З Днем енергетика 2024 — привітання у прозі та листівках з професійним святом 22 грудня

Чоловік ремонтує пошкодження на лінії електропередач. Фото: dtek.com

Щороку 22 грудня в Україні відзначається День енергетика — професійне свято працівників енергетичної галузі. Ця дата присвячена усім, хто забезпечує виробництво, транспортування та постачання електроенергії до наших будинків і підприємств. У сучасних реаліях їхня праця є особливо важливою. Адже саме завдяки цим професійним та відважним воїнам світла ми маємо можливість вмикати світло у своїх оселях, займатися звичними хатніми справами, користуватися електроприладами, заряджати гаджети та слідкувати за новинами.

Спеціально до Дня енергетика Новини.LIVE підготував добірку душевних, щирих та красивих привітань у прозі, віршах та листівках. Не забудьте 22 грудня подякувати енергетикам за їхню працю, адже саме вони забезпечують стабільність та світло у наших домівках.

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Вітаю з Днем енергетика! Бажаю, щоб усі енергосистеми працювали надійно й без перебоїв. Нехай у твоєму житті завжди панує яскраве світло щастя.

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У цей день хочеться подякувати кожному, хто працює в енергетичній сфері. Завдяки вашим зусиллям ми маємо світло в оселях і в душах. Нехай у вашому житті панує тільки позитивна енергія!

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Зі святом, дорогий енергетик! Нехай напруга в житті виникає тільки в роботі з електромережами, а всі твої мрії та плани зустрічають лише зелене світло. Бажаю гармонії, поваги від оточення та комфорту в кожному дні!

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Дякуємо вам, воїни енергетичного фронту, за вашу самовіддану працю! Нехай усі ваші зусилля повертаються сторицею, а життя буде наповнене світлом щастя й теплом людської вдячності.

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Вітаю з професійним святом — Днем енергетика! Нехай робота приносить задоволення, серце наповнюється теплом, а душа — світлом.

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Вітаю з Днем енергетика! Ви — справжні майстри своєї справи, які несуть світло й тепло людям. Нехай ваша праця буде оцінена гідно. Нехай життя буде наповнене яскравими моментами та щастям. Бажаю міцного здоров'я та невичерпної енергії!

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Дякую за відданість і мужність! Ви не тільки забезпечуєте електрику, а й даєте нам впевненість у завтрашньому дні. Бажаємо вам здоров'я, натхнення та тепла!

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Вітаю з Днем енергетика України! Бажаю, щоб ваше життя було наповнене енергією радості, а робота приносила задоволення й заслужене визнання. Нехай тепло й світло завжди супроводжують вас та ваших близьких!

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Зі святом, воїни світла! Нехай кожен ваш день буде наповнений теплом вдячності, яскравими емоціями та приємними сюрпризами. Бажаю, щоб ваша енергія завжди знаходила правильний напрямок!

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День енергетика — це свято, яке осяює всіх, адже ваша робота дарує комфорт і затишок кожному дому. Бажаю вам міцного здоров'я, професійного розвитку та гармонії в душі!

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Дякуємо вам, енергетики, за те, що навіть у найтемніші часи ви продовжуєте нести світло й тепло. Нехай ваша невтомна праця приносить вам радість, а доля дарує лише приємні сюрпризи!

Працівники електростанції на роботі. Фото: freepik.com

Красиві привітання з Днем енергетика у віршах українською мовою

Без енергії у світі немає життя.

Енергетик країну веде в майбуття!

Україна вогнями яскравими сяє,

Енергетиків з днем професійним вітає!

Ми вам вдячні за світло у кожному домі,

За тепло і за віддану працю невтомну.

Без проблем і аварій щодня працювати,

А сьогодні — найкраще відсвяткувати!

***

Енергія і світло, і тепло...

Як в цих словах душі багато!

Серцям, які дарують всім добро,

Бажаєм щастя і вітаєм з професійним святом!

Робота — для держави необхідність,

Важливість і престижність в наші дні.

Хай колектив у злагоді працює

Й дарує людям і тепло, й вогні.

З Днем енергетика України — листівки до свята 22 грудня

Листівки до Дня енергетика України. Колаж: Новини.LIVE

Листівки до Дня енергетика України. Колаж: Новини.LIVE

Листівки до Дня енергетика України. Колаж: Новини.LIVE

Листівки до Дня енергетика України. Колаж: Новини.LIVE

Листівки до Дня енергетика України. Колаж: Новини.LIVE

Листівки до Дня енергетика України. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем енергетика України 2024 року

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