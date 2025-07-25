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В Латвии стартовал фестиваль Laima RendezVous — что известно

25 июля 2025 22:18
Елена Халик - Главный редактор
Елена Халик
Главный редактор
В Латвии стартовал фестиваль Laima RendezVou — приехали Пугачева, Галкин, Макаревич
Алла Пугачева и Максим Галкин на фестивале. Фото: кадр из видео
Елена Халик - Главный редактор
Елена Халик
Главный редактор

В Юрмале, Латвия, стартовал музыкальный фестиваль Laima RendezVou. В частности, на мероприятие прибыли Алла Пугачева и Максим Галкин, а также Андрей Макаревич.

Об этом сообщила главный редактор Новини.LIVE Елена Халик в пятницу, 25 июля.

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Музыкальный фестиваль Laima RendezVou

На сцене во время Laima RendezVou споют также украинские артисты:

  • Настя Каменских;
  • Алексей Потапенко, который выступает под псевдонимом Slavic Balagan;
  • Олег Кензов, который покинул территорию Украины и исполняет свои песни на русском языке.

Кроме того, среди приглашенных есть Нино Катамадзе, российская группа "Би-2" и Семен Слипаков.

На фестивале также не забывают об Украине.

Отметим, что Алла Пугачева и Максим Галкин публично осуждают российскую войну против Украины. Они уже давно уехали в Израиль. Известно, что Галкин изучает украинский и публично исполняет песни на этом языке.

Фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич открыто выступает за Украину и критически относится к действиям РФ. С начала полномасштабного вторжения он даже оказывал поддержку украинским военным.

А латвийская певица Лайма Вайкуле заявляла, что осуждает любую агрессию и считает, что средства, потраченные на ракеты, должны были бы идти на медицину и лечение. Она также полностью отказалась от контактов с Россией.

Напомним, недавно Галкин побывал в Ватикане, где говорил на украинском языке. Его фраза вызвала бурное обсуждение в комментариях.

Кроме того, Галкин показал, как сейчас выглядит его жена Алла Пугачева.

украинцы россияне Латвия Алла Пугачева Максим Галкин фестиваль
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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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