Дизайн сцени шоу до 30-річчя "Другої Ріки"в Палаці Спорту

Макет сцени. Фото: Герман Ненов

Стало відомо, якою буде сцена ювілейного шоу гурту "Друга Ріка" у Палаці Спорту. Режисер Герман Нєнов презентував сценографію великого шоу "Я є! 30 років", присвяченого 30-річчю гурту. Шоу відбудеться 8 березня у столичному Палаці Спорту.

Світлини та пояснення концепції креативний продюсер опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Який вигляд матиме сцена до ювілейного концерту гурту "Друга Ріка"

Основою сценічного дизайну стала геометрична багаторівнева конструкція, що ніби зависає над артистами у повітрі.

"Вона створює відчуття хиткого балансу, своєрідної Пізанської вежі, яка ось-ось може втратити рівновагу, але всупереч законам тяжіння тримається. Як тримаємося всі ми", — зазначив режисер шоу Герман Нєнов.

Макет сцени у Палаці Спорту. Фото: Герман Нєнов

Світлова ілюмінація на сцені. Фото: Герман Нєнов

Окремим героєм шоу стане світло. Рухомі світлові платформи та масиви світла трансформуватимуть простір, змінюватимуть конфігурацію сцени та задаватимуть емоційний ритм кожному блоку шоу.

"Червоною лінією крізь усі сценічні елементи та візуальні ефекти проходить ДНК гурту, його логотип, який об’єднує всі 30 років історії цього без перебільшення легендарного колективу. Сценічний простір працює не як декорація, а як продовження їхньої музики", — додає режисер.

Глядачів очікує нестандартне розміщення спецефектів, а також великий LED-екран, на якому оживатимуть графічні образи та візуальні елементи шоу.

Загальний вид на сцену та великі екрани. Фото: Герман Нєнов

Загальний вид на сцену з боку артиста. Фото: Герман Нєнов

8 березня 2026 року "Друга Ріка" відзначить 30-річчя масштабним шоу "Я є! 30 років" в Палаці Спорту. Організатори обіцяють ексклюзивне технологічне рок-шоу, яке відкриє нову сторінку в історії гурту.

В межах підготовки до шоу Друга Ріка долучилася до масштабної благодійної ініціативи. Разом із мережею мультимаркетів Аврора та сервісом пошуку роботи Work.ua музиканти запустили кампанію зі збору 15 млн грн на підтримку ГУР МО України. Мета — зібрати кошти на катер для евакуаційних місій із порятунку розвідників, дрони Mavic 3T та серверне обладнання. Долучитися до збору можна за посиланням.

