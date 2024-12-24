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24 грудня — яке сьогодні церковне свято, традиції та заборони

24 грудня 2024 05:45
Валерія Максименко - Редактор
24 грудня — яке церковне свято сьогодні, що не можна робити
Ялинкова прикраса у вигляді янгола. Фото: Freepik
Валерія Максименко - Редактор

24 грудня — день, багатий на різноманітні свята, іменини та історичні події. Ця дата асоціюється з очікуванням Різдва Христового та має свої особливі традиції.

Новини.LIVE розповідає, які свята відзначають та чого краще не робити у цей день.

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Святвечір

Для християн західного обряду, 24 грудня — це Святвечір, день перед Різдвом Христовим. Віряни завершують період Адвенту, готують святковий стіл і відвідують урочисті богослужіння, найважливішим із яких є Меса опівночі.

Святвечір — це час сімейних зібрань, прикрашання ялинки, співу колядок і обміну подарунками. Особливу увагу приділяють духовному підготовленню до Різдва.

Стіл на Святвечір
Стіл на Святвечір. Фото: Pinterest

День пам’яті святої преподобномучениці Євгенії Римської

Це свято вшановує життя та мученицький подвиг однієї з найбільш шанованих християнських святих. Її життєва історія — приклад віри, смирення і готовності віддати своє життя за Христа.

Свята Євгенія вшановується як заступниця тих, хто шукає духовного зміцнення, терпіння та смирення. Вона є символом мужності й непохитної віри. У день її пам’яті християни моляться про духовну силу й захист у випробуваннях.

Що не можна робити 24 грудня

  • Не сваритися.
    День перед Різдвом вважається часом примирення. Сварки, образи та конфлікти в цей день недопустимі, оскільки це може принести нещастя в новому році.  
  • Не займатися важкою фізичною працею.
    Святвечір — це день духовної підготовки до Різдва, тому важка робота, включаючи хатні справи, не вітається. Всі приготування слід завершити напередодні.  
  • Не відмовляти в допомозі.
    Вважається, що відмова допомогти в цей день може накликати біди. Варто проявляти милосердя та підтримку ближніх.
  •  Не починати нових справ.
    Святвечір не є часом для нових проектів чи планів, адже вважається, що вони можуть не принести успіху.  

Прикмети та традиції 24 грудня

У Святвечір родина традиційно збирається за святковим столом, на якому мають бути 12 пісних страв, що символізують 12 апостолів. Обов'язковими є кутя, узвар, борщ, вареники, гриби та риба.

  • Якщо під час вечері ненароком впаде шматок хліба — до прибутку.
  • Залишити трішки їжі на столі — на щастя та достаток у домі.
  • Сніг на Святвечір — до багатого року та добробуту.
  • Якщо ніч ясна й зоряна, наступний рік буде врожайним.
  • Відлига чи дощ віщують неврожай або неспокійний рік.
Святкова кутя
Святкова кутя. Фото: Pinterest

Іменини 24 грудня  

У цей день іменини святкують:  

  • Даниїл — на честь пророка Даниїла. Ім'я символізує "Бог мій суддя".  
  • Анастасія — ім'я, яке означає "воскресіння" або "відродження".  
  • Євгеній — походить від грецького "благородний".  

Раніше ми згадали найкращі колядки українською мовою до Різдва.

Також поділилися порадами, як правильно привітати рідних та близьких з Різдвом.

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