Головна Шоу-бізнес Полякова та Ziferblat — як "Музична платформа України" відсвяткувала ювілей

Полякова та Ziferblat — як "Музична платформа України" відсвяткувала ювілей

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 16:26
"Музична платформа України" відсвяткувала 10 років — деталі
"Музична платформа України". Фото: пресреліз
Ключові моменти "Музична платформа України" відсвяткувала 10 років

"Музична платформа України" відзначає 10 років. Ювілейний концерт зібрав топових українських зірок на одній сцені Жовтневого палацу. 

Розповідають Новини.LIVE

"Музична платформа України" відсвяткувала 10 років

Шостого березня відбувся ювілейний концерт "Музична платформа України". Проєкт традиційно об’єднав на одній сцені популярних українських виконавців, прем’єри пісень та улюблені хіти, що звучать на радіо й у плейлистах слухачів по всій країні. Шоу було грандіозним, адже цьогоріч платформа відзначає десятиріччя з моменту заснування.

Олена Тополя
Українська співачка Олена Тополя. Фото: пресреліз

У святковій програмі виступили артисти різних поколінь і музичних стилів: Оля Полякова, MÉLOVIN, Наталія Бучинська, Іво Бобул, Оля Цибульська, Максим Бородін, DISCOMAN, DOMIY, DIMA PROKOROV, Геля Зозуля, Ziferblat, Сергій Мироненко, Олена Тополя, М’ята та МУАЯД. 

Оля Полякова
Українська співачка Оля Полякова. Фото: пресреліз

Під мелодіях та бітах масштабного музичного вечору поєдналась естрадна класика, сучасний поп та нові імена української сцени.

Ведучими та продюсерами концерту були Геннадій Вітер і Марія Орлова. Вони незмінні обличчя проєкту, який уже десять років поспіль популяризує українську музику та відкриває молодих артистів аудиторії.

Геннадій Вітер і Марія Орлова
Ведучі "Музичної платформи України" Геннадій Вітер і Марія Орлова. Фото: пресреліз

Ювілейна "Музична платформа України" ще раз довела: українська сцена продовжує активно розвиватися, поєднуючи досвід відомих виконавців із новою хвилею музикантів.

Нагадаємо, ми розповідали, як минула святкова "Музична платформа України" до Дня незалежності.

Стало відомо, скільки коштують квитки на вистави, в яких грає акторка Наталія Сумська.

Київ музика українські зірки Музична Платформа України
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
