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Головна Свята День медика 27 липня 2026: красиві листівки і побажання тим, хто рятує життя

День медика 27 липня 2026: красиві листівки і побажання тим, хто рятує життя

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 06:39
З Днем медика 27 липня 2026: красиві листівки та побажання у прозі й віршах
Українські цивільні та військові медики. Колаж: Новини.LIVE

В Україні своє професійне свято відзначають працівники сфери охорони здоров'я. У День медичного працівника 27 липня ми маємо подякувати усім санітарам, медсестрам, лікарям, хірургам, які оберігають наше здоров'я та рятують життя.

Новини.LIVE ділиться красивими привітаннями з професійним святом у віршах, прозі та листівках.

День медика 27 липня 2026 — красиві вірші українською мовою

З Днем медика я Вас вітаю,
Здоров'я, щастя побажаю,
Хай Вам завжди у всім щастить,
І радісною буде кожна мить,
Щоб мир й достаток панували,
Незгоди — хату оминали!

***

Вітаю з професійним святом
І зичу медпрацівникам
Здоров’я, миру, сил багато.
Хай доля щастя дарує вам!

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***

Заслужена пошана і повага
Для медиків у ці липневі дні!
Шепоче літо про добро й увагу
Що дарували медики мені.
Це ваша скромність й незамінний хист
Життя людські рятують щохвилини.
Бо ж треба врівноважить тиск:
Серця до вас сполохані все линуть.
Хай буде вам терпіння у стократ,
Щоб руки ваші не зазнали втоми.
Щоб панував і спокій й тихий лад,
Коли ви повертаєтесь додому!

***

З Днем медика вітання
Прийміть сьогодні щирі.
Бажаю Вам здоров'я
Й щоденно жити в мирі.
Оцінені щоб були
Ваші труди щомиті.
Щоби шляхи до щастя
Були для вас відкриті.

Щирі привітання з Днем медичного працівника у позі

Щиро вітаю вас із Днем медичного працівника! Бажаю невичерпної енергії, професійних успіхів і щасливих митей у житті.

***

Зі святом усіх медиків! Бажаю міцного здоров'я вам і вашим близьким, миру та безлічі приводів для радості.

***

Вітаю з Днем медичного працівника! Нехай у вашому домі завжди панують затишок, мир і гармонія, а рідні тішать здоров'ям і щирими усмішками. 

***

Щиро дякую вам за благородну справу, якій ви присвятили своє життя. Бажаю, щоб кожен день приносив добрі новини, радість і душевне тепло. З Днем медика!

***

Від щирого серця вітаю з Днем медичного працівника! Нехай улюблена професія приносить не лише відповідальність, а й справжнє задоволення. Бажаю щирої поваги від пацієнтів, підтримки колег, професійного розвитку та багато щасливих подій у житті.

***

Щиро вітаю з Днем медика! Нехай любов до обраної професії ніколи не згасає. Бажаю сил, натхнення, оптимізму та нових професійних досягнень.

Привітання з Днем медичного працівника 2026 у листівках 

Привітання з Днем медичного працівника 2026 у листівках
Листівки з Днем медичного працівника. Колаж: Новини.LIVE
День медичного працівника 2026: листівки
Листівки з Днем медичного працівника. Колаж: Новини.LIVE
День медика 27 липня 2026: красиві листівки
Листівки з Днем медичного працівника. Колаж: Новини.LIVE
Листівки з Днем медичного працівника
Листівки з Днем медичного працівника. Колаж: Новини.LIVE

Ділимося також з вами календарем свят та вихідних на серпень 2026 року, який допоможе не пропустити головні державні дати, професійні свята та міжнародні події.

привітання зі святом листівки до свята День медика
Ілона Мазур - Редактор
Автор:
Ілона Мазур
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