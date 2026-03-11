Как прошел юбилейный концерт "Другой Рики" в Киеве

Выступление. Фото: Ольга Закревская

8 марта в киевском Дворце Спорта группа "Друга Ріка" провела юбилейный концерт "Я есть! 30 лет". Это выступление стало самой большой постановкой за всю историю коллектива: для шоу подготовили новую сценографию, большой LED-экран, масштабные световые массивы и необычные спецэффекты. В то же время главной составляющей вечера стало не только визуальное решение, но и атмосфера, которая с первых минут объединила сцену и зал.

Перед концертом группа вместе с генеральными партнерами — сетью мультимаркетов "Аврора" и сервисом поиска работы №1 Work.ua — начала благотворительную кампанию "ГУРТом". Ее цель — собрать 15 миллионов гривен на нужды ГУР МО Украины. Еще до старта основной программы для гостей организовали благотворительный аукцион. По состоянию на сейчас в рамках кампании уже удалось собрать 3 076 581 гривну.

Сбор будет продолжаться и во время тура по городам Украины, который начнется 28 марта. Приобщиться к инициативе можно будет и в дальнейшем.

Концерт. Фото: Ольга Закревская

Спецэффекты на сцене. Фото: Андрей Харламов

"У нас получилось благодаря всем вам: зрителям, слушателям, партнерам, креативной и технической команде, медиа-поддержке и всем-всем-всем. Спасибо каждому, кто разделил этот вечер с нами. Спасибо каждому, кто присоединился к нашему сбору. Спасибо каждому, кто был рядом на протяжении 30 лет. Люблю вас всех. Мы не останавливаемся: дальше едем туром по Украине и миру - и продолжаем собирать 15 млн на ГУР МО. Вместе — мы сила, и вместе мы обязательно победим", — поделился в своей заметке эмоциями после шоу лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин.

Шоу как история

Режиссером-постановщиком концерта стал Герман Ненов - креативный директор от Украины на "Евровидении-2023" в Ливерпуле, которое получило награду BAFTA, креативный продюсер Нацотборов на "Евровидение" 2025 и 2026 годов, клипмейкер и режиссер-постановщик.

Вид на сцену. Фото: Андрей Харламов

"Основой сценического дизайна стала геометрическая многоуровневая конструкция, которая как бы свисает над артистами в воздухе. Она создает эффект Пизанской башни — будто вот-вот упадет, но, несмотря на законы притяжения, держится, как и каждый украинец. Световые решения также стали важной частью сценографии: движущиеся световые платформы и массивы света полностью меняют конфигурацию сцены и держат зрителя в постоянном напряжении", — поделился концептуальной идеей шоу режиссер-постановщик Герман Ненов.

Визуалы на сцене. Фото: Андрей Харламов

На протяжении всего концерта сценическое пространство менялось благодаря движущимся световым платформам и массивам света, которые трансформировали сцену и поддерживали ощущение напряжения. В визуальную концепцию интегрировали и ДНК группы — логотип "Другої Ріки", который проходил сквозь сценографию и визуальные эффекты красной линией.

Вид на сцену с другого ракурса. Фото: Юрий Стефаняк

Программу построили как целостную историю, которую разделили на пять тематических блоков. Каждый из них раскрывал одну из граней главной идеи шоу "Я є, і я тримаюся".

Первый блок "Я є" стал погружением во внутренний мир человека, который пытается жить и выстоять несмотря ни на что. Второй — "Світ може не втриматись" — передавал эмоции человека, оказавшегося в центре глобальных потрясений.

Визуалы на экранах во время концерта. Фото: Юрий Стефаняк

В третьем блоке "Кохання, що тримає" речь шла о чувстве, которое сначала спасает от падения, но впоследствии может стать токсичной зависимостью. Четвертая часть — "Самотність" - была посвящена поиску нового фундамента после очередного разрушения привычного мира.

Завершающий блок "Очищення" стал катарсисом и символом нового жизненного этапа. Его главной метафорой стала вода реки, которая очищает и исцеляет. По словам зрителей, этот катарсис почувствовали все присутствующие в зале. Плакали и музыканты, и поклонники группы, вспоминая вместе с ней тридцать лет истории.

Артисты на сцене. Фото: Юрий Стефаняк

Атмосферу вечера, по отзывам публики, лучше всего передавала искренность Валерия Харчишина, который, как отмечали зрители, танцевал так же, как и 10, 20 или 30 лет назад. Именно в таком сочетании опыта и юношеской энергии, по впечатлениям присутствующих, и рождалась особая эмоция. Многие гости также признавались, что настолько погрузились в драматургию выступления, что в отдельные моменты не замечали ничего вокруг.

Валерий Харчишин на сцене. Фото: Юрий Стефаняк

Песни, премьеры и сюрпризы

В течение концерта "Друга Ріка" исполнила как новые композиции, так и хорошо известные песни из своего репертуара. Со сцены прозвучали "7'Я в онлайне", "МИ", "Залишаю дім", "Секрет", "Чи ти почув", "Хто якщо не тии", "Денніч", "Три хвилини", "Впусти мене", "Ти є я", "Математика", "Фурія", "П'ю з твоїх долонь", "Пока я не пішов" и другие композиции.

Валерий Харчишин на сцене. Фото: Юрий Строкань

Одним из сюрпризов вечера стала премьера песни "Я іду до тебе". Ее группа исполнила вместе с соучредителем "Другої Ріки" и бывшим бас-гитаристом Виктором Скуратовским, лидером ТНМК Олегом "Фаготом" Михайлютой, фронтменом "KARTA SVITU" Иваном Маруничем и молодым артистом ODYN.

Олег Михайлюта, Святослав Вакарчук и Валерий Харчишин. Фото: Юрий Строкань

Отдельно публика запомнила эмоциональную речь Валерия Харчишина о трубе, которую накануне концерта продали на благотворительном препате за 120 тысяч гривен на нужды ГУР. Во Дворце Спорта музыкант в последний раз сыграл на этом инструменте.

Валерий Харчишин играет на трубе. Фото: Андрей Харламов

"Это была моя лучшая труба. Наверное, она на меня немного "обижается", потому что перед этим концертом мы продали ее за 120 тысяч гривен, эти средства пойдут на Силы обороны. Это ее последний концерт", — рассказал Валерий Харчишин.

Среди звездных гостей вечера были Святослав Вакарчук, Маша Ефросинина, Анатолий Анатолич и Юла, Андрей Черепущак (Галицкая Дива), Оля Полякова, Вера Брежнева, Сергей Лиховида, Максим Бахматов, Алина Доротюк, Аннета Барсивна, Tember Blanche, "Бампер и Сус", Юля Карпова, Влад Дарвин, Денис Жупник, Николай Матросов и другие.

Зрители. Фото: Андрей Харламов

В финале публика долго не отпускала группу, скандируя "на бис". Казалось, что эту связь между сценой и залом никто не хотел прерывать.

Юбилейное шоу "Я есть! 30 лет" стало не просто большим концертом, а вечером, который еще раз напомнил, что музыка даже в сложное время способна объединять, поддерживать и давать силы двигаться вперед.

