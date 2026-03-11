Видео
Главная Шоу-бизнес Полякова и Ziferblat — как "Музична платформа України" отпраздновала юбилей

Полякова и Ziferblat — как "Музична платформа України" отпраздновала юбилей

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 16:26
"Музична платформа України" отпраздновала 10 лет — детали
"Музична платформа України" . Фото: пресс-релиз
Ключевые моменты "Музична платформа України"  отпраздновала 10 лет

"Музична платформа України" отмечает 10 лет. Юбилейный концерт собрал топовых украинских звезд на одной сцене Октябрьского дворца.

Рассказывают Новини.LIVE

"Музична платформа України"  отпраздновала 10 лет

Шестого марта состоялся юбилейный концерт "Музична платформа України". Проект традиционно объединил на одной сцене популярных украинских исполнителей, премьеры песен и любимые хиты, звучащие на радио и в плейлистах слушателей по всей стране. Шоу было грандиозным, ведь в этом году платформа отмечает десятилетие с момента основания.

Олена Тополя
Украинская певица Елена Тополя. Фото: пресс-релиз

В праздничной программе выступили артисты разных поколений и музыкальных стилей: Оля Полякова, MÉLOVIN, Наталья Бучинская, Иво Бобул, Оля Цибульская, Максим Бородин, DISCOMAN, DOMIY, DIMA PROKOROV, Геля Зозуля, Ziferblat, Сергей Мироненко, Елена Тополя, Мята и МУАЯД.

Оля Полякова
Украинская певица Оля Полякова. Фото: пресс-релиз

В мелодиях и битах масштабного музыкального вечера соединилась эстрадная классика, современный поп и новые имена украинской сцены.

Ведущими и продюсерами концерта были Геннадий Витер и Мария Орлова. Они неизменные лица проекта, который уже десять лет подряд популяризирует украинскую музыку и открывает молодых артистов аудитории.

Геннадій Вітер і Марія Орлова
Ведущие "Музичної платформи України"  Геннадий Витер и Мария Орлова. Фото: пресс-релиз

Юбилейная "Музична платформа України"  еще раз доказала: украинская сцена продолжает активно развиваться, сочетая опыт известных исполнителей с новой волной музыкантов.

Киев музыка украинские звезды Музыкальная Платформа Украины
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
