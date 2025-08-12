Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники День молодежи 2025 — как весело и ярко поздравить с праздником

День молодежи 2025 — как весело и ярко поздравить с праздником

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 06:03
С Днем молодежи 2025 — лучшие открытки, стихи, проза и смс-поздравления
Девушка с флагом Украины. Фото: SERGEI GRITS, AP/SCANPIX

Сегодня, 12 августа, Украина вместе с другими европейскими странами отмечает Международный день молодежи — праздник, посвященный молодому поколению, на которое возлагаются большие надежды и с которым связано будущее нашего государства. В эту радостную дату стоит поздравить юных украинцев и пожелать им мира, смелости и возможностей строить большую и независимую страну.

Новини.LIVE подготовил креативные, веселые и яркие поздравления с Днем молодежи в стихах, прозе и открытках.

Реклама
Читайте также:

День молодежи 2025 — лучшие стихи к празднику на украинском языке

Вас в день молоді вітаю,
Побажаю драйву,
Буде місце хай в житті
Радості й сяйву.
Скільки б років вам не було,
Хай палає вогник,
Молодість — це стан душі,
Рятівний ваш човник.

***

З Днем молоді вітаю
Тебе сьогодні я з душею.
І щастя, радості бажаю
Твоїй натурі молодій.

***

Хай у душі цвіте весна,
Та небо буде ясним,
І щоб життя твоє було,
Щасливим та прекрасним,
А в серці твоїм хай завжди,
Горить вогонь кохання,
І хай у цей святковий день,
Здійсняться всі бажання!
З Днем молоді!

***

Усіх, хто душею молодий, вітаю зі святом,
А таких в Україні — не перерахувати!
Усі, кому до тридцяти, сьогодні святкуйте,
Гуляйте, веселіться, грошей не шкодуйте.
І кому під п'ятдесят, теж не відставайте,
Друга молодість цвіте — її користайте.
Бажаю сьогодні всім гарно святкувати,
За майбутнє України келихи підняти!

***

Хай доля удачу на крилах несе,
Хай радісним буде життя і щасливим,
Що ти побажаєш — здійсниться усе,
Хай шлях твій буде легким і красивим!
З Днем молоді!

***

У день молодих і вельми енергійних
Бажаю я щиро, не іронічно:
Якщо здоров'я — то міцного вічно,
Якщо можливостей — то безмежних,
Якщо успіхів — у роботі й особистих,
Якщо ідей — то лише тільки пристойних,
Якщо порад — то тільки доречних,
Якщо компаній — то добрих і чесних.

Искренние и креативные поздравления с Днем молодежи в прозе и смс

С праздником молодости и силы духа! Сегодня мы благодарим каждого юношу и девушку, которые работают, учатся, волонтерят, защищают страну и помогают другим. Вы — те, кто не теряет веры в будущее. Пусть оно будет мирным, свободным и счастливым.

***

С Днем молодежи, наша смелая и светлая молодежь! Вы — сердце нации, ее энергия и надежда. Пусть несмотря на все вызовы вы сохраните веру в лучшее, найдете силы идти вперед и воплощать свои мечты. Желаем мира над головой, тепла в сердце и светлых дней без тревог.

***

Поздравляю с Днем молодежи! Пусть даже в сложные времена у вас хватает сил мечтать, планировать и строить жизнь, о которой вы мечтаете.

***

Искренне поздравляю с Днем молодежи! Пусть в жизни сбываются самые заветные мечты, а каждый новый день приносит приятные сюрпризы и хорошие новости. Пусть трудности обходят стороной, удача всегда держит за руку, а улыбка не исчезает с лица.

***

С Днем молодежи! Пусть этот день будет наполнен искренним смехом, хорошим настроением и теплыми эмоциями. Желаю всегда оставаться на волне вдохновения, уверенно идти за своими мечтами и ловить счастливые мгновения жизни.

***

Поздравляю с праздником молодости! Желаю, чтобы все планы осуществлялись легко, кошелек всегда был полным, а жизнь дарила множество ярких приключений. Улыбайтесь чаще, мечтайте смелее и наслаждайтесь каждым мгновением!

Красивые открытки с Днем молодежи 12 августа 2025 года

Красивые открытки с Днем молодежи 12 августа 2025 года
Открытки ко Дню молодежи 2025. Коллаж: Новини.LIVE
День молодежи 2025 — открытки
Открытки ко Дню молодежи 2025. Коллаж: Новини.LIVE
День молодежи 2025 — картинки
Открытки ко Дню молодежи 2025. Коллаж: Новини.LIVE
Искренние и креативные поздравления с Днем молодежи
Открытки ко Дню молодежи 2025. Коллаж: Новини.LIVE
День молодежи 12 августа 2025 — лучшие открытки
Открытки ко Дню молодежи 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Яркие видеопоздравления с Днем молодежи 2025

 

 

Также советуем вам воспользоваться нашим календарем праздников на август 2025 года, ведь мы собрали все главные государственные, профессиональные и международные даты месяца.

День молодежи поздравления открытки пожелания 12 августа праздник
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации