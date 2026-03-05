Видео
Україна
Популярные запросы

Герман Ненов показал макет сцены большого шоу "Друга Ріка" во Дворце Спорта

Дата публикации 5 марта 2026 07:48
Дизайн сцены шоу к 30-летию "Другой Реки" во Дворце Спорта
Макет сцены. Фото: Герман Ненов
Ключевые моменты Как будет выглядеть сцена к юбилейному концерту группы "Друга Ріка"

Стало известно, какой будет сцена юбилейного шоу группы "Друга Ріка" во Дворце Спорта. Режиссер Герман Ненов презентовал сценографию большого шоу "Я есть! 30 лет", посвященного 30-летию группы. Шоу состоится 8 марта в столичном Дворце Спорта.

Фотографии и объяснение концепции креативный продюсер опубликовал на своей странице в Instagram.

Как будет выглядеть сцена к юбилейному концерту группы "Друга Ріка"

Основой сценического дизайна стала геометрическая многоуровневая конструкция, которая будто зависает над артистами в воздухе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Она создает ощущение шаткого баланса, своеобразной Пизанской башни, которая вот-вот может потерять равновесие, но вопреки законам притяжения держится. Как держимся все мы", - отметил режиссер шоу Герман Ненов.

Концерт Друга Ріка в Києві
Макет сцены во Дворце Спорта. Фото: Герман Ненов
Ювілейний концерт гурту Друга Ріка сцена
Световая иллюминация на сцене. Фото: Герман Ненов

Отдельным героем шоу станет свет. Подвижные световые платформы и массивы света будут трансформировать пространство, менять конфигурацию сцены и задавать эмоциональный ритм каждому блоку шоу.

"Красной линией сквозь все сценические элементы и визуальные эффекты проходит ДНК группы, ее логотип, который объединяет все 30 лет истории этого без преувеличения легендарного коллектива. Сценическое пространство работает не как декорация, а как продолжение их музыки", — добавляет режиссер.

Зрителей ожидает нестандартное размещение спецэффектов, а также большой LED-экран, на котором будут оживать графические образы и визуальные элементы шоу.

Друга Ріка 30 років концерт Київ
Общий вид на сцену и большие экраны. Фото: Герман Ненов
Друга Ріка виступ в Палаці Спорту ювілейний концерт
Общий вид на сцену со стороны артиста. Фото: Герман Ненов

8 марта 2026 года "Друга Ріка" отметит 30-летие масштабным шоу "Я есть! 30 лет" во Дворце Спорта. Организаторы обещают эксклюзивное технологическое рок-шоу, которое откроет новую страницу в истории группы.

В рамках подготовки к шоу Друга Ріка присоединилась к масштабной благотворительной инициативе. Вместе с сетью мультимаркетов Аврора и сервисом поиска работы Work.ua музыканты запустили кампанию по сбору 15 млн грн в поддержку ГУР МО Украины. Цель — собрать средства на катер для эвакуационных миссий по спасению разведчиков, дроны Mavic 3T и серверное оборудование. Приобщиться к сбору можно по ссылке.

Недавно группа "Друга Ріка" перепела свою известную песню для сбора средств в поддержку ГУР.

Также читайте на Новини.LIVE об афише событий в Киеве — куда пойти развлечься и отдохнуть на этой неделе.

концерт Друга Ріка выступление Герман Ненов Дворец Спорта
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
