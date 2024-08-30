Акторка Мей Вітман вперше стала мамою

Американська акторка Мей Вітман. Фото: instagram.com/mistergarf/

Американська акторка та зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Мей Вітман поділилася із шанувальниками радісною новиною. Зірка вперше стала мамою.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Акторка поділилася зворушливою світлиною, на якій видно маленьку ніжку новонародженого, яка тримається за палець молодої матусі. Новоспечені батьки назвали малюка Майлз.

"Не хочу бути схожою на Бібера, але я теж щойно народила нашого сина Майлза. З того моменту, як ми почули перший звук з його крихітного ротика, ми були в захваті. Він найдобріший, найніжніший, найрозумніший, найсмішніший і наш найкращий друг", — зворушливо підписала фото з пологового зірка.

Мей Вітман — популярна голлівудська акторка. Вона знімалася у популярних серіалах "Уповільнений розвиток", "Хороші дівчата", "CSI: Місце злочину", "Відчайдушні домогосподарки" та інших.

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