Дизайн сцены шоу к 30-летию "Другой Реки" во Дворце Спорта

Макет сцены. Фото: Герман Ненов

Стало известно, какой будет сцена юбилейного шоу группы "Друга Ріка" во Дворце Спорта. Режиссер Герман Ненов презентовал сценографию большого шоу "Я есть! 30 лет", посвященного 30-летию группы. Шоу состоится 8 марта в столичном Дворце Спорта.

Фотографии и объяснение концепции креативный продюсер опубликовал на своей странице в Instagram.

Как будет выглядеть сцена к юбилейному концерту группы "Друга Ріка"

Основой сценического дизайна стала геометрическая многоуровневая конструкция, которая будто зависает над артистами в воздухе.

"Она создает ощущение шаткого баланса, своеобразной Пизанской башни, которая вот-вот может потерять равновесие, но вопреки законам притяжения держится. Как держимся все мы", - отметил режиссер шоу Герман Ненов.

Макет сцены во Дворце Спорта. Фото: Герман Ненов

Световая иллюминация на сцене. Фото: Герман Ненов

Отдельным героем шоу станет свет. Подвижные световые платформы и массивы света будут трансформировать пространство, менять конфигурацию сцены и задавать эмоциональный ритм каждому блоку шоу.

"Красной линией сквозь все сценические элементы и визуальные эффекты проходит ДНК группы, ее логотип, который объединяет все 30 лет истории этого без преувеличения легендарного коллектива. Сценическое пространство работает не как декорация, а как продолжение их музыки", — добавляет режиссер.

Зрителей ожидает нестандартное размещение спецэффектов, а также большой LED-экран, на котором будут оживать графические образы и визуальные элементы шоу.

Общий вид на сцену и большие экраны. Фото: Герман Ненов

Общий вид на сцену со стороны артиста. Фото: Герман Ненов

8 марта 2026 года "Друга Ріка" отметит 30-летие масштабным шоу "Я есть! 30 лет" во Дворце Спорта. Организаторы обещают эксклюзивное технологическое рок-шоу, которое откроет новую страницу в истории группы.

В рамках подготовки к шоу Друга Ріка присоединилась к масштабной благотворительной инициативе. Вместе с сетью мультимаркетов Аврора и сервисом поиска работы Work.ua музыканты запустили кампанию по сбору 15 млн грн в поддержку ГУР МО Украины. Цель — собрать средства на катер для эвакуационных миссий по спасению разведчиков, дроны Mavic 3T и серверное оборудование. Приобщиться к сбору можно по ссылке.

Недавно группа "Друга Ріка" перепела свою известную песню для сбора средств в поддержку ГУР.

