Україна
Барських показав бекстейдж створення мініальбому "Місто дощів"

12 грудня 2025 07:38
Анастасія Постоєнко - Редактор
Як знімали Місто дощів — Барських представив закулісся нового релізу
Макс Барських на зйомках. Фото: менеджмент артиста
Анастасія Постоєнко - Редактор

У новому документальному фільмі Макс Барських показав, як проходила робота над мініальбомом "Місто дощів" і що залишилося поза кадром основних зйомок. Артист дозволив аудиторії побачити процес створення платівки та за один день просто неба відзняв усі п'ять відеоробіт, уперше виконавши нові композиції наживо разом із музикантами.

Як створювали альбом "Місто дощів"

Макс Барських пояснив, що значна частина його творчих рішень сформувалася під впливом емоційного стану українців під час війни.

Читайте також:

"Я дуже емпатичний і глибоко відчуваю все, що відбувається в нашому суспільстві. Я спілкуюся з багатьма людьми й розумію їхні емоції. Іноді історії різних людей можуть мене надихнути, так і народжуються всі меседжі й ідеї", — зазначає Макс Барських.

Макс Барських
Макс Барських. Фото: менеджмент артиста

До мініальбому увійшли п'ять треків, кожен з яких відображає переживання, знайомі багатьом українцям у час повномасштабної війни: від відновлення внутрішніх сил після складних періодів і збереження кохання до тем втрати, розлуки та стійкості.

Барських зйомки
Макс Барських виконує пісню. Фото: менеджмент артиста

Пісня "Кохай" відкриває реліз і акцентує на важливості бережного ставлення до себе та здатності залишатися відкритим до світу, навіть попри біль. Композиція "Місто дощів" продовжує тему і наголошує, що місце для любові залишається навіть у найскладніші моменти.

Трек "Бути сильним" передає внутрішній стан людей, які сьогодні несуть на собі відповідальність за безпеку країни. У пісні "Спи" виконавець переосмислює втрату та перетворює її на м'які спогади. Завершує платівку сингл "Все ОК", який акцентує на силі підтримки й необхідності бути разом.

Макс Барських Місто дощів
Співак Макс Барських. Фото: менеджмент артиста

Режисер документального фільму Алан Бадоєв зазначив, що альбом демонструє внутрішні зміни артиста та його особисте проживання воєнної реальності.

"Мені близький цей трохи мінорний Макс. Така лірика ллється з нього абсолютно природно. Було цікаво відчути ці тексти, вони звучать, як розмова із самим собою. Це відлуння тих самих відчуттів, що і в пісні "Буде весна". Цей альбом про внутрішню трансформацію артиста, про те, як це жити під кулями й ракетами та водночас зберігати віру в любов", — поділився режисер документальної стрічки Алан Бадоєв.

Вперше нові пісні з мініальбому "Місто дощів" прозвучать наживо 13 грудня на концерті в Палаці спорту у Києві.

Нагадаємо, у жовтні Макс Барських презентував альбом "Місто дощів" і поділився, що значить для нього кожна композиція.

Алан Бадоєв кліпи Макс Барських співак українські зірки альбом
19:35 Громадянство в ЄС — які країни найшвидше видають паспорти

19:34 Візит Зеленського у Купʼянськ — за скільки км від позицій РФ

19:26 Свириденко анонсувала новий етап співпраці з представниками США

19:12 Українців попереджають про відключення — де не буде світла завтра

18:49 Зеленський заслухав доповідь Умєрова щодо підготовки до перемовин

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

18:37 Менора біля Дюка — що кажуть одесити про Хануку і як реагують

18:28 Зеленський підтвердив пошкодження цивільного судна на Одещині

18:25 Скільки має коштувати якісний міцний алкоголь — орієнтири

18:23 Стало відомо, коли та як відбудеться наступний "Рамштайн"

18:13 У Офісі президента зробили заяву про кадрові перестановки в МЗС

