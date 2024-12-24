24 декабря — какой церковный праздник сегодня, что нельзя делать

Елочное украшение в виде ангела. Фото: Freepik

24 декабря — день, богатый различными праздниками, именинами и историческими событиями. Эта дата ассоциируется с ожиданием Рождества и имеет свои особые традиции.

Новини.LIVE рассказывает, какие праздники отмечают и чего лучше не делать в этот день.

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Сочельник

Для христиан западного обряда, 24 декабря — это Сочельник, день перед Рождеством Христовым. Верующие завершают период Адвента, готовят праздничный стол и посещают торжественные богослужения, важнейшим из которых является Месса в полночь.

Сочельник — это время семейных собраний, украшения елки, пения колядок и обмена подарками. Особое внимание уделяется духовной подготовке к Рождеству.

Стол на сочельник. Фото: Pinterest

День памяти святой преподобномученицы Евгении Римской

Этот праздник чтит жизнь и мученический подвиг одного из самых почитаемых христианских святых. Ее жизненная история — пример веры, смирения и готовности отдать свою жизнь за Христа.

Святая Евгения почитается как покровительница ищущих духовного укрепления, терпения и смирения. Она является символом мужества и твердой веры. В день ее памяти христиане молятся о духовной силе и защите в испытаниях.

Что нельзя делать 24 декабря

Не ссориться.

День перед Рождеством считается временем примирения. Ссоры, оскорбления и конфликты в этот день недопустимы, потому что это может принести несчастье в новом году.

День перед Рождеством считается временем примирения. Ссоры, оскорбления и конфликты в этот день недопустимы, потому что это может принести несчастье в новом году. Не заниматься тяжелым физическим трудом.

Сочельник — это день духовной подготовки к Рождеству, поэтому тяжелая работа, включая домашние дела, не приветствуется. Все приготовления следует завершить накануне.

Сочельник — это день духовной подготовки к Рождеству, поэтому тяжелая работа, включая домашние дела, не приветствуется. Все приготовления следует завершить накануне. Не отказывать в помощи.

Считается, что отказ в этот день может навлечь беды. Следует проявлять милосердие и поддержку ближних.

Считается, что отказ в этот день может навлечь беды. Следует проявлять милосердие и поддержку ближних. Не начинать новых дел.

Сочельник не является временем для новых проектов или планов, ведь считается, что они могут не принести успеха.

Приметы и традиции 24 декабря

В Сочельник семья традиционно собирается за праздничным столом, на котором должно быть 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов. Обязательны кутья, узвар, борщ, вареники, грибы и рыба.

Если во время ужина нечаянно упадет кусок хлеба — к прибыли.

Оставить немного еды на столе — к счастью и достатку в доме.

Снег на Сочельник — к богатому году и благополучию.

Если ночь ясная и звездная, то следующий год будет урожайным.

Оттепель или дождь предвещают неурожай или неспокойный год.

Праздничная кутья. Фото: Pinterest

Именины 24 декабря

В этот день именины празднуют:

Даниил — в честь пророка Даниила. Имя символизирует Бог мой судья.

Анастасия — имя, которое означает "воскресение" или "возрождение".

Евгений — происходит от греческого "благородный".

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