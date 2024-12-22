Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow День енергетика України — душевні привітання для воїнів світла arrow

День енергетика України — душевні привітання для воїнів світла

22 грудня 2024 05:05
Світлана Конюшенко - Редактор
З Днем енергетика 2024 — привітання у прозі та листівках з професійним святом 22 грудня
Чоловік ремонтує пошкодження на лінії електропередач. Фото: dtek.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Щороку 22 грудня в Україні відзначається День енергетика — професійне свято працівників енергетичної галузі. Ця дата присвячена усім, хто забезпечує виробництво, транспортування та постачання електроенергії до наших будинків і підприємств. У сучасних реаліях їхня праця є особливо важливою. Адже саме завдяки цим професійним та відважним воїнам світла ми маємо можливість вмикати світло у своїх оселях, займатися звичними хатніми справами, користуватися електроприладами, заряджати гаджети та слідкувати за новинами. 

Спеціально до Дня енергетика Новини.LIVE підготував добірку душевних, щирих та красивих привітань у прозі, віршах та листівках. Не забудьте 22 грудня подякувати енергетикам за їхню працю, адже саме вони забезпечують стабільність та світло у наших домівках.

Читайте також:

День енергетика 2024 — душевні побажання у прозі та своїми словами

Вітаю з Днем енергетика! Бажаю, щоб усі енергосистеми працювали надійно й без перебоїв. Нехай у твоєму житті завжди панує яскраве світло щастя.

***

У цей день хочеться подякувати кожному, хто працює в енергетичній сфері. Завдяки вашим зусиллям ми маємо світло в оселях і в душах. Нехай у вашому житті панує тільки позитивна енергія!

***

Зі святом, дорогий енергетик! Нехай напруга в житті виникає тільки в роботі з електромережами, а всі твої мрії та плани зустрічають лише зелене світло. Бажаю гармонії, поваги від оточення та комфорту в кожному дні!

***

Дякуємо вам, воїни енергетичного фронту, за вашу самовіддану працю! Нехай усі ваші зусилля повертаються сторицею, а життя буде наповнене світлом щастя й теплом людської вдячності.

***

Вітаю з професійним святом — Днем енергетика! Нехай робота приносить задоволення, серце наповнюється теплом, а душа — світлом. 

***

Вітаю з Днем енергетика! Ви — справжні майстри своєї справи, які несуть світло й тепло людям. Нехай ваша праця буде оцінена гідно. Нехай життя буде наповнене яскравими моментами та щастям. Бажаю міцного здоров'я та невичерпної енергії!

***

Дякую за відданість і мужність! Ви не тільки забезпечуєте електрику, а й даєте нам впевненість у завтрашньому дні. Бажаємо вам здоров'я, натхнення та тепла!

***

Вітаю з Днем енергетика України! Бажаю, щоб ваше життя було наповнене енергією радості, а робота приносила задоволення й заслужене визнання. Нехай тепло й світло завжди супроводжують вас та ваших близьких!

***

Зі святом, воїни світла! Нехай кожен ваш день буде наповнений теплом вдячності, яскравими емоціями та приємними сюрпризами. Бажаю, щоб ваша енергія завжди знаходила правильний напрямок!

***

День енергетика — це свято, яке осяює всіх, адже ваша робота дарує комфорт і затишок кожному дому. Бажаю вам міцного здоров'я, професійного розвитку та гармонії в душі!

***

Дякуємо вам, енергетики, за те, що навіть у найтемніші часи ви продовжуєте нести світло й тепло. Нехай ваша невтомна праця приносить вам радість, а доля дарує лише приємні сюрпризи!

 

День енергетика 2024 — душевні побажання у прозі та своїми словами
Працівники електростанції на роботі. Фото: freepik.com

Красиві привітання з Днем енергетика у віршах українською мовою 

Без енергії у світі немає життя.
Енергетик країну веде в майбуття!
Україна вогнями яскравими сяє,
Енергетиків з днем професійним вітає!
Ми вам вдячні за світло у кожному домі,
За тепло і за віддану працю невтомну.
Без проблем і аварій щодня працювати,
А сьогодні — найкраще відсвяткувати!

***

Енергія і світло, і тепло...
Як в цих словах душі багато!
Серцям, які дарують всім добро,
Бажаєм щастя і вітаєм з професійним святом!
Робота — для держави необхідність,
Важливість і престижність в наші дні.
Хай колектив у злагоді працює
Й дарує людям і тепло, й вогні.

З Днем енергетика України — листівки до свята 22 грудня 

День енергетика 2024 — душевні побажання
Листівки до Дня енергетика України. Колаж: Новини.LIVE
З Днем енергетика 2024 — привітання у листівках з професійним святом
Листівки до Дня енергетика України. Колаж: Новини.LIVE
День енергетика 2024 — листівки до свята 22 грудня
Листівки до Дня енергетика України. Колаж: Новини.LIVE
Привітання з Днем енергетика України 2024 року
Листівки до Дня енергетика України. Колаж: Новини.LIVE
З Днем енергетика України — листівки до свята 2024 року
Листівки до Дня енергетика України. Колаж: Новини.LIVE
З Днем енергетика України 2024 — листівки до свята 22 грудня
Листівки до Дня енергетика України. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем енергетика України 2024 року 

 

Також пропонуємо ознайомитися з новим календаем державних, професійних та міжнародних свят на січень 2025 року, який допоможе залишатися у курсі усіх великих та важливих подій України. 

Україна привітання листівки побажання свято День енергетика

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:10 100% знижка на комуналку — чому можуть скасувати пільгу

06:10 Коли родичі не отримуватимуть гроші за полоненого військового

06:10 Українці отримають десять пенсій одразу — умови

06:06 Різдво 2024 — скільки готові віддати львів'яни за святковий стіл

06:02 Секрет блискучого екрана — як позбутися подряпин на смартфоні

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

06:01 Туркі Аль аш-Шейх хоче побачити бій Усика з Дюбуа — що відомо

06:01 У клієнтів Ощадбанку є проблеми зі зняттям готівки — що робити

05:20 Наш козак — Андрій Єрмак відреагував на перемогу Олександра Усика

05:05 Де в України сьогодні варто не забути парасольку — прогноз погоди

04:30 Або більше мобілізувати, або знизити вік мобілізації — боєць ЗСУ

06:10 100% знижка на комуналку — чому можуть скасувати пільгу

06:10 Коли родичі не отримуватимуть гроші за полоненого військового

06:10 Українці отримають десять пенсій одразу — умови

06:06 Різдво 2024 — скільки готові віддати львів'яни за святковий стіл

06:02 Секрет блискучого екрана — як позбутися подряпин на смартфоні

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

06:01 Туркі Аль аш-Шейх хоче побачити бій Усика з Дюбуа — що відомо

06:01 У клієнтів Ощадбанку є проблеми зі зняттям готівки — що робити

05:20 Наш козак — Андрій Єрмак відреагував на перемогу Олександра Усика

05:05 Де в України сьогодні варто не забути парасольку — прогноз погоди

04:30 Або більше мобілізувати, або знизити вік мобілізації — боєць ЗСУ

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні