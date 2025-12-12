Видео
Україна
Видео

Барских показал бэкстейдж создания мини-альбома "Місто дощів"

12 декабря 2025 07:38
Анастасия Постоенко - Редактор
Как снимали Город дождей — Барских представил закулисье нового релиза
Макс Барских на съемках. Фото: менеджмент артиста
Анастасия Постоенко - Редактор

В новом документальном фильме Макс Барских показал, как проходила работа над мини-альбомом "Місто дощів" и что осталось за кадром основных съемок. Артист позволил аудитории увидеть процесс создания пластинки и за один день под открытым небом отснял все пять видеоработ, впервые исполнив новые композиции вживую вместе с музыкантами.

Как создавали альбом "Місто дощів"

Макс Барских объяснил, что значительная часть его творческих решений сформировалась под влиянием эмоционального состояния украинцев во время войны.

"Я очень эмпатичный и глубоко чувствую все, что происходит в нашем обществе. Я общаюсь со многими людьми и понимаю их эмоции. Иногда истории разных людей могут меня вдохновить, так и рождаются все месседжи и идеи", — отмечает Макс Барских.

Макс Барських
Макс Барских. Фото: менеджмент артиста

В мини-альбом вошли пять треков, каждый из которых отражает переживания, знакомые многим украинцам во время полномасштабной войны: от восстановления внутренних сил после сложных периодов и сохранения любви до тем потери, разлуки и стойкости.

Барських зйомки
Макс Барских исполняет песню. Фото: менеджмент артиста

Песня "Кохай" открывает релиз и акцентирует на важности бережного отношения к себе и способности оставаться открытым к миру, даже несмотря на боль. Композиция "Місто дощів" продолжает тему и подчеркивает, что место для любви остается даже в самые сложные моменты.

Трек "Бути сильним" передает внутреннее состояние людей, которые сегодня несут на себе ответственность за безопасность страны. В песне "Спи" исполнитель переосмысливает потерю и превращает ее в мягкие воспоминания. Завершает пластинку сингл "Все ОК", который акцентирует на силе поддержки и необходимости быть вместе.

Макс Барських Місто дощів
Певец Макс Барских. Фото: менеджмент артиста

Режиссер документального фильма Алан Бадоев отметил, что альбом демонстрирует внутренние изменения артиста и его личное проживание военной реальности.

"Мне близок этот немного минорный Макс. Такая лирика льется из него абсолютно естественно. Было интересно прочувствовать эти тексты, они звучат, как разговор с самим собой. Это эхо тех же ощущений, что и в песне "Будет весна". Этот альбом о внутренней трансформации артиста, о том, как это жить под пулями и ракетами и одновременно сохранять веру в любовь", — поделился режиссер документальной ленты Алан Бадоев.

Впервые новые песни из мини-альбома "Місто дощів" прозвучат вживую 13 декабря на концерте во Дворце спорта в Киеве.

Напомним, в октябре Макс Барских презентовал альбом "Місто дощів" и поделился, что значит для него каждая композиция.

Алан Бадоев клипы Макс Барских певец украинские звезды альбом
