Чому не можна прати одяг зранку: народні прикмети та забобони

Прання одягу зранку. Колаж: Новини.LIVE

Здавалося б, що може бути простішим за ранкове прання? Поки ви снідаєте або збираєтеся на роботу, пральна машина вже виконує свою роботу. Проте наші предки ставилися до цієї звички інакше. Вірили, що деякі домашні справи не можна виконувати абиколи, інакше можна накликати на себе біди.

Новини.LIVE розповідає, чому за народними прикметами не можна прати речі зранку та чи є у цих забобон практичне підґрунтя.

Чому наші предки уникали прання зранку

За старими повір'ями, якщо почати день із прання брудного одягу, можна разом із водою "змити" власну удачу, достаток і сімейний добробут. Ба більше, така звичка здатна притягнути дрібні неприємності, фінансові втрати або непорозуміння між близькими.

Які прикмети пов'язані з ранковим пранням

Наші бабусі та прабабусі вірили, що прання одразу після пробудження може мати кілька небажаних наслідків:

удача може відвернутися від господарів дому;

у родині частіше виникатимуть дрібні сварки;

можуть з'явитися несподівані витрати;

день проходитиме в метушні та клопотах.

Тому прання часто переносили на другу половину дня.

Читайте також:

Чи є реальні причини не прати одяг зранку

Ця прикмета має й цілком практичне підґрунтя. Ранок для більшості людей є найпродуктивнішим часом доби, коли організм прокидається, а мозок налаштовується на виконання важливих завдань.

Якщо ж одразу починати день із побутових клопотів, можна витратити чимало часу та енергії ще до початку роботи. Крім того, завантаження пральної машини, сортування речей і подальше розвішування білизни часто відволікають від більш важливих справ. Через це ранок стає хаотичним, а людина відчуває поспіх і втому ще до обіду.

Раніше ми розповідали, коли зустрічати літнє сонцестояння у 2026 році, які звичаї та прикмети існують у цей день.