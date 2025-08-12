С Днем молодежи 2025 — лучшие открытки, стихи, проза и смс-поздравления

День молодежи 2025 — как весело и ярко поздравить с праздником
Сегодня, 12 августа, Украина вместе с другими европейскими странами отмечает Международный день молодежи — праздник, посвященный молодому поколению, на которое возлагаются большие надежды и с которым связано будущее нашего государства. В эту радостную дату стоит поздравить юных украинцев и пожелать им мира, смелости и возможностей строить большую и независимую страну.
Новини.LIVE подготовил креативные, веселые и яркие поздравления с Днем молодежи в стихах, прозе и открытках.
День молодежи 2025 — лучшие стихи к празднику на украинском языке
Вас в день молоді вітаю,
Побажаю драйву,
Буде місце хай в житті
Радості й сяйву.
Скільки б років вам не було,
Хай палає вогник,
Молодість — це стан душі,
Рятівний ваш човник.
***
З Днем молоді вітаю
Тебе сьогодні я з душею.
І щастя, радості бажаю
Твоїй натурі молодій.
***
Хай у душі цвіте весна,
Та небо буде ясним,
І щоб життя твоє було,
Щасливим та прекрасним,
А в серці твоїм хай завжди,
Горить вогонь кохання,
І хай у цей святковий день,
Здійсняться всі бажання!
З Днем молоді!
***
Усіх, хто душею молодий, вітаю зі святом,
А таких в Україні — не перерахувати!
Усі, кому до тридцяти, сьогодні святкуйте,
Гуляйте, веселіться, грошей не шкодуйте.
І кому під п'ятдесят, теж не відставайте,
Друга молодість цвіте — її користайте.
Бажаю сьогодні всім гарно святкувати,
За майбутнє України келихи підняти!
***
Хай доля удачу на крилах несе,
Хай радісним буде життя і щасливим,
Що ти побажаєш — здійсниться усе,
Хай шлях твій буде легким і красивим!
З Днем молоді!
***
У день молодих і вельми енергійних
Бажаю я щиро, не іронічно:
Якщо здоров'я — то міцного вічно,
Якщо можливостей — то безмежних,
Якщо успіхів — у роботі й особистих,
Якщо ідей — то лише тільки пристойних,
Якщо порад — то тільки доречних,
Якщо компаній — то добрих і чесних.
Искренние и креативные поздравления с Днем молодежи в прозе и смс
С праздником молодости и силы духа! Сегодня мы благодарим каждого юношу и девушку, которые работают, учатся, волонтерят, защищают страну и помогают другим. Вы — те, кто не теряет веры в будущее. Пусть оно будет мирным, свободным и счастливым.
***
С Днем молодежи, наша смелая и светлая молодежь! Вы — сердце нации, ее энергия и надежда. Пусть несмотря на все вызовы вы сохраните веру в лучшее, найдете силы идти вперед и воплощать свои мечты. Желаем мира над головой, тепла в сердце и светлых дней без тревог.
***
Поздравляю с Днем молодежи! Пусть даже в сложные времена у вас хватает сил мечтать, планировать и строить жизнь, о которой вы мечтаете.
***
Искренне поздравляю с Днем молодежи! Пусть в жизни сбываются самые заветные мечты, а каждый новый день приносит приятные сюрпризы и хорошие новости. Пусть трудности обходят стороной, удача всегда держит за руку, а улыбка не исчезает с лица.
***
С Днем молодежи! Пусть этот день будет наполнен искренним смехом, хорошим настроением и теплыми эмоциями. Желаю всегда оставаться на волне вдохновения, уверенно идти за своими мечтами и ловить счастливые мгновения жизни.
***
Поздравляю с праздником молодости! Желаю, чтобы все планы осуществлялись легко, кошелек всегда был полным, а жизнь дарила множество ярких приключений. Улыбайтесь чаще, мечтайте смелее и наслаждайтесь каждым мгновением!
Красивые открытки с Днем молодежи 12 августа 2025 года
Яркие видеопоздравления с Днем молодежи 2025
