Як пройшов ювілейний концерт "Другої Ріки" у Києві

Виступ. Фото: Ольга Закревська

8 березня в київському Палаці Спорту гурт "Друга Ріка" провів ювілейний концерт "Я є! 30 років". Цей виступ став найбільшою постановкою за всю історію колективу: для шоу підготували нову сценографію, великий LED-екран, масштабні світлові масиви та незвичні спецефекти. Водночас головною складовою вечора стало не лише візуальне рішення, а й атмосфера, яка з перших хвилин об'єднала сцену та зал.

У Києві відбувся ювілейний концерт "Друга Ріка"

Перед концертом гурт разом із генеральними партнерами — мережею мультимаркетів "Аврора" та сервісом пошуку роботи №1 Work.ua — розпочав благодійну кампанію "ГУРТом". Її мета — зібрати 15 мільйонів гривень на потреби ГУР МО України. Ще до старту основної програми для гостей організували благодійний аукціон. Станом на зараз у межах кампанії вже вдалося зібрати 3 076 581 гривню.

Збір триватиме і під час туру містами України, який розпочнеться 28 березня. Долучитися до ініціативи можна буде і надалі.

Концерт. Фото: Ольга Закревська

Спецефекти на сцені. Фото: Андрій Харламов

"В нас вийшло завдяки всім вам: глядачам, слухачам, партнерам, креативній та технічній команді, медіа-підтримці та всім-всім-всім. Дякую кожному, хто розділив цей вечір з нами. Дякую кожному, хто долучився до нашого збору. Дякую кожному, хто був поруч протягом 30 років. Люблю вас усіх. Ми не зупиняємось: далі їдемо туром Україною та світом — і продовжуємо збирати 15 млн на ГУР МО. Разом — ми сила, і разом ми обов’язково переможемо", — поділився у своєму дописі емоціями після шоу лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин.

Шоу як історія

Режисером-постановником концерту став Герман Нєнов — креативний директор від України на "Євробаченні-2023" у Ліверпулі, яке отримало нагороду BAFTA, креативний продюсер Нацвідборів на "Євробачення" 2025 та 2026 років, кліпмейкер і режисер-постановник.

Вид на сцену. Фото: Андрій Харламов

"Основою сценічного дизайну стала геометрична багаторівнева конструкція, яка немовби звисає над артистами в повітрі. Вона створює ефект Пізанської вежі — ніби ось-ось впаде, але, попри закони тяжіння, тримається, як і кожен українець. Світлові рішення також стали важливою частиною сценографії: рухомі світлові платформи та масиви світла повністю змінюють конфігурацію сцени і тримають глядача в постійній напрузі", — поділився концептуальною ідеєю шоу режисер-постановник Герман Нєнов.

Візуали на сцені. Фото: Андрій Харламов

Протягом усього концерту сценічний простір змінювався завдяки рухомим світловим платформам і масивам світла, які трансформували сцену та підтримували відчуття напруги. У візуальну концепцію інтегрували і ДНК гурту — логотип "Другої Ріки", що проходив крізь сценографію та візуальні ефекти червоною лінією.

Вид на сцену з іншого ракурсу. Фото: Юрій Стефаняк

Програму побудували як цілісну історію, яку розділили на п'ять тематичних блоків. Кожен із них розкривав одну з граней головної ідеї шоу "Я є, і я тримаюсь".

Перший блок "Я є" став зануренням у внутрішній світ людини, яка намагається жити й вистояти попри все. Другий — "Світ може не втриматись" — передавав емоції людини, що опинилася в центрі глобальних потрясінь.

Візуали на екранах під час концерту. Фото: Юрій Стефаняк

У третьому блоці "Кохання, що тримає" йшлося про почуття, яке спершу рятує від падіння, але згодом може стати токсичною залежністю. Четверта частина — "Самотність" — була присвячена пошуку нового фундаменту після чергового руйнування звичного світу.

Завершальний блок "Очищення" став катарсисом і символом нового життєвого етапу. Його головною метафорою стала вода ріки, яка очищує та зцілює. За словами глядачів, цей катарсис відчули всі присутні в залі. Плакали і музиканти, і прихильники гурту, згадуючи разом із ним тридцять років історії.

Артисти на сцені. Фото: Юрій Стефаняк

Атмосферу вечора, за відгуками публіки, найкраще передавала щирість Валерія Харчишина, який, як зазначали глядачі, танцював так само, як і 10, 20 чи 30 років тому. Саме в такому поєднанні досвіду та юнацької енергії, за враженнями присутніх, і народжувалася особлива емоція. Чимало гостей також зізнавалися, що настільки занурилися у драматургію виступу, що в окремі моменти не помічали нічого довкола.

Валерій Харчишин на сцені. Фото: Юрій Стефаняк

Пісні, прем'єри і сюрпризи

Упродовж концерту "Друга Ріка" виконала як нові композиції, так і добре знані пісні зі свого репертуару. Зі сцени прозвучали "7'Я в онлайні", "МИ", "Залишаю дім", "Секрет", "Чи ти почув", "Хто якщо не ти", "Денніч", "Три хвилини", "Впусти мене", "Ти є я", "Математика", "Фурія", "П'ю з твоїх долонь", "Доки я не пішов" та інші композиції.

Валерій Харчишин на сцені. Фото: Юрій Строкань

Одним із сюрпризів вечора стала прем'єра пісні "Я йду до тебе". Її гурт виконав разом зі співзасновником "Другої Ріки" та колишнім бас-гітаристом Віктором Скуратовським, лідером ТНМК Олегом "Фаготом" Михайлютою, фронтменом "KARTA SVITU" Іваном Маруничем та молодим артистом ODYN.

Олег Михайлюта, Святослав Вакарчук та Валерій Харчишин. Фото: Юрій Строкань

Окремо публіка запам'ятала емоційну промову Валерія Харчишина про трубу, яку напередодні концерту продали на благодійному препаті за 120 тисяч гривень на потреби ГУР. У Палаці Спорту музикант востаннє зіграв на цьому інструменті.

Валерій Харчишин грає на трубі. Фото: Андрій Харламов

"Це була моя найкраща труба. Напевно, вона на мене трохи "ображається", бо перед цим концертом ми продали її за 120 тисяч гривень, ці кошти підуть на Сили оборони. Це її останній концерт", — розповів Валерій Харчишин.

Серед зіркових гостей вечора були Святослав Вакарчук, Маша Єфросиніна, Анатолій Анатоліч та Юла, Андрій Черепущак (Галицька Діва), Оля Полякова, Віра Брежнєва, Сергій Лиховида, Максим Бахматов, Аліна Доротюк, Аннета Барсівна, Tember Blanche, "Бампер і Сус", Юля Карпова, Влад Дарвін, Денис Жупник, Микола Матросов та інші.

Глядачі. Фото: Андрій Харламов

У фіналі публіка довго не відпускала гурт, скандуючи "на біс". Здавалося, що цей зв'язок між сценою та залом ніхто не хотів переривати.

Ювілейне шоу "Я є! 30 років" стало не просто великим концертом, а вечором, який ще раз нагадав, що музика навіть у складний час здатна єднати, підтримувати і давати сили рухатися вперед.

Раніше режисер Герман Нєнов презентував сценографію для гурту "Друга Ріка", а також детально розповів про те, яким буде концерт та чого чекати глядачам.

Зазначимо, що благодійний збір коштів гурт "Друга ріка" розпочав ще з лютого. Для цього Валерій Харчишин оригінально переспівав одну зі своїх хітових пісень.