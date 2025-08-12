С Днем молодежи 2025 — лучшие открытки, стихи, проза и смс-поздравления

Девушка с флагом Украины. Фото: SERGEI GRITS, AP/SCANPIX

Сегодня, 12 августа, Украина вместе с другими европейскими странами отмечает Международный день молодежи — праздник, посвященный молодому поколению, на которое возлагаются большие надежды и с которым связано будущее нашего государства. В эту радостную дату стоит поздравить юных украинцев и пожелать им мира, смелости и возможностей строить большую и независимую страну.

Новини.LIVE подготовил креативные, веселые и яркие поздравления с Днем молодежи в стихах, прозе и открытках.

Реклама

Читайте также:

День молодежи 2025 — лучшие стихи к празднику на украинском языке

Вас в день молоді вітаю,

Побажаю драйву,

Буде місце хай в житті

Радості й сяйву.

Скільки б років вам не було,

Хай палає вогник,

Молодість — це стан душі,

Рятівний ваш човник.

***

З Днем молоді вітаю

Тебе сьогодні я з душею.

І щастя, радості бажаю

Твоїй натурі молодій.

***

Хай у душі цвіте весна,

Та небо буде ясним,

І щоб життя твоє було,

Щасливим та прекрасним,

А в серці твоїм хай завжди,

Горить вогонь кохання,

І хай у цей святковий день,

Здійсняться всі бажання!

З Днем молоді!

***

Усіх, хто душею молодий, вітаю зі святом,

А таких в Україні — не перерахувати!

Усі, кому до тридцяти, сьогодні святкуйте,

Гуляйте, веселіться, грошей не шкодуйте.

І кому під п'ятдесят, теж не відставайте,

Друга молодість цвіте — її користайте.

Бажаю сьогодні всім гарно святкувати,

За майбутнє України келихи підняти!

***

Хай доля удачу на крилах несе,

Хай радісним буде життя і щасливим,

Що ти побажаєш — здійсниться усе,

Хай шлях твій буде легким і красивим!

З Днем молоді!

***

У день молодих і вельми енергійних

Бажаю я щиро, не іронічно:

Якщо здоров'я — то міцного вічно,

Якщо можливостей — то безмежних,

Якщо успіхів — у роботі й особистих,

Якщо ідей — то лише тільки пристойних,

Якщо порад — то тільки доречних,

Якщо компаній — то добрих і чесних.

Искренние и креативные поздравления с Днем молодежи в прозе и смс

С праздником молодости и силы духа! Сегодня мы благодарим каждого юношу и девушку, которые работают, учатся, волонтерят, защищают страну и помогают другим. Вы — те, кто не теряет веры в будущее. Пусть оно будет мирным, свободным и счастливым.

***

С Днем молодежи, наша смелая и светлая молодежь! Вы — сердце нации, ее энергия и надежда. Пусть несмотря на все вызовы вы сохраните веру в лучшее, найдете силы идти вперед и воплощать свои мечты. Желаем мира над головой, тепла в сердце и светлых дней без тревог.

***

Поздравляю с Днем молодежи! Пусть даже в сложные времена у вас хватает сил мечтать, планировать и строить жизнь, о которой вы мечтаете.

***

Искренне поздравляю с Днем молодежи! Пусть в жизни сбываются самые заветные мечты, а каждый новый день приносит приятные сюрпризы и хорошие новости. Пусть трудности обходят стороной, удача всегда держит за руку, а улыбка не исчезает с лица.

***

С Днем молодежи! Пусть этот день будет наполнен искренним смехом, хорошим настроением и теплыми эмоциями. Желаю всегда оставаться на волне вдохновения, уверенно идти за своими мечтами и ловить счастливые мгновения жизни.

***

Поздравляю с праздником молодости! Желаю, чтобы все планы осуществлялись легко, кошелек всегда был полным, а жизнь дарила множество ярких приключений. Улыбайтесь чаще, мечтайте смелее и наслаждайтесь каждым мгновением!

Красивые открытки с Днем молодежи 12 августа 2025 года

Открытки ко Дню молодежи 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки ко Дню молодежи 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки ко Дню молодежи 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки ко Дню молодежи 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки ко Дню молодежи 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Яркие видеопоздравления с Днем молодежи 2025

Также советуем вам воспользоваться нашим календарем праздников на август 2025 года, ведь мы собрали все главные государственные, профессиональные и международные даты месяца.