде наповнений щирим сміхом, гарним настроєм та теплими емоціями. Бажаю завжди залишатися на хвилі натхнення, впевнено йти за своїми мріями та ловити найщасливіші миті життя.
***
Вітаю зі святом молодості! Бажаю, щоб усі плани здійснювалися легко, гаманець завжди був повним, а життя дарувало безліч яскравих пригод. Усміхайтеся частіше, мрійте сміливіше й насолоджуйтеся кожною миттю!
Красиві листівки з Днем молоді 12 серпня 2025 року
Яскраві відеопривітання з Днем молоді 2025
