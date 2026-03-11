"Музична платформа України" відсвяткувала 10 років — деталі

"Музична платформа України". Фото: пресреліз

"Музична платформа України" відзначає 10 років. Ювілейний концерт зібрав топових українських зірок на одній сцені Жовтневого палацу.

Розповідають Новини.LIVE

Реклама

Читайте також:

"Музична платформа України" відсвяткувала 10 років

Шостого березня відбувся ювілейний концерт "Музична платформа України". Проєкт традиційно об’єднав на одній сцені популярних українських виконавців, прем’єри пісень та улюблені хіти, що звучать на радіо й у плейлистах слухачів по всій країні. Шоу було грандіозним, адже цьогоріч платформа відзначає десятиріччя з моменту заснування.

Українська співачка Олена Тополя. Фото: пресреліз

У святковій програмі виступили артисти різних поколінь і музичних стилів: Оля Полякова, MÉLOVIN, Наталія Бучинська, Іво Бобул, Оля Цибульська, Максим Бородін, DISCOMAN, DOMIY, DIMA PROKOROV, Геля Зозуля, Ziferblat, Сергій Мироненко, Олена Тополя, М’ята та МУАЯД.

Українська співачка Оля Полякова. Фото: пресреліз

Під мелодіях та бітах масштабного музичного вечору поєдналась естрадна класика, сучасний поп та нові імена української сцени.

Ведучими та продюсерами концерту були Геннадій Вітер і Марія Орлова. Вони незмінні обличчя проєкту, який уже десять років поспіль популяризує українську музику та відкриває молодих артистів аудиторії.

Ведучі "Музичної платформи України" Геннадій Вітер і Марія Орлова. Фото: пресреліз

Ювілейна "Музична платформа України" ще раз довела: українська сцена продовжує активно розвиватися, поєднуючи досвід відомих виконавців із новою хвилею музикантів.

Нагадаємо, ми розповідали, як минула святкова "Музична платформа України" до Дня незалежності.

Стало відомо, скільки коштують квитки на вистави, в яких грає акторка Наталія Сумська.