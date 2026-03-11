"Музична платформа України" отпраздновала 10 лет — детали

"Музична платформа України" . Фото: пресс-релиз

"Музична платформа України" отмечает 10 лет. Юбилейный концерт собрал топовых украинских звезд на одной сцене Октябрьского дворца.

"Музична платформа України" отпраздновала 10 лет

Шестого марта состоялся юбилейный концерт "Музична платформа України". Проект традиционно объединил на одной сцене популярных украинских исполнителей, премьеры песен и любимые хиты, звучащие на радио и в плейлистах слушателей по всей стране. Шоу было грандиозным, ведь в этом году платформа отмечает десятилетие с момента основания.

Украинская певица Елена Тополя. Фото: пресс-релиз

В праздничной программе выступили артисты разных поколений и музыкальных стилей: Оля Полякова, MÉLOVIN, Наталья Бучинская, Иво Бобул, Оля Цибульская, Максим Бородин, DISCOMAN, DOMIY, DIMA PROKOROV, Геля Зозуля, Ziferblat, Сергей Мироненко, Елена Тополя, Мята и МУАЯД.

Украинская певица Оля Полякова. Фото: пресс-релиз

В мелодиях и битах масштабного музыкального вечера соединилась эстрадная классика, современный поп и новые имена украинской сцены.

Ведущими и продюсерами концерта были Геннадий Витер и Мария Орлова. Они неизменные лица проекта, который уже десять лет подряд популяризирует украинскую музыку и открывает молодых артистов аудитории.

Ведущие "Музичної платформи України" Геннадий Витер и Мария Орлова. Фото: пресс-релиз

Юбилейная "Музична платформа України" еще раз доказала: украинская сцена продолжает активно развиваться, сочетая опыт известных исполнителей с новой волной музыкантов.

Напомним, мы рассказывали, как прошла праздничная "Музична платформа України" ко Дню независимости.

