24 грудня — яке церковне свято сьогодні, що не можна робити

24 грудня — яке сьогодні церковне свято, традиції та заборони
24 грудня — день, багатий на різноманітні свята, іменини та історичні події. Ця дата асоціюється з очікуванням Різдва Христового та має свої особливі традиції.
Новини.LIVE розповідає, які свята відзначають та чого краще не робити у цей день.
Церковні свята 24 грудня
Святвечір
Для християн західного обряду, 24 грудня — це Святвечір, день перед Різдвом Христовим. Віряни завершують період Адвенту, готують святковий стіл і відвідують урочисті богослужіння, найважливішим із яких є Меса опівночі.
Святвечір — це час сімейних зібрань, прикрашання ялинки, співу колядок і обміну подарунками. Особливу увагу приділяють духовному підготовленню до Різдва.
День пам’яті святої преподобномучениці Євгенії Римської
Це свято вшановує життя та мученицький подвиг однієї з найбільш шанованих християнських святих. Її життєва історія — приклад віри, смирення і готовності віддати своє життя за Христа.
Свята Євгенія вшановується як заступниця тих, хто шукає духовного зміцнення, терпіння та смирення. Вона є символом мужності й непохитної віри. У день її пам’яті християни моляться про духовну силу й захист у випробуваннях.
Що не можна робити 24 грудня
- Не сваритися.
День перед Різдвом вважається часом примирення. Сварки, образи та конфлікти в цей день недопустимі, оскільки це може принести нещастя в новому році.
- Не займатися важкою фізичною працею.
Святвечір — це день духовної підготовки до Різдва, тому важка робота, включаючи хатні справи, не вітається. Всі приготування слід завершити напередодні.
- Не відмовляти в допомозі.
Вважається, що відмова допомогти в цей день може накликати біди. Варто проявляти милосердя та підтримку ближніх.
- Не починати нових справ.
Святвечір не є часом для нових проектів чи планів, адже вважається, що вони можуть не принести успіху.
Прикмети та традиції 24 грудня
У Святвечір родина традиційно збирається за святковим столом, на якому мають бути 12 пісних страв, що символізують 12 апостолів. Обов'язковими є кутя, узвар, борщ, вареники, гриби та риба.
- Якщо під час вечері ненароком впаде шматок хліба — до прибутку.
- Залишити трішки їжі на столі — на щастя та достаток у домі.
- Сніг на Святвечір — до багатого року та добробуту.
- Якщо ніч ясна й зоряна, наступний рік буде врожайним.
- Відлига чи дощ віщують неврожай або неспокійний рік.
Іменини 24 грудня
У цей день іменини святкують:
- Даниїл — на честь пророка Даниїла. Ім'я символізує "Бог мій суддя".
- Анастасія — ім'я, яке означає "воскресіння" або "відродження".
- Євгеній — походить від грецького "благородний".
Раніше ми згадали найкращі колядки українською мовою до Різдва.
Також поділилися порадами, як правильно привітати рідних та близьких з Різдвом.
Читайте Новини.LIVE!