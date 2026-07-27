Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники День медика 27 июля 2026: красивые открытки и пожелания тем, кто спасает жизни

День медика 27 июля 2026: красивые открытки и пожелания тем, кто спасает жизни

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 06:39
С Днем медика 27 июля 2026: красивые открытки и поздравления в прозе и стихах
Украинские гражданские и военные медики. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине свой профессиональный праздник отмечают работники сферы здравоохранения. В День медицинского работника, 27 июля, мы должны поблагодарить всех санитаров, медсестер, врачей и хирургов, которые заботятся о нашем здоровье и спасают жизни.

Новини.LIVE делится красивыми поздравлениями с профессиональным праздником в стихах, прозе и открытках.

День медика 27 июля 2026 года — красивые стихи на украинском языке

З Днем медика я Вас вітаю,
Здоров'я, щастя побажаю,
Хай Вам завжди у всім щастить,
І радісною буде кожна мить,
Щоб мир й достаток панували,
Незгоди — хату оминали!

***

Вітаю з професійним святом
І зичу медпрацівникам
Здоров’я, миру, сил багато.
Хай доля щастя дарує вам!

Читайте также:

***

Заслужена пошана і повага
Для медиків у ці липневі дні!
Шепоче літо про добро й увагу
Що дарували медики мені.
Це ваша скромність й незамінний хист
Життя людські рятують щохвилини.
Бо ж треба врівноважить тиск:
Серця до вас сполохані все линуть.
Хай буде вам терпіння у стократ,
Щоб руки ваші не зазнали втоми.
Щоб панував і спокій й тихий лад,
Коли ви повертаєтесь додому!

***

З Днем медика вітання
Прийміть сьогодні щирі.
Бажаю Вам здоров'я
Й щоденно жити в мирі.
Оцінені щоб були
Ваші труди щомиті.
Щоби шляхи до щастя
Були для вас відкриті.

Искренние поздравления с Днем медицинского работника

Искренне поздравляю вас с Днем медицинского работника! Желаю неиссякаемой энергии, профессиональных успехов и счастливых мгновений в жизни.

***

С праздником всех медиков! Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, мира и множества поводов для радости.

***

Поздравляю с Днем медицинского работника! Пусть в вашем доме всегда царят уют, мир и гармония, а родные радуют здоровьем и искренними улыбками.

***

Искренне благодарю вас за благородное дело, которому вы посвятили свою жизнь. Желаю, чтобы каждый день приносил хорошие новости, радость и душевное тепло. С Днем медика!

***

От всего сердца поздравляю с Днем медицинского работника! Пусть любимая профессия приносит не только ответственность, но и истинное удовольствие. Желаю искреннего уважения со стороны пациентов, поддержки коллег, профессионального роста и много счастливых событий в жизни.

***

Искренне поздравляю с Днем медика! Пусть любовь к избранной профессии никогда не угасает. Желаю сил, вдохновения, оптимизма и новых профессиональных достижений.

Поздравления с Днем медицинского работника 2026 в открытках

Привітання з Днем медичного працівника 2026 у листівках
Открытки ко Дню медицинского работника. Коллаж: Новини.LIVE
День медичного працівника 2026: листівки
Открытки ко Дню медицинского работника. Коллаж: Новини.LIVE
День медика 27 липня 2026: красиві листівки
Открытки ко Дню медицинского работника. Коллаж: Новини.LIVE
Листівки з Днем медичного працівника
Открытки ко Дню медицинского работника. Коллаж: Новини.LIVE

Делимся также с вами календарем праздников и выходных на август 2026 года, который поможет не пропустить главные государственные даты, профессиональные праздники и международные события.

поздравления с праздником открытки к празднику День медика
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации