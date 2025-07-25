У Латвії стартував фестиваль Laima RendezVou — приїхали Пугачова, Галкін, Макаревич

Алла Пугачова та Максим Галкін на фестивалі. Фото: кадр з відео

У Юрмалі, Латвія, стартував музичний фестиваль Laima RendezVou. Зокрема, на захід прибули Алла Пугачова та Максим Галкін, а також Андрій Макаревич.

Про це повідомила головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік у пʼятницю, 25 липня.

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Музичний фестиваль Laima RendezVou

На сцені під час Laima RendezVou заспівають також українські артисти:

Настя Каменських;

Олексій Потапенко, який виступає під псевдонімом Slavic Balagan;

Олег Кензов, який покинув територію України та виконує свої пісні російською мовою.

Крім того, серед запрошених є Ніно Катамадзе, російський гурт "Бі-2" та Семен Сліпаков.

На фестивалі також не забувають про Україну.

Зазначимо, що Алла Пугачова та Максим Галкін публічно засуджують російську війну проти України. Вони вже давно виїхали до Ізраїлю. Відомо, що Галкін вивчає українську та публічно виконує пісні цією мовою.

Фронтмен гурту "Машина времени" Андрій Макаревич відкрито виступає за Україну та критично ставиться до дій РФ. З початку повномасштабного вторгнення він навіть надавав підтримку українським військовим.

А латвійська співачка Лайма Вайкуле заявляла, що засуджує будь-яку агресію та вважає, що кошти, витрачені на ракети, мали б іти на медицину й лікування. Вона також повністю відмовилася від контактів із Росією.

Нагадаємо, нещодавно Галкін побував у Ватикані, де говорив українською мовою. Його фраза викликала бурхливе обговорення у коментарях.

Крім того, Галкін показав, який вигляд наразі має його дружина Алла Пугачова.