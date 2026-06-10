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Главная Праздники Почему нельзя стирать одежду утром: наши бабушки об этом знали

Почему нельзя стирать одежду утром: наши бабушки об этом знали

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 08:02
Почему нельзя стирать одежду утром: народные приметы и суеверия
Стирка одежды утром. Коллаж: Новини.LIVE

Казалось бы, что может быть проще утренней стирки? Пока вы завтракаете или собираетесь на работу, стиральная машина уже делает свою работу. Однако наши предки относились к этой привычке иначе. Верили, что некоторые домашние дела нельзя выполнять в любое время, иначе можно навлечь на себя беды.

Новини.LIVE рассказывает, почему по народным приметам нельзя стирать вещи утром и есть ли у этих суеверий практическое обоснование.

Почему наши предки избегали стирки утром

По старым поверьям, если начать день со стирки грязной одежды, можно вместе с водой "смыть" собственную удачу, достаток и семейное благополучие. Более того, такая привычка способна привлечь мелкие неприятности, финансовые потери или недоразумения между близкими.

Какие приметы связаны с утренней стиркой

Наши бабушки и прабабушки верили, что стирка сразу после пробуждения может иметь несколько нежелательных последствий:

  • удача может отвернуться от хозяев дома;
  • в семье будут чаще возникать мелкие ссоры;
  • могут появиться неожиданные расходы;
  • день пройдет в суете и хлопотах.

Поэтому стирку часто переносили на вторую половину дня.

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Есть ли реальные причины не стирать одежду утром

У этой приметы есть и вполне практическое обоснование. Утро для большинства людей является самым продуктивным временем суток, когда организм просыпается, а мозг настраивается на выполнение важных задач.

Если сразу начинать день с бытовых хлопот, можно потратить немало времени и энергии еще до начала работы. Кроме того, загрузка стиральной машины, сортировка вещей и последующая развеска белья часто отвлекают от более важных дел. Из-за этого утро становится хаотичным, а человек испытывает спешку и усталость еще до обеда.

Ранее мы рассказывали, когда встречать летнее солнцестояние в 2026 году, какие обычаи и приметы существуют в этот день.

суеверия народные приметы стирка вещей
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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