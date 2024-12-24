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24 декабря — какой сегодня церковный праздник, традиции и запреты

24 декабря 2024 05:45
Валерия Максименко - Редактор
24 декабря — какой церковный праздник сегодня, что нельзя делать
Елочное украшение в виде ангела. Фото: Freepik
Валерия Максименко - Редактор

24 декабря — день, богатый различными праздниками, именинами и историческими событиями. Эта дата ассоциируется с ожиданием Рождества и имеет свои особые традиции.

Новини.LIVE рассказывает, какие праздники отмечают и чего лучше не делать в этот день.

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Сочельник

Для христиан западного обряда, 24 декабря — это Сочельник, день перед Рождеством Христовым. Верующие завершают период Адвента, готовят праздничный стол и посещают торжественные богослужения, важнейшим из которых является Месса в полночь.

Сочельник — это время семейных собраний, украшения елки, пения колядок и обмена подарками. Особое внимание уделяется духовной подготовке к Рождеству.

Стол на Сочельник
Стол на сочельник. Фото: Pinterest

День памяти святой преподобномученицы Евгении Римской

Этот праздник чтит жизнь и мученический подвиг одного из самых почитаемых христианских святых. Ее жизненная история — пример веры, смирения и готовности отдать свою жизнь за Христа.

Святая Евгения почитается как покровительница ищущих духовного укрепления, терпения и смирения. Она является символом мужества и твердой веры. В день ее памяти христиане молятся о духовной силе и защите в испытаниях.

Что нельзя делать 24 декабря

  • Не ссориться.
    День перед Рождеством считается временем примирения. Ссоры, оскорбления и конфликты в этот день недопустимы, потому что это может принести несчастье в новом году.
  • Не заниматься тяжелым физическим трудом.
    Сочельник — это день духовной подготовки к Рождеству, поэтому тяжелая работа, включая домашние дела, не приветствуется. Все приготовления следует завершить накануне.
  • Не отказывать в помощи.
    Считается, что отказ в этот день может навлечь беды. Следует проявлять милосердие и поддержку ближних.
  • Не начинать новых дел.
    Сочельник не является временем для новых проектов или планов, ведь считается, что они могут не принести успеха.

Приметы и традиции 24 декабря

В Сочельник семья традиционно собирается за праздничным столом, на котором должно быть 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов. Обязательны кутья, узвар, борщ, вареники, грибы и рыба.

  • Если во время ужина нечаянно упадет кусок хлеба — к прибыли.
  • Оставить немного еды на столе — к счастью и достатку в доме.
  • Снег на Сочельник — к богатому году и благополучию.
  • Если ночь ясная и звездная, то следующий год будет урожайным.
  • Оттепель или дождь предвещают неурожай или неспокойный год.
Праздничная кутья
Праздничная кутья. Фото: Pinterest

Именины 24 декабря

В этот день именины празднуют:

  • Даниил — в честь пророка Даниила. Имя символизирует Бог мой судья.
  • Анастасия — имя, которое означает "воскресение" или "возрождение".
  • Евгений — происходит от греческого "благородный".

Ранее мы вспомнили лучшие колядки на украинском языке к Рождеству.

Также поделились советами, как правильно поздравить родных и близких с Рождеством.

праздники традиции именины декабрь запреты сочельник

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